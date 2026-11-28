Kein anderer Wert im Index kam auch nur in die Nähe: Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt in der Woche vom 23. bis 27. November 21,36 Prozent und ist mit Abstand der größte SDAX Gewinner der Woche. Am Freitag legte der Titel weitere 5,41 Prozent auf rund 83,80 Euro zu. Vor einer Woche hatte er noch bei rund 69 Euro notiert.
Friedrich Vorwerk Aktie SDAX Gewinner der Woche: 21 Prozent in fünf Tagen – der Pipelinebauer hängt den ganzen Index ab
Die Friedrich Vorwerk Aktie ist der größte SDAX Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 21,36 Prozent führt der Spezialist für Energieinfrastruktur die Wochenliste an. Allein am Freitag kamen 5,41 Prozent hinzu. Unsere Wochenanalyse zeigt, was hinter der Rally steckt und wo die Risiken liegen.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Friedrich Vorwerk Aktie die Woche dominiert
Eine Meldung aus Tostedt, die einen Kurssprung dieser Größe allein erklärt, liegt uns nicht vor. Die Rally speist sich aus dem Markt. Titel rund um Energieversorgung und Netzausbau waren in der Vorwoche mit den KI-Aktien verkauft worden. Als die Technologiewerte am Mittwochabend in New York drehten, kehrten die Käufer zurück, und zwar zuerst zu den Infrastrukturwerten mit vollen Auftragsbüchern. Der SDAX stieg am Donnerstag um 2,36 Prozent und am Freitag um weitere 1,05 Prozent.
Montag bis Mittwoch: der Boden
Die Aktie stabilisierte sich nach dem Rückgang der Vorwoche und schloss am Mittwoch bei 76,55 Euro.
Donnerstag: plus 3,85 Prozent
Mit hohem Umsatz von knapp drei Millionen Euro stieg der Titel auf 79,50 Euro.
Freitag: plus 5,41 Prozent
Am Morgen fiel die Marke von 80 Euro, bis zum Abend baute der SDAX Gewinner sein Plus kräftig aus.
Einordnung
Volle Bücher, hohe Erwartungen
Friedrich Vorwerk plant und baut Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. Das Unternehmen ist an den großen Stromtrassen beteiligt und baut am Wasserstoff-Kernnetz mit. Im Sommer hob der Vorstand die EBITDA-Prognose für 2026 auf 180 bis 200 Millionen Euro an. Großaktionär ist die Beteiligungsgesellschaft MBB. Über fünf Jahre hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Aktie mehr als verdoppelt, auf Sicht eines Jahres liegt er dagegen nur knapp vier Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur Friedrich Vorwerk Aktie
Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie gewann 21,36 Prozent, getragen von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser ist nicht bekannt.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Friedrich Vorwerk Aktie?
ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Handelssymbol VH2 (Xetra).
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