Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie gewann 21,36 Prozent, getragen von der Rückkehr der Anleger zu Infrastrukturwerten. Eine Unternehmensmeldung als Auslöser ist nicht bekannt.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Friedrich Vorwerk Aktie?

ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Handelssymbol VH2 (Xetra).