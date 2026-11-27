Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 5,4 Prozent Plus und ein neues Mehrmonatshoch

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:08 2 Min.

Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Freitag um 5,41 Prozent auf 83,80 Euro und ist zweitstärkster SDAX Gewinner. Der Pipelinebauer setzt seinen Aufwärtstrend mit hohem Umsatz fort.

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Der Dauerläufer legt nach: Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt am Freitag 5,41 Prozent auf 83,80 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit 4,40 Millionen Euro Umsatz wurde so viel gehandelt wie selten. Der Kurs erreichte den höchsten Stand seit mehreren Monaten. Schlusskurs der Friedrich Vorwerk Aktie 83,80 € Tagesgewinn, Platz 2 der SDAX Gewinner +5,41 % Schlusskurs vom Donnerstag 79,50 € Xetra-Tagesumsatz 4,40 Mio. € Quelle : comdirect, 26. und 27.11.2026, 17:35 Uhr; dpa-AFX Analyser Der Auslöser Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Friedrich Vorwerk Aktie hatte am Donnerstag knapp unter 80 Euro geschlossen, am Freitagmorgen fiel diese Marke. Der Ausbruch zog Anschlusskäufe nach sich, im Tagesverlauf baute der Titel sein Plus von zwei auf über fünf Prozent aus. Charttechnisch ist das ein neues Mehrmonatshoch und eine Bestätigung des Aufwärtstrends. Inhaltlich passt der SDAX Gewinner zum Thema der Woche. Wer an steigenden Strombedarf durch Rechenzentren glaubt, braucht Leitungen, und Vorwerk baut sie. Analysten sind sich über den Preis dafür uneins: Jefferies bestätigte am Donnerstag nach dem Eigenkapitalforum „Hold“ mit einem Kursziel von 72 Euro und liegt damit unter dem aktuellen Kurs. Berenberg führt die Aktie mit „Buy“ und 115 Euro. Der Hintergrund Leitungen für die Energiewende Friedrich Vorwerk aus Tostedt plant und baut Pipelines, Erdkabeltrassen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff, von der Planung über Spezialbohrverfahren bis zur schlüsselfertigen Übergabe. Das Unternehmen ist seit 2021 börsennotiert. Nach einer Schwächephase bis 2023 begann eine Rally, die bis heute anhält. Zuletzt hatte der Vorstand nach einem starken Quartal die Prognose erneut angehoben. Mehrheitsaktionär ist die Beteiligungsgesellschaft MBB. Was für die Friedrich Vorwerk Aktie spricht Ausbruch über 80 Euro bei hohem Umsatz

Netzausbau sichert Aufträge auf Jahre

Prognose im Jahresverlauf mehrfach angehoben Was Anleger bedenken sollten Jefferies sieht den fairen Wert unter dem aktuellen Kurs

Die Bewertung nimmt viel Wachstum vorweg

Großprojekte bergen Termin- und Kostenrisiken Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Friedrich Vorwerk Aktie Warum ist Friedrich Vorwerk heute SDAX Gewinner?

Der Kurs hat die Marke von 80 Euro überwunden und ein Mehrmonatshoch erreicht. Infrastrukturwerte sind gefragt. Was sagen Analysten?

Jefferies stuft mit „Hold“ und Kursziel 72 Euro ein, Berenberg mit „Buy“ und 115 Euro. Friedrich Vorwerk Aktie: ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Börsenkürzel VH2. Fazit zur Friedrich Vorwerk Aktie Die Friedrich Vorwerk Aktie ist am Freitag einer der stärksten SDAX Gewinner und markiert ein Mehrmonatshoch. Der Trend ist intakt, die Meinungen über die Bewertung gehen weit auseinander. Genau das macht den Wert derzeit so beweglich.

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