Die Fresnillo-Aktie steht am Freitagmorgen an der Spitze der CBOE UK 100 Gewinner: Bei Tradegate legt das Papier des weltgrößten Silberproduzenten um 5,72 Prozent auf 28,10 Euro zu. Es ist der stärkste Wert der Liste – und er profitiert von einem Umfeld, in dem Anleger wieder Risiko eingehen.
Fresnillo-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silberriese springt um 5,7 Prozent – wie lange trägt der Metall-Rückenwind?
Die Fresnillo-Aktie führt die CBOE UK 100 Gewinner am Freitagmorgen an. Steigende Gold- und Silberpreise und eine Risikorally in Asien treiben den mexikanischen Silberkonzern.
Die Treiber
Metalle im Aufwind, Asien im Rausch
Schon am Donnerstag hatten Edelmetall- und Industriemetallwerte die Londoner Börse gezogen. Laut Sharecast stiegen Kupfer-, Silber- und Goldpreis, Fresnillo, Anglo American, Antofagasta, Glencore und Rio Tinto legten zu, ebenso Hochschild und Endeavour. Fresnillo notierte zum Londoner Handelsauftakt rund fünf Prozent im Plus bei 2.167 Pence. Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten.
Am Freitag setzt sich die Stimmung fort: Nach einer starken Asien-Sitzung deuteten Futures auf einen höheren Start in London, gegen 9:17 Uhr MEZ lag der FTSE 100 laut CNBC-Daten 0,63 Prozent im Plus bei 10.676,39 Punkten.
Fresnillo ist ein klassischer Hebel auf das Edelmetall: Der Konzern fördert in Mexiko Silber und Gold, jede Bewegung bei Silber schlägt überproportional auf den Aktienkurs durch. Das erklärt, warum die Fresnillo-Aktie bei einer Metallrally oft zu den CBOE UK 100 Gewinnern zählt – und bei Rücksetzern ebenso zu den Verlierern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresnillo plc
- ISIN
- GB00B2QPKJ12
- Symbol London
- FRES
- Symbol Deutschland
- FNL
- US-Symbol
- FSNUY (OTC)
- Kurs
- 28,10 Euro
- Veränderung
- +5,72 %
Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 09:36 Uhr
Warum steigt die Fresnillo-Aktie am Freitag?
Im Mittelpunkt stehen höhere Edelmetallpreise und eine Risikoanlage-Stimmung nach der starken Asien-Sitzung.
Gehört die Fresnillo-Aktie zu den CBOE UK 100 Gewinnern?
Ja, mit +5,72 Prozent bei Tradegate führt sie die Gewinnerliste vom Freitagmorgen an.
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