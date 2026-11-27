Schon am Donnerstag hatten Edelmetall- und Industriemetallwerte die Londoner Börse gezogen. Laut Sharecast stiegen Kupfer-, Silber- und Goldpreis, Fresnillo, Anglo American, Antofagasta, Glencore und Rio Tinto legten zu, ebenso Hochschild und Endeavour. Fresnillo notierte zum Londoner Handelsauftakt rund fünf Prozent im Plus bei 2.167 Pence. Der FTSE 100 schloss am Donnerstag 1,75 Prozent höher bei 10.609,30 Punkten.

Am Freitag setzt sich die Stimmung fort: Nach einer starken Asien-Sitzung deuteten Futures auf einen höheren Start in London, gegen 9:17 Uhr MEZ lag der FTSE 100 laut CNBC-Daten 0,63 Prozent im Plus bei 10.676,39 Punkten.