Fresnillo-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Silberriese legt 4,2 Prozent zu – Rally auf hohem Umsatz

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Fresnillo-Aktie gehört am Freitagabend zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Bei Tradegate lag der Umsatz bei über 428.000 Euro, höhere Edelmetallpreise stützen den Kurs.

Bild: Fresnillo plc (Unternehmenswebseite fresnilloplc.com)

Fresnillo-Aktie bei Tradegate, 27,70 Euro (17:35 Uhr) +4,21 % Kursgewinn je Aktie +1,12 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 428.825 Euro Die Fresnillo-Aktie schließt am Freitag bei Tradegate 4,21 Prozent höher bei 27,70 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Am Morgen hatte das Plus noch 5,72 Prozent betragen. Die Hintergründe Edelmetalle ziehen an Gold-Futures sprangen laut Marktdaten am Freitag kräftig, Alliance News sah Bergbauwerte bei höheren Metallpreisen vorne. Fresnillo fördert Silber und Gold in Mexiko und reagiert überproportional. Die Fresnillo-Aktie zählt in solchen Phasen regelmäßig zu den CBOE UK 100 Gewinnern und in schwachen Phasen zu den Verlierern. Was dagegen spricht Das Plus ist am Abend kleiner als am Morgen.

Die Erholung bei Edelmetallen gilt als fragil. Steckbrief Unternehmen Fresnillo plc ISIN GB00B2QPKJ12 Symbol London FRES US-Symbol FSNUY (OTC) Kurs 27,70 Euro Veränderung +4,21 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 17:35 Uhr Warum steigt die Fresnillo-Aktie?

Höhere Edelmetallpreise stützen den Silberproduzenten. Wie lief der Morgen?

Bei Tradegate lag das Plus gegen 9:36 Uhr noch bei 5,72 Prozent.

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