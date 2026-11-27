Zwei Bewegungen in entgegengesetzte Richtungen. Der Mehrheitsaktionär Fresenius hat zuletzt weitere Aktien von Fresenius Medical Care zu 39 Euro platziert. Zur selben Zeit kauft der Mann an der Spitze: Vorstandschef Javier Korangy hat am 18. November in den USA gehandelte Hinterlegungsscheine des Dialysekonzerns für rund 503.000 Dollar erworben. Die Fresenius Medical Care Aktie schloss am Montag bei 38,32 Euro.
Fresenius Medical Care Aktie: Der Chef kauft für 503.000 Dollar – während Fresenius verkauft
Der Großaktionär Fresenius trennt sich von Anteilen, der eigene Vorstandschef kauft zu: Javier Korangy hat am 18. November Hinterlegungsscheine von Fresenius Medical Care für rund 503.000 Dollar erworben. Was der Insiderkauf über die Fresenius Medical Care Aktie aussagt.
Die Stammdaten: Die Fresenius Medical Care Aktie trägt die ISIN DE0005785802 und die WKN 578580. Das Handelssymbol lautet FME, an der New Yorker Börse wird der Hinterlegungsschein unter dem US-Handelssymbol FMS gehandelt.
Die Einordnung
Der Chef kauft, das Unternehmen kauft auch
Korangy steht mit seinem Kauf nicht allein. Fresenius Medical Care kauft selbst eigene Aktien zurück, die erste Tranche umfasst bis zu 12,36 Millionen Stück und läuft bis zum 15. Dezember. Wenn Vorstandschef und Unternehmen gleichzeitig kaufen, während ein Großaktionär verkauft, ist das ein deutliches Zeichen: Das Management hält den Kurs für zu niedrig.
Die Kehrseite
Ein schweres Jahr 2027 ist schon angekündigt
Die Zuversicht hat einen Gegenspieler in Washington. Eine Übergangsvergütung für neue Dialysemedikamente in den USA läuft aus. Fresenius Medical Care rechnet für 2027 mit einer Belastung von 300 bis 350 Millionen Euro. Auch im laufenden Jahr wird das Ergebnis nur die untere Hälfte der Zielspanne erreichen. Im dritten Quartal setzte der Konzern 4,94 Milliarden Euro um, das bereinigte operative Ergebnis lag bei 545 Millionen Euro. Der Kauf des Chefs ist also eine Wette darauf, dass diese Belastung im Kurs bereits enthalten ist.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Fresenius Medical Care
Wer hat Aktien von Fresenius Medical Care gekauft?
Vorstandschef Javier Korangy, am 18. November 2026.
Wie viel hat der Vorstandschef investiert?
Rund 503.000 Dollar in Hinterlegungsscheine, die in den USA gehandelt werden.
Kauft auch das Unternehmen eigene Aktien?
Ja, die erste Tranche des Rückkaufs umfasst bis zu 12,36 Millionen Aktien und läuft bis zum 15. Dezember 2026.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?
ISIN DE0005785802, WKN 578580, Handelssymbol FME, US-Handelssymbol FMS.
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