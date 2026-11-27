Wer hat Aktien von Fresenius Medical Care gekauft?

Vorstandschef Javier Korangy, am 18. November 2026.

Wie viel hat der Vorstandschef investiert?

Rund 503.000 Dollar in Hinterlegungsscheine, die in den USA gehandelt werden.

Kauft auch das Unternehmen eigene Aktien?

Ja, die erste Tranche des Rückkaufs umfasst bis zu 12,36 Millionen Aktien und läuft bis zum 15. Dezember 2026.

Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?

ISIN DE0005785802, WKN 578580, Handelssymbol FME, US-Handelssymbol FMS.