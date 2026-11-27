Wer hat Aktien gekauft?

Die Konzernspitze erwarb Hinterlegungsscheine für rund 503.000 US-Dollar.

Warum steigt die Aktie kaum?

Der Großaktionär verkauft, und ab 2027 sinkt die US-Vergütung.

Zu welchem Preis wurden die Aktien platziert?

Zu 39 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?

ISIN DE0005785802, WKN 578580, Handelssymbol FME, US-Handelssymbol FMS.