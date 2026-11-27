Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Handelssymbol: FME, US-Handelssymbol: FMS) dreht im Tagesverlauf ins Minus. Am Freitagabend steht das Papier des Dialysekonzerns aus Bad Homburg bei 38,27 Euro, ein Minus von 0,55 Prozent. Damit gehört Fresenius Medical Care zu den DAX Verlierern am Abend. Am Vormittag hatte die FMC Aktie noch knapp 1 Prozent im Plus gelegen.
Fresenius Medical Care Aktie: DAX Verlierer am Abend – JPMorgan bleibt beim Verkaufsvotum, Großaktionär Fresenius verkauft, was kann der Insiderkauf an der Spitze noch retten?
Die Fresenius Medical Care Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Verlierern: Minus 0,55 Prozent auf 38,27 Euro. JPMorgan hält den Marktkonsens für zu optimistisch, zugleich lastet der Verkaufsdruck des Großaktionärs auf dem Dialysekonzern. Was hinter dem Kursrückgang der Fresenius Medical Care Aktie steckt.
Der Auslöser
Skeptische Großbank, verkaufender Großaktionär: warum die Fresenius Medical Care Aktie fällt
Ein positives Signal aus der Chefetage reicht nicht, solange der größte Aktionär verkauft.
JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius Medical Care am Freitag auf „Underweight“ belassen. Die Bank bleibt besonders negativ und hält den Marktkonsens für zu optimistisch, die Aktie steht zudem weiter auf der „Negative Catalyst Watch“. Hinzu kommt der Verkaufsdruck des Großaktionärs: Fresenius hat zuletzt weitere Aktien von Fresenius Medical Care zu 39 Euro platziert. Dieser Preis wirkt für die Fresenius Medical Care Aktie derzeit wie ein Deckel.
Verkaufsvotum
JPMorgan bleibt bei „Underweight“.
Großaktionär verkauft
Fresenius platzierte Aktien zu 39 Euro.
Insiderkauf
An der Konzernspitze wurden ADRs für rund 503.000 Dollar gekauft.
US-Kürzungen
Ab 2027 drohen niedrigere Vergütungen in den USA.
Die Fundamentaldaten
Kaufsignale gegen Verkaufsdruck: das Ringen um die Aktie
Auf der Habenseite steht ein Insiderkauf an der Konzernspitze: Dort wurden Hinterlegungsscheine von Fresenius Medical Care für rund 503.000 Dollar erworben. Zudem läuft ein Aktienrückkauf. Dagegen stehen die verkaufenden Großaktionäre und geplante Kürzungen bei der Vergütung von Dialysebehandlungen in den USA ab 2027. Seit Jahresbeginn liegt die Fresenius Medical Care Aktie rund 1,5 Prozent im Minus.
Die Marken
Fresenius Medical Care Aktie: 39 Euro als Deckel
Charttechnisch scheitert die Fresenius Medical Care Aktie weiter an der Zone um 39 Euro, dem Preis der jüngsten Platzierung. Nach unten bildet der Bereich um 38 Euro die erste Unterstützung. Erst ein Schlusskurs über 39 Euro würde den Druck spürbar mindern.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie
Warum ist die Fresenius Medical Care Aktie heute DAX Verlierer?
JPMorgan bleibt bei „Underweight“, zudem lastet der Verkaufsdruck des Großaktionärs Fresenius auf dem Kurs.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?
Die ISIN lautet DE0005785802, die WKN 578580, das Handelssymbol FME. An der NYSE werden Hinterlegungsscheine unter FMS gehandelt.
Zu welchem Preis hat Fresenius zuletzt Aktien verkauft?
Zu 39 Euro je Aktie.
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