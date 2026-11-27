Warum ist die Fresenius Medical Care Aktie heute DAX Verlierer?

JPMorgan bleibt bei „Underweight“, zudem lastet der Verkaufsdruck des Großaktionärs Fresenius auf dem Kurs.

Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Medical Care Aktie?

Die ISIN lautet DE0005785802, die WKN 578580, das Handelssymbol FME. An der NYSE werden Hinterlegungsscheine unter FMS gehandelt.

Zu welchem Preis hat Fresenius zuletzt Aktien verkauft?

Zu 39 Euro je Aktie.