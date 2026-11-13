Fresenius Medical Care Aktie: Befreiungsschlag an der Börse! Plötzlich bekommen die Börsen-Bären kalte Füße

Noch spannender wird die Situation durch eine zweite Veränderung. Millennium International Management LP hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 12. November ebenfalls deutlich reduziert. Die Position sank von zuvor 0,52 Prozent auf 0,41 Prozent des Aktienkapitals. Das entspricht einer Verringerung um 0,11 Prozentpunkte beziehungsweise rund 21,2 Prozent. Besonders bemerkenswert ist die Geschwindigkeit dieser Anpassung: Erst am 11. November hatte Millennium seine Position von 0,47 Prozent auf 0,52 Prozent erhöht. Nur einen Tag später folgte die deutliche Reduzierung auf 0,41 Prozent. Damit liegt die Position inzwischen sogar unter dem Niveau vor der jüngsten Aufstockung. Diese schnelle Veränderung verdeutlicht, wie dynamisch institutionelle Investoren ihre Engagements anpassen können. Zusammengenommen haben Marshall Wace und Millennium ihre gemeldeten Short-Positionen innerhalb der jüngsten Anpassungen um 0,40 Prozentpunkte reduziert. Das ist ein auffälliges Signal für eine nachlassende Positionierung auf der Short-Seite, auch wenn daraus noch keine allgemeine Trendwende bei sämtlichen Leerverkäufern abgeleitet werden kann.