Fresenius Aktie: Zweite Prognoseanhebung in einem Jahr – der Umbau zahlt sich jetzt in Euro und Cent aus

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

Fresenius übertrifft die Gewinnerwartungen, hebt die Ziele erneut an und baut die Biosimilar-Pipeline aus. Was hinter dem Lauf steckt und worauf Anleger bei der Fresenius Aktie achten sollten.

Vor wenigen Jahren galt Fresenius als überschuldeter Gemischtwarenladen. Heute hebt der Gesundheitskonzern zum zweiten Mal in einem Jahr seine Gewinnprognose an. Die Fresenius Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 53,10 Euro, ein Plus von 0,28 Prozent. Der Kurs erzählt die Geschichte eines Umbaus, der Früchte trägt. Fresenius SE & Co. KGaA · ISIN: DE0005785604 · WKN: 578560 · Handelssymbol: FRE · US-Handelssymbol: FSNUY währungsbereinigtes Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie im dritten Quartal +14 % Konzernumsatz, organisch plus 5 Prozent 5,8 Mrd. € neue Indikation für die EBIT-Marge 2026 > 11,5 % Xetra-Schluss am 27. November 53,10 € Quelle : Fresenius, Ergebnis drittes Quartal vom 4. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Mehr Gewinn, höhere Marge Im dritten Quartal setzte Fresenius 5,8 Milliarden Euro um, organisch fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Das bereinigte Konzern-EBIT stieg währungsbereinigt um zehn Prozent auf 638 Millionen Euro, die Marge von 10,5 auf 11,0 Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie kletterte von 0,62 auf 0,72 Euro und lag damit über der Konsensschätzung von 0,69 Euro. Vorstandschef Michael Sen sprach von einem erneut starken Quartal. Für 2026 erwartet er nun, dass das Kern-Ergebnis je Aktie währungsbereinigt in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wächst. Die Indikation für die EBIT-Marge stieg auf mehr als 11,5 Prozent. Beim organischen Umsatzwachstum bleibt es bei vier bis sieben Prozent. Die Strategie Biosimilars als zweites Standbein Getragen wird das Wachstum von den beiden Säulen Kabi, dem Geschäft mit Arzneien und Medizintechnik für die Klinik, und Helios, dem Krankenhausbetreiber. Besonders dynamisch sind Nachahmerprodukte biologischer Arzneien. Am 2. November vereinbarte Fresenius dazu eine exklusive Entwicklungskooperation mit einem asiatischen Auftragsentwickler, um die Biosimilar-Pipeline zu erweitern. Am Zahlentag selbst gab die Aktie im frühen Handel leicht nach – ein Zeichen dafür, wie hoch die Erwartungen inzwischen liegen. Das Unternehmen stellt seine Prognose zudem ausdrücklich unter den Vorbehalt eines volatilen makroökonomischen und geopolitischen Umfelds. Was für die Fresenius Aktie spricht Zwei Prognoseanhebungen im Jahr, steigende Marge, sinkende Verschuldung und ein wachsendes Biosimilar-Geschäft. Was dagegen spricht Hohe Erwartungen nach dem Kursanstieg, politische Risiken im Kliniksektor und die verbliebene Beteiligung am Dialysegeschäft, das zuletzt schwächer lief. Häufige Fragen zur Fresenius Aktie Wo steht die Fresenius Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 53,10 Euro (plus 0,28 Prozent). Was hat Fresenius an der Prognose geändert?

Das Kern-Ergebnis je Aktie soll in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent liegen. Wie lief das dritte Quartal?

Umsatz 5,8 Milliarden Euro, EBIT 638 Millionen Euro, Kern-Ergebnis je Aktie 0,72 Euro. Fazit: Der Umbau trägt, die Messlatte steigt Die Fresenius Aktie profitiert von einem Konzern, der seine Ziele übertrifft und sie nachzieht. Nach zwei Anhebungen ist der Spielraum für positive Überraschungen kleiner geworden. Der Jahresabschluss muss zeigen, ob die obere Hälfte der Spanne hält.

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