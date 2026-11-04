Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) unter die Lupe.
Fresenius Aktie: Weiterhin optimistisch für 2026
Umsatz und Gewinn legen spürbar zu
Fresenius habe heute Morgen starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten spürbar zugelegt, getragen durch Wachstum in den beiden Sparten Kabi und Helios. Für das Gesamtjahr 2026 bleibe das Management optimistisch.
Der Umsatz von Fresenius sei im Q3 2026 organisch um 5% auf EUR 5,80 Mrd. gestiegen und habe damit im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der operative Gewinn (EBIT) habe mit EUR 638 Mio. (+10% währungsbereinigt gegenüber dem Vorjahr) über den Konsensschätzungen von EUR 621 Mio. gelegen. Die EBIT-Marge habe verbessert werden können, von zuvor 10,5% auf 11,0%. Die beiden Sparten hätten sich positiv entwickelt. Kabi habe ein Umsatzwachstum von 6% erzielt, der Spartenumsatz sei somit auf EUR 2,30 Mrd. gestiegen. Helios habe um 5% zugelegt und sei somit bei EUR 3,41 Mrd. gelandet.
Ausblick: Für das Jahr 2026 erwarte Fresenius weiterhin ein organisches Umsatzwachstum zwischen 4% und 7%. Das währungsbereinigte EBIT-Wachstum erwarte man nun am oberen Ende der unveränderten Spanne von 10% bis 15%.
Die letzte Empfehlung der RBI für die Fresenius-Aktie habe "kaufen" gelautet, so Julian Lindinger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2026)
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