Die Fresenius Aktie (Fresenius SE & Co. KGaA, Ticker FRE, ISIN DE000FRE5EN2 nach der Umfirmierung) notierte am Donnerstagvormittag mit 52,69 Euro nur knapp unter ihrem Mehrjahreshoch von 54,63 Euro vom 16. November. Die Fresenius Aktienprognose der Analysten ist deutlich: Im Schnitt liegt das Kursziel bei 58,17 Euro, UBS, Barclays und DZ Bank nennen 65 Euro. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Garantie. Entscheidend ist, ob der Gesundheitskonzern die zuletzt angehobene Unternehmensprognose erfüllt und ob die Biosimilar-Strategie liefert.
Fresenius Aktie Prognose: Drei Häuser sehen 65 Euro, Konsens bei 58 – wie viel Biosimilar-Fantasie steckt schon im Kurs?
Die Fresenius Aktie notiert nahe dem Mehrjahreshoch, die Fresenius Aktienprognose der Analysten liegt darüber: Ø-Kursziel 58 Euro, UBS, Barclays und DZ Bank nennen 65 Euro. Zahlen, angehobene Guidance, Konsens, Szenarien und Termine.
Was ist bei der Fresenius Aktie zuletzt passiert?
Der Kursanstieg begann mit den Zahlen zum dritten Quartal am 4. November: Fresenius hob den Ausblick für 2026 an. Danach folgten mehrere Nachrichten in kurzer Folge. Fresenius vereinbarte mit WuXi Biologics eine Kooperation, durch die die Biosimilar-Pipeline von 29 auf bis zu 66 Moleküle wachsen soll. Mitte November platzierte der Konzern rund 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu 39 Euro und erlöste rund 524 Millionen Euro; der Anteil sinkt von etwa 25 auf etwa 20 Prozent. Am 17. November hoben Barclays und die DZ Bank ihre Ziele auf 65 Euro, am 19. November stellte Moody's den Ausblick von stabil auf positiv bei Baa3, und am 23. November zog die UBS mit 65 Euro nach. Seit dem Hoch gab die Aktie leicht nach: Auf Xetra schloss sie am 20. November bei 51,38 Euro, am 24. November bei 52,62 Euro. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 29,6 Milliarden Euro.
Das Geschäftsmodell der Fresenius Aktie in Kürze
Fresenius besteht im Kern aus zwei Säulen. Fresenius Kabi liefert Infusionen, Generika-Injektabilia, Biosimilars, Medizintechnik und klinische Ernährung (Umsatz 2025: 8,6 Milliarden Euro). Helios betreibt Kliniken in Deutschland und Spanien (Umsatz 2025: 13,6 Milliarden Euro). Der Konzernumsatz lag 2025 bei 22,6 Milliarden Euro, die Zahl der Mitarbeiter bei 179.493 (30. September 2026). Dazu kommt die Beteiligung an Fresenius Medical Care, deren Teilverkauf den Verschuldungsgrad drückt. Aus Sicht der Analysten macht diese Mischung die Fresenius Aktie zu einer defensiven Wachstumsgeschichte, bei der Biosimilars der größte Hebel sind.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
Nach der Unternehmensmitteilung vom 4. November (Zahlen vor Sondereffekten, ohne Fresenius Medical Care) stieg der Umsatz im dritten Quartal auf 5,803 Milliarden Euro (plus 6 Prozent, währungsbereinigt plus 4 Prozent). Das EBIT legte um 11 Prozent auf 638 Millionen Euro zu, die EBIT-Marge stieg auf 11,0 Prozent (Vorjahr 10,5 Prozent). Das Konzernergebnis wuchs um 15 Prozent auf 403 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie auf 0,72 Euro (Vorjahr 0,62 Euro). Nach neun Monaten stehen 17,411 Milliarden Euro Umsatz, 2,035 Milliarden Euro EBIT und 2,37 Euro Ergebnis je Aktie in den Büchern; der Free Cashflow betrug im dritten Quartal 722 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung zu EBITDA) sank auf das 2,5-Fache nach dem 2,7-Fachen zum Jahresende 2025.
Kabi erzielte im dritten Quartal 2,304 Milliarden Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 17,0 Prozent, Helios 3,405 Milliarden Euro bei einer Marge von 8,6 Prozent (Vorjahr 7,5 Prozent). Die angehobene Unternehmensprognose für 2026: organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent, Wachstum des Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent, eine EBIT-Marge von mehr als 11,5 Prozent, bei Kabi eine Marge am oberen Ende von 16,5 bis 17,0 Prozent und bei Helios von 10,0 bis 10,5 Prozent. Die Dividende für 2025 lag bei 1,05 Euro je Aktie.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|2028e
|Umsatz (Mrd. EUR)
|23,74
|24,95
|–
|Gewinn je Aktie (EUR)
|3,66
|3,85
|4,27
|KGV bei 52,69 EUR
|14,4
|13,7
|12,3
|Dividende je Aktie (EUR)
|1,19
|1,23
|1,35
|Dividendenrendite
|rund 2,3 %
|rund 2,3 %
|rund 2,6 %
Kurs 52,69 EUR (Börse Stuttgart, 26.11.2026, 11:10 Uhr). Ob die Gewinnschätzungen bereinigt oder unbereinigt sind, ist nicht eindeutig belegt. Umsatzschätzungen mit Stand 26.10.2026; Umsatz 2028e liegt uns nicht vor.
Quelle: Analystenkonsens (Stand 26.11.2026; Umsatz Stand 26.10.2026)
Wie lautet die Fresenius Aktienprognose der Analysten?
Laut der Analystenübersicht (Stand 26. November) liegt das durchschnittliche Kursziel bei 58,17 Euro, rund 10 Prozent über dem Kurs. Eine ältere Übersicht vom 26. Oktober nannte für 14 Analysten ein Mittel von 55,98 Euro bei der Einstufung „Buy“. Die Zahl der Kauf-, Halten- und Verkaufsempfehlungen sowie das höchste und niedrigste Ziel des gesamten Konsenses liegen uns nicht belegt vor. Alle zuletzt veröffentlichten Einzelurteile lauten auf Kaufen. Barclays begründete das Ziel von 65 Euro mit dem WuXi-Vertrag, der aus ihrer Sicht langfristig rund 2,5 Milliarden Euro zusätzliches Umsatzpotenzial bis 2035 eröffnet und noch nicht im Ergebnis eingepreist sei.
Welches Kursziel trauen Analysten der Fresenius Aktie zu?
Die jüngsten Urteile reichen von 54 bis 65 Euro; die Zielhebungen folgten fast alle auf Zahlen und Biosimilar-Nachrichten.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|UBS
|Buy
|65 EUR (zuvor 56)
|23.11.2026
|Analystenstudie
|Barclays
|Overweight
|65 EUR (zuvor 58,50)
|17.11.2026
|Analystenstudie
|DZ Bank
|Kaufen
|fairer Wert 65 EUR (zuvor 58)
|17.11.2026
|Analystenstudie
|Jefferies
|Buy
|62 EUR (zuvor 55)
|10.11.2026
|Analystenstudie
|Deutsche Bank
|Buy
|58 EUR (zuvor 56)
|09.11.2026
|Analystenstudie
|JPMorgan
|Overweight
|55,20 EUR (bestätigt)
|05.11.2026
|Analystenstudie
|Berenberg
|Buy
|54 EUR (zuvor 50)
|23.10.2026
|Analystenstudie
Ratings und Ziele Dritter, unverändert wiedergegeben; kein Kauf- oder Verkaufsurteil von aktiencheck.de. Das UBS-Datum ist aus dem Wochentag abgeleitet.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser
Wie teuer ist die Fresenius Aktie im Vergleich?
Mit einem KGV von rund 13,7 auf Basis des Konsens-EPS 2027 und einer Dividendenrendite von rund 2,3 Prozent ist die Fresenius Aktie weder billig noch teuer. Sie notiert rund 50 Prozent über dem Jahrestief von 35,15 Euro vom 2. Juni. Belastbare erwartete KGV-Werte der Wettbewerber (etwa Sandoz, Teva oder Hikma) liegen uns nicht belegt vor; die Beteiligung Fresenius Medical Care wird am Donnerstag vorbörslich mit rund 38,73 Euro gehandelt. Eine Stimmungsanalyse eines Datenanbieters meldete seit dem 16. Oktober negative Signale, die den Analystenurteilen widersprechen.
Was sagt die Charttechnik zur Fresenius Aktie?
Beschreibend: Auf Xetra stand die Aktie am 13. November bei 53,62 Euro, am 20. November bei 51,38 Euro (minus 4,18 Prozent in der Woche) und am 24. November bei 52,62 Euro. Das Hoch von 54,63 Euro (16. November) und das Wochentief um 51,4 Euro bilden die nächstliegenden Orientierungsmarken. Werte für die 50- und 200-Tage-Linie und den RSI liegen uns nicht belegt vor.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Fresenius Aktie?
Die Szenarien sind keine Prognose von aktiencheck.de, sondern fassen die Spanne der jüngsten Analystenziele zusammen.
|Szenario
|Kursziel laut Analysten
|Abstand zu 52,69 EUR
|Argumentation des Marktes
|Bull
|bis 65 EUR (UBS, Barclays, DZ Bank)
|rund +23 %
|WuXi-Kooperation macht Fresenius zum langfristigen Biosimilar-Anbieter, höhere Marge bei Kabi, Schuldenabbau.
|Base
|Ø 58,17 EUR
|rund +10 %
|Angehobene Guidance wird erreicht, Helios-Marge steigt Richtung 10 Prozent.
|Bear
|ab 54 EUR (niedrigstes belegtes Ziel)
|rund +2 %
|Pharma-Marge unter Druck, Biosimilar-Erfolg dauert Jahre, Politik und Vergütung bei Helios.
Bandbreite der Kursziele Dritter; Abstand rechnerisch zum Kurs von 52,69 EUR. Das niedrigste genannte Ziel (54 EUR) ist das niedrigste belegte Einzelziel, nicht notwendig das Konsens-Minimum.
Quelle: Analystenstudien (17.–23.11.2026), Analystenübersicht (Stand 26.11.2026), eigene Rechnung
Was beobachten Anleger bei der Fresenius Aktie jetzt?
FAQ: Häufige Fragen zur Fresenius Aktienprognose
Wie lautet die Fresenius Aktienprognose der Analysten? Im Schnitt liegt das Kursziel bei 58,17 Euro, UBS, Barclays und DZ Bank nennen 65 Euro (Stand 23. November).
Welches Kursziel hat die Fresenius Aktie 2026 und 2027? Jefferies nennt 62 Euro, Deutsche Bank 58 Euro, JPMorgan 55,20 Euro, Berenberg 54 Euro. Das Konsens-EPS liegt bei 3,66 Euro (2026) und 3,85 Euro (2027).
Wie lautet die Unternehmensprognose von Fresenius für 2026? Organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent, EBIT-Marge über 11,5 Prozent und ein Ergebnis-je-Aktie-Wachstum in der oberen Hälfte von 10 bis 15 Prozent.
Warum stieg die Fresenius Aktie zuletzt? Auslöser waren die angehobene Prognose, die WuXi-Kooperation, der Teilverkauf von Fresenius Medical Care und mehrere Kurszielanhebungen.
Wann legt Fresenius die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 werden für Februar 2027 erwartet; ein genauer Termin ist nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: aktiencheck.de gibt die Einschätzungen der genannten Analystenhäuser (UBS, Barclays, DZ Bank, Jefferies, Deutsche Bank, JPMorgan, Berenberg) als externe Quelle wieder und macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen: UBS, Barclays, DZ Bank, Jefferies, Deutsche Bank, JPMorgan, Berenberg.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fresenius SE & Co. KGaA (FRE): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von UBS, Barclays, DZ Bank, Jefferies, Deutsche Bank, JPMorgan, Berenberg vom 23.11.2026, 12:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS, Barclays, DZ Bank, Jefferies, Deutsche Bank, JPMorgan, Berenberg.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.