Nach der Unternehmensmitteilung vom 4. November (Zahlen vor Sondereffekten, ohne Fresenius Medical Care) stieg der Umsatz im dritten Quartal auf 5,803 Milliarden Euro (plus 6 Prozent, währungsbereinigt plus 4 Prozent). Das EBIT legte um 11 Prozent auf 638 Millionen Euro zu, die EBIT-Marge stieg auf 11,0 Prozent (Vorjahr 10,5 Prozent). Das Konzernergebnis wuchs um 15 Prozent auf 403 Millionen Euro, das Ergebnis je Aktie auf 0,72 Euro (Vorjahr 0,62 Euro). Nach neun Monaten stehen 17,411 Milliarden Euro Umsatz, 2,035 Milliarden Euro EBIT und 2,37 Euro Ergebnis je Aktie in den Büchern; der Free Cashflow betrug im dritten Quartal 722 Millionen Euro. Der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung zu EBITDA) sank auf das 2,5-Fache nach dem 2,7-Fachen zum Jahresende 2025.

Kabi erzielte im dritten Quartal 2,304 Milliarden Euro Umsatz bei einer EBIT-Marge von 17,0 Prozent, Helios 3,405 Milliarden Euro bei einer Marge von 8,6 Prozent (Vorjahr 7,5 Prozent). Die angehobene Unternehmensprognose für 2026: organisches Umsatzwachstum von 4 bis 7 Prozent, Wachstum des Ergebnisses je Aktie in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent, eine EBIT-Marge von mehr als 11,5 Prozent, bei Kabi eine Marge am oberen Ende von 16,5 bis 17,0 Prozent und bei Helios von 10,0 bis 10,5 Prozent. Die Dividende für 2025 lag bei 1,05 Euro je Aktie.