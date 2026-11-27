Pawlus Pflichtmitteilung enthält einen Zusatz: Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Solche Programme sehen häufig vor, dass Führungskräfte Aktien des eigenen Unternehmens erwerben. Der Kauf ist damit kein rein spontanes Signal, auch wenn er mit eigenem Geld über die Börse bezahlt wurde. Anleger sollten ihn deshalb etwas vorsichtiger gewichten als einen freien Kauf.

Das Gesamtbild bleibt trotzdem stimmig. Fresenius hat die Prognose angehoben, Schulden abgebaut und im November 13,4 Millionen Aktien der Tochter Fresenius Medical Care für rund 524 Millionen Euro verkauft. Vom Tief im Juni bei 35,15 Euro hat die Aktie rund die Hälfte zugelegt. Der Vorstand ist in dieser Erholung als Käufer aufgetreten, nicht als Verkäufer.