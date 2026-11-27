Insider kaufen gern, wenn Kurse am Boden liegen. Bei Fresenius ist es umgekehrt. Vorstandsmitglied Christian Pawlu hat am 6. November 4.863 Aktien des Gesundheitskonzerns zu 51,66 Euro erworben, zusammen 251.222,58 Euro. Zehn Tage später erreichte die Fresenius Aktie bei 54,63 Euro ihr 52-Wochen-Hoch. Pawlu ist bereits der dritte Vorstand, der seit September zugreift.
Fresenius Aktie: Dritter Vorstand kauft binnen zwei Monaten – diesmal für 251.000 Euro kurz vor dem Jahreshoch
Erst Konzernchef Michael Sen, dann Sara Hennicken, jetzt Christian Pawlu: Bei Fresenius hat der dritte Vorstand in Folge eigene Aktien gekauft. Pawlu zahlte 51,66 Euro und damit deutlich mehr als seine Kollegen im September. Was die Kaufserie für die Fresenius Aktie bedeutet.
Die Stammdaten: Die Fresenius Aktie trägt die ISIN DE000FRE5EN2 und die WKN FRE5EN. Das Handelssymbol lautet FRE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol FSNUY gehandelt.
Die Insider Trades
Drei Vorstände, steigende Kaufkurse
7. September: Michael Sen, Vorstandschef
Kauf für 196.941 Euro zu 42,70 Euro je Aktie.
9. September: Sara Hennicken, Vorstand
2.250 Aktien zu 44,55 Euro, zusammen 100.237 Euro.
6. November: Christian Pawlu, Vorstand
4.863 Aktien zu 51,66 Euro über die Börse Frankfurt, zusammen 251.223 Euro.
Die Reihenfolge erzählt die Geschichte des Jahres: Der Konzernchef kaufte bei 42,70 Euro, Pawlu zwei Monate später gut 20 Prozent teurer. Sen liegt mit seinem Kauf inzwischen rund 24 Prozent im Plus, Pawlu rund 2,5 Prozent (eigene Rechnung).
Die Einordnung
Ein Detail in der Meldung ist wichtig
Pawlus Pflichtmitteilung enthält einen Zusatz: Der Kauf erfolgte im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms. Solche Programme sehen häufig vor, dass Führungskräfte Aktien des eigenen Unternehmens erwerben. Der Kauf ist damit kein rein spontanes Signal, auch wenn er mit eigenem Geld über die Börse bezahlt wurde. Anleger sollten ihn deshalb etwas vorsichtiger gewichten als einen freien Kauf.
Das Gesamtbild bleibt trotzdem stimmig. Fresenius hat die Prognose angehoben, Schulden abgebaut und im November 13,4 Millionen Aktien der Tochter Fresenius Medical Care für rund 524 Millionen Euro verkauft. Vom Tief im Juni bei 35,15 Euro hat die Aktie rund die Hälfte zugelegt. Der Vorstand ist in dieser Erholung als Käufer aufgetreten, nicht als Verkäufer.
Häufige Fragen zu den Insiderkäufen bei Fresenius
Wer hat zuletzt Fresenius-Aktien gekauft?
Vorstandsmitglied Christian Pawlu am 6. November 2026: 4.863 Aktien für 251.222,58 Euro.
Welche Vorstände haben davor gekauft?
Konzernchef Michael Sen am 7. September und Sara Hennicken am 9. September 2026.
Was bedeutet der Zusatz Mitarbeiterbeteiligungsprogramm?
Der Kauf steht im Zusammenhang mit einem Programm des Unternehmens. Er ist damit weniger frei gewählt als ein gewöhnlicher Börsenkauf.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?
ISIN DE000FRE5EN2, WKN FRE5EN, Handelssymbol FRE, US-Handelssymbol FSNUY.
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