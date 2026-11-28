Die Fresenius Aktie (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Handelssymbol: FRE, US-Handelssymbol: FSNUY) setzt ihren Aufwärtstrend fort. In der abgelaufenen Woche gewann sie 3,35 Prozent und schloss am Freitag bei 53,10 Euro. Damit ist der Gesundheitskonzern der sechzehntgrößte DAX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht hat die Fresenius-Aktie fast 15 Prozent zugelegt.
Fresenius Aktie: DAX Gewinner der Woche – Gesundheitskonzern nahe dem Acht-Jahres-Hoch, Umbau zahlt sich aus, wie weit trägt die Rally noch?
Die Fresenius Aktie gehört zu den DAX Gewinnern der Woche: Plus 3,35 Prozent auf 53,10 Euro. Eine angehobene Gewinnprognose, der Abbau der FMC-Beteiligung und starke Biopharma-Zahlen tragen den Bad Homburger Konzern. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Wochenanalyse
Ruhiger Aufwärtstrend: so lief die Woche der Fresenius Aktie
Ohne große Schlagzeilen, aber mit stetigem Rückenwind setzte Fresenius den Höhenflug fort.
Eine große Unternehmensnachricht gab es in dieser Woche nicht. Die Fresenius Aktie profitierte vielmehr von der Erholung am Gesamtmarkt und vom Ruf als solide aufgestellter Gesundheitskonzern. Bereits Mitte November war das Papier auf den höchsten Stand seit acht Jahren gestiegen. Am Freitag legte es um weitere 0,28 Prozent zu.
Die Gründe
Prognose hoch, FMC-Anteil runter: was den Wochengewinner trägt
Im dritten Quartal steigerte Fresenius den Umsatz organisch um 5 Prozent auf 5,80 Milliarden Euro, das operative Ergebnis wuchs währungsbereinigt um 10 Prozent auf 638 Millionen Euro. Das Biopharma-Geschäft der Tochter Kabi legte organisch sogar um 29 Prozent zu. Fresenius hob die Prognose an: Das Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen. Zudem verkaufte der Konzern im November 13,4 Millionen FMC-Aktien zu je 39 Euro für rund 524 Millionen Euro, der Anteil sinkt auf rund 20 Prozent.
Prognose angehoben
Das Kern-Ergebnis je Aktie soll stärker wachsen.
Biopharma boomt
Plus 29 Prozent im dritten Quartal.
FMC-Abbau
Der Anteil sinkt auf rund 20 Prozent.
Helios stark
Die Kliniksparte steigert Umsatz und Marge.
Einordnung
Viel Optimismus eingepreist
Nach einem Monatsplus von fast 15 Prozent ist bei der Fresenius Aktie viel Optimismus eingepreist. Für die restlichen FMC-Aktien gilt eine Haltefrist von 90 Tagen, danach könnte Fresenius weiter verkaufen. Der Buchgewinn aus der Platzierung erscheint im vierten Quartal als Sondereffekt. Entscheidend bleibt, ob Kabi und Helios das hohe Tempo halten.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Warum ist die Fresenius Aktie DAX Gewinner der Woche?
Die angehobene Prognose, das starke Biopharma-Geschäft und der Abbau der FMC-Beteiligung tragen den Aufwärtstrend.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?
Die ISIN lautet DE0005785604, die WKN 578560, das Handelssymbol FRE. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter FSNUY gehandelt.
Wie viel hält Fresenius noch an FMC?
Rund 20 Prozent nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien im November.
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