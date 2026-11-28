Warum ist die Fresenius Aktie DAX Gewinner der Woche?

Die angehobene Prognose, das starke Biopharma-Geschäft und der Abbau der FMC-Beteiligung tragen den Aufwärtstrend.

Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?

Die ISIN lautet DE0005785604, die WKN 578560, das Handelssymbol FRE. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter FSNUY gehandelt.

Wie viel hält Fresenius noch an FMC?

Rund 20 Prozent nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien im November.