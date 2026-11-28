Die Fresenius Aktienanalyse von JPMorgan vom 26. November 2026 liefert ein positives Signal für die weitere Entwicklung des Bad Homburger Gesundheitskonzerns. Analyst David Adlington erhöht das Kursziel von 55,20 auf 60,40 Euro und bestätigt das Rating "overweight". Die zentrale Investmentthese von JPMorgan basiert auf der attraktiven Verbindung aus Wachstum und Bewertung sowie der Möglichkeit weiterer positiver Überraschungen gegenüber den Markterwartungen. Das dynamische Biopharma-Geschäft, die verbesserte Profitabilität von Fresenius Helios, die angehobene Jahresprognose und die gestärkte finanzielle Leistungsfähigkeit liefern zusätzlichen fundamentalen Rückenwind. Gegenüber dem Freitagsschlusskurs von 53,26 Euro ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 13,41 Prozent. Sollte Fresenius seine operative Wachstumsdynamik im kommenden Geschäftsjahr verteidigen können, wären weitere positive Gewinnrevisionen denkbar. JPMorgan-Analyst David Adlington setzt weiterhin auf die erfolgreiche Entwicklung des Gesundheitskonzerns. Die entscheidende Frage lautet nun, ob Fresenius auch 2027 weniger verspricht, als der Konzern tatsächlich liefern kann. Genau diese Strategie könnte sich für die Aktionäre als ausgesprochen lukrativ erweisen.

Fresenius kümmert sich um die Gesundheit der Menschen, dieser Börsenartikel um die geistige Fitness Ihrer Anlegerfreunde! Also schnell weiterleiten – denn gegen verpasste Börsenchancen gibt es bislang weder ein Medikament noch eine Krankenkassenleistung!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 28. November 2026

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