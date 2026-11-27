Die Fresenius Aktie feiert Jubiläum: Seit 40 Jahren ist der Bad Homburger Gesundheitskonzern an der Börse. Am Donnerstag stieg sie um 1,1 Prozent auf 52,95 Euro und notiert damit nur rund 3 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,62 Euro. Vom Tief im Juni bei 35,15 Euro hat sie um rund die Hälfte zugelegt.
Fresenius Aktie: 40 Jahre an der Börse, drei Kursziele bei 65 Euro – vom Sanierungsfall zum Dauerläufer, was kommt jetzt?
Prognose angehoben, Schulden gesenkt, Kreditausblick verbessert: Zum Börsenjubiläum steht die Fresenius Aktie knapp unter ihrem Jahreshoch. Konzernchef Michael Sen ist offen für weitere Zukäufe im Biotech-Bereich. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Fresenius Aktie trägt die ISIN DE000FRE5EN2 und die WKN FRE5EN. In Deutschland lautet das Handelssymbol FRE, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol FSNUY gehandelt.
Die Analysten
Drei Häuser, ein Ziel
Gleich drei Häuser sehen das Kursziel bei 65 Euro: Die UBS hob von 56 auf 65 Euro, Barclays von 58,50 auf 65 Euro, die DZ Bank nennt einen fairen Wert in gleicher Höhe. Der Konsens liegt bei rund 58 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Zudem verbesserte eine Ratingagentur den Kreditausblick von stabil auf positiv.
Fresenius hat sich vom Sanierungsfall zum fokussierten Gesundheitskonzern gewandelt. Jetzt geht es um Wachstum statt Reparatur.
Die Strategie
Weniger FMC, mehr Biotech
Im November verkaufte Fresenius 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580, Handelssymbol: FME, US-Handelssymbol: FMS) zu je 39 Euro und erzielte damit rund 524 Millionen Euro. Vorstandschef Michael Sen zeigte sich am Donnerstag offen für weitere Investitionen in Wachstumsgeschäfte, insbesondere im Biotech-Bereich. Für die Fresenius Aktie bedeutet das: mehr Fokus und frisches Kapital für Zukäufe.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Was sagen Analysten?
UBS, Barclays und DZ Bank sehen 65 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Was plant Konzernchef Michael Sen?
Er ist offen für weitere Zukäufe, insbesondere im Biotech-Bereich.
Wie viel brachte der FMC-Verkauf?
Rund 524 Millionen Euro brutto.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?
ISIN DE000FRE5EN2, WKN FRE5EN, Handelssymbol FRE, US-Handelssymbol FSNUY.
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