Was sagen Analysten?

UBS, Barclays und DZ Bank sehen 65 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Was plant Konzernchef Michael Sen?

Er ist offen für weitere Zukäufe, insbesondere im Biotech-Bereich.

Wie viel brachte der FMC-Verkauf?

Rund 524 Millionen Euro brutto.

Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?

ISIN DE000FRE5EN2, WKN FRE5EN, Handelssymbol FRE, US-Handelssymbol FSNUY.