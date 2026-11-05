freenet Aktie: Warum die JPMorgan-Offensive Anleger alarmiert!

Bei der freenet-Aktie spitzt sich das Duell zwischen institutionellen Leerverkäufern und langfristig orientierten Anlegern zu! Während die Aktie des deutschen Telekommunikations- und Digitalunternehmens um 0,343 Prozent auf 23,24 Euro nachgibt, sorgt eine deutliche Veränderung bei den Short-Positionen für Aufsehen. JPMorgan Asset Management (UK) Ltd hat seine Netto-Leerverkaufsposition am 4. November 2026 von 0,51 auf 0,81 Prozent erhöht. Das entspricht einer Aufstockung des bisherigen Engagements um rund 58,8 Prozent! Gleichzeitig halten Capital Fund Management und AQR Capital Management weitere bedeutende Positionen auf fallende freenet-Kurse. Zusammen erreichen die drei zuletzt gemeldeten Netto-Leerverkaufspositionen 2,63 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Warum erhöht JPMorgan ausgerechnet jetzt seine Short-Wette so deutlich? Welche Risiken könnten die professionellen Investoren bei freenet sehen? Und könnte die beträchtliche Positionierung der Leerverkäufer bei einer positiven Überraschung plötzlich zum Problem für die Hedgefonds werden?