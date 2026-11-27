Fraport Aktie: Ölpreis zieht an, der Flughafen gibt nach – der Betreiber ist MDAX Verlierer

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:38 2 Min.

Die Fraport Aktie fällt am Freitagmorgen um 0,75 Prozent auf 66,00 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern. Die Ölpreise steigen, Brent nähert sich 98 Dollar. Reisewerte haben es am Freitag schwer.

Bild: Fraport AG

Die Fraport Aktie startet schwächer. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Frankfurter Flughafenbetreibers bei 66,00 Euro, ein Minus von 0,50 Euro oder 0,75 Prozent. Damit gehört Fraport zu den MDAX Verlierern. Kurs der Fraport Aktie am Morgen 66,00 EUR Tagesverlust als MDAX Verlierer -0,75 % Brent je Barrel am Morgen 97,89 USD Passagiere im Konzern nach neun Monaten 146 Mio. Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:01 Uhr; finanzen.net; Fraport Der Auslöser Warum die Fraport Aktie als MDAX Verlierer fällt Eine eigene Meldung gibt es nicht. Gegenwind kommt vom Ölmarkt. Laut finanzen.net zogen die Ölpreise am Freitagmorgen an, Brent kostete 97,89 Dollar je Barrel, US-Öl der Sorte WTI legte rund 3 Prozent zu. Die Preise dürften damit eine dreiwöchige Verlustserie beenden. Hintergrund sind Versorgungssorgen, unter anderem durch Brände in zwei Raffinerien. Höhere Kerosinpreise belasten Fluggesellschaften und damit auch die Erwartungen an den Flugverkehr. Die Fundamentaldaten Ausland wächst, Frankfurt stagniert An allen Konzernflughäfen zählte Fraport nach neun Monaten rund 146 Millionen Passagiere, 1,7 Prozent mehr und erstmals mehr als vor der Pandemie. Am Heimatflughafen Frankfurt sank die Zahl dagegen leicht auf 47,5 Millionen. Das operative Ergebnis erreichte einen Rekord, der Konzerngewinn ging aber um 29 Prozent zurück. Jefferies bestätigte „Buy“ mit einem Kursziel von 75 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Fraport Aktie sprechen könnte Starkes Auslandsgeschäft

Passagiere über Vor-Corona-Niveau

Rekord beim operativen Ergebnis Was Anleger bedenken sollten Steigende Ölpreise

Stillstand am Standort Frankfurt

Gewinn deutlich gesunken Einordnung der Redaktion: Die Fraport Aktie ist MDAX Verlierer, weil der Ölpreis auf die Reisebranche drückt. Der Rückgang bleibt bisher moderat. FAQ Häufige Fragen zur Fraport Aktie Warum fällt die Fraport Aktie heute?

Die Ölpreise steigen, das belastet Reise- und Luftfahrtwerte. Wie viele Passagiere zählte Fraport nach neun Monaten?

Rund 146 Millionen an allen Konzernflughäfen. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fraport Aktie?

ISIN DE0005773303, WKN 577330. Handelssymbol an deutschen Börsen: FRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie ist am Morgen MDAX Verlierer. Der steigende Ölpreis bremst den Flughafenbetreiber.

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