Fraport Aktie: Fast 5 Prozent Wochenplus – der Flughafenbetreiber ist MDAX Gewinner der Woche, Rückenwind aus den Zahlen

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die Fraport Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 4,81 Prozent auf 66,40 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Der Frankfurter Flughafenbetreiber profitiert von der Markterholung und den Neunmonatszahlen.

Bild: Fraport AG

Die Fraport Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Flughafenbetreibers um 4,81 Prozent und schloss am Freitag bei 66,40 Euro. Damit gehört Fraport zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der Fraport Aktie am Freitag 66,40 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +4,81 % Kursziel von Jefferies 75 EUR Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; Jefferies; dpa-AFX Die Woche Warum die Fraport Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Bei Fraport gab es in der Woche keine neue Unternehmensmeldung, die Aktie stieg mit dem Markt. Nach dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch drehte die Stimmung ab Donnerstag. Im Hintergrund wirken die Neunmonatszahlen nach, mit denen der Flughafenbetreiber zuletzt überzeugt hatte. Analysten sehen weiteres Potenzial: Jefferies nennt ein Kursziel von 75 Euro und damit deutlich mehr als den Freitagsschlusskurs. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Fraport Aktie sprechen könnte Solide Neunmonatszahlen

Erholung des Luftverkehrs

Freundliche Börsenstimmung Was Anleger bedenken sollten Hohe Verschuldung nach Ausbau

Abhängigkeit von der Lufthansa

Keine eigene Nachricht als Treiber Einordnung der Redaktion: Die Fraport Aktie ist MDAX Gewinner der Woche im Sog der Markterholung. Die Zahlen geben dem Kurs ein Fundament. FAQ Häufige Fragen zur Fraport Aktie Warum war die Fraport Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Markterholung ab Donnerstag und die Neunmonatszahlen stützten den Kurs. Wo schloss die Fraport Aktie am Freitag?

Bei 66,40 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fraport Aktie?

ISIN DE0005773303, WKN 577330. Handelssymbol an deutschen Börsen: FRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 66 Euro.

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