Die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) nimmt wieder Fahrt auf! Während der Flughafenbetreiber an der Börse mit einem Kursplus von 2,6 Prozent auf 67,75 Euro überzeugt, liefert Jefferies neue Argumente für steigende Kurse. Analyst Graham Hunt bestätigt in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 4. November 2026 das Rating "buy" und hält unverändert am Kursziel 75 Euro fest. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,70 Prozent. Besonders bemerkenswert: Fraport überrascht mit einem deutlich stärkeren Free Cashflow als erwartet, während das internationale Flughafengeschäft zum wichtigsten Wachstumsmotor avanciert. Doch ausgerechnet der Heimatflughafen Frankfurt bleibt ein Sorgenkind. Die Passagierzahlen stagnieren, die Kosten steigen und die Erholung verläuft langsamer als erhofft. Warum bleibt Graham Hunt dennoch optimistisch? Und könnte die Fraport-Aktie vor einer nachhaltigen Neubewertung stehen? Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass hinter dem Flughafenbetreiber eine spannende Geschichte aus internationalem Wachstum, steigenden Cashflows und erheblichen strukturellen Herausforderungen steckt.
Fraport Aktie: Jetzt hebt die Kursfantasie ab!
Jefferies bestätigt Kaufempfehlung
Jefferies-Aktienanalyse: Graham Hunt bestätigt Rating "buy" und Kursziel 75 Euro
Die aktuelle Fraport-Aktienanalyse von Jefferies ist ein wichtiges Vertrauenssignal. Analyst Graham Hunt bestätigt nach der Veröffentlichung der detaillierten Quartalszahlen das Rating "buy" und belässt das Kursziel unverändert bei 75 Euro. Besonders hebt der Jefferies-Analyst die Entwicklung des freien Cashflows hervor. Nach seiner Einschätzung hat Fraport die Erwartungen bei dieser wichtigen Finanzkennzahl solide übertroffen. Sinngemäß lautet die zentrale Aussage von Graham Hunt: Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers ist deutlich besser ausgefallen als vom Markt erwartet. Diese Formulierung gibt die veröffentlichte Zusammenfassung seiner Analyse wieder und ist kein wörtliches Zitat aus der vollständigen Originalstudie. Für Anleger ist diese Einschätzung besonders relevant. Denn nach Jahren umfangreicher Investitionen in neue Flughafeninfrastruktur gewinnt die Generierung frei verfügbarer finanzieller Mittel zunehmend an Bedeutung. Das bestätigte Rating "buy" von Jefferies zeigt, dass Graham Hunt die weitere Entwicklung grundsätzlich positiv beurteilt. Gleichzeitig bleibt das Kursziel 75 Euro ein Hinweis darauf, dass der Analyst trotz der jüngsten Kursgewinne noch zusätzliches Potenzial sieht.
Fraport überrascht: Free Cashflow schießt im dritten Quartal nach oben
Der wichtigste positive Faktor der aktuellen Aktienanalyse von Jefferies ist der überraschend starke Free Cashflow. Im dritten Quartal 2026 erzielte Fraport einen freien Cashflow von rund 461 Millionen Euro. Die Markterwartungen hatten bei ungefähr 373 Millionen Euro gelegen. Damit übertraf der Flughafenbetreiber die Konsensschätzung um rund 88 Millionen Euro beziehungsweise knapp 24 Prozent. Eine solche Überraschung ist besonders bemerkenswert, weil der Free Cashflow zeigt, wie viel Geld einem Unternehmen nach den relevanten operativen Zahlungsströmen und Investitionen tatsächlich verbleibt. Für Fraport ist diese Entwicklung von erheblicher Bedeutung. Der Konzern hat in den vergangenen Jahren Milliarden in den Ausbau seiner Flughafeninfrastruktur investiert. Dazu gehören insbesondere das neue Terminal 3 in Frankfurt und der Ausbau des Flughafens Lima in Peru. Nach dem Abschluss wichtiger Investitionsprojekte kann sich die finanzielle Mittelgenerierung verbessern. Genau dieser Effekt wird zunehmend sichtbar. Jefferies-Analyst Graham Hunt bewertet die Entwicklung positiv und bestätigt das Rating "buy" sowie das Kursziel 75 Euro. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass ein außergewöhnlich hoher Quartals-Cashflow auch durch zeitliche Veränderungen beim Working Capital beeinflusst werden kann. Entscheidend bleibt deshalb, ob Fraport die verbesserte Mittelgenerierung langfristig aufrechterhalten kann.
Fraport-Neunmonatszahlen: Internationales Geschäft treibt das Wachstum
Die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2026 zeigen eine robuste operative Entwicklung. Fraport steigerte den Konzernumsatz um 3,8 Prozent. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, kurz EBITDA, legte um 2,0 Prozent zu. Insgesamt erreichte das EBITDA rund 1,18 Milliarden Euro. Besonders wichtig ist die Entwicklung des internationalen Flughafengeschäfts. Die Auslandsbeteiligungen leisten inzwischen einen immer größeren Beitrag zum operativen Ergebnis. Im dritten Quartal entfielen bereits 54 Prozent des Konzern-EBITDA auf das internationale Geschäft. Damit hat sich die wirtschaftliche Struktur von Fraport deutlich verändert. Der Konzern ist längst nicht mehr ausschließlich vom Flughafen Frankfurt abhängig. Vielmehr verfügt Fraport über ein breites internationales Portfolio mit Beteiligungen und Konzessionen in Europa, Südamerika und weiteren Regionen. Für die Fraport-Aktie ist diese Diversifizierung ein wichtiger Vorteil. Denn unterschiedliche regionale Entwicklungen können sich gegenseitig ausgleichen. Während Frankfurt unter schwachen Passagierzahlen leidet, profitieren andere Flughäfen von einer dynamischeren Nachfrage. Die positive Aktienanalyse von Jefferies berücksichtigt insbesondere die verbesserte Cashflow-Entwicklung. Graham Hunt bestätigt deshalb das Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro.
Fraport-Chef Stefan Schulte: Das internationale Portfolio beweist seine Stärke
Vorstandschef Dr. Stefan Schulte zeigt sich mit der Entwicklung des internationalen Geschäfts zufrieden. In der offiziellen Unternehmensmitteilung vom 4. November 2026 erklärt er: „Das breite Portfolio des Fraport-Konzerns hat sich bewährt.“ Trotz eines schwierigen Marktumfelds mit geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und stark gestiegenen Kerosinpreisen habe Fraport auf Konzernebene ein solides Ergebnis erzielt. Besonders hebt Schulte die positive Entwicklung der griechischen Flughäfen hervor. Auch die Standorte Ljubljana in Slowenien und die brasilianischen Flughäfen entwickelten sich erfreulich. Gleichzeitig räumt der Vorstandschef ein, dass die Passagierzahlen in Frankfurt stagnieren. Als wichtige Belastungsfaktoren nennt er die hohen regulatorischen Kosten und das reduzierte Flugangebot. Besonders die Einstellung des CityLine-Betriebs wirkt sich negativ auf die Entwicklung aus. Diese Aussagen verdeutlichen die unterschiedlichen Herausforderungen innerhalb des Konzerns. Während das internationale Geschäft zunehmend Wachstum liefert, bleibt der Heimatstandort Frankfurt unter Druck. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die Stärke der Auslandsaktivitäten die Schwäche in Deutschland dauerhaft ausgleichen kann. Jefferies-Analyst Graham Hunt bleibt mit seinem Rating "buy" und dem Kursziel 75 Euro grundsätzlich optimistisch.
Fraport: Passagierzahlen übertreffen erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau
Ein wichtiger Meilenstein wurde beim Passagieraufkommen erreicht. In den ersten neun Monaten 2026 überschritt die Gesamtzahl der Fluggäste an den Fraport-Flughäfen erstmals wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie. Insgesamt nutzten rund 146 Millionen Passagiere die Flughäfen des Konzerns. Das entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Besonders die internationalen Standorte trugen zu dieser Entwicklung bei. Für Fraport ist diese Rückkehr über das frühere Passagierniveau ein wichtiges Signal. Sie zeigt, dass die weltweite Nachfrage nach Flugreisen trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten weiterhin robust sein kann. Allerdings entwickeln sich die einzelnen Regionen sehr unterschiedlich. Während mehrere internationale Flughäfen dynamisch wachsen, bleibt der Standort Frankfurt hinter der Entwicklung des Gesamtkonzerns zurück. Für die Fraport-Aktie ist deshalb weniger die absolute Passagierzahl entscheidend als die Frage, welche Erträge und Cashflows aus dem zusätzlichen Verkehrsaufkommen entstehen. Besonders interessant sind Flughäfen, bei denen steigende Passagierzahlen zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen führen können. Das internationale Portfolio bietet Fraport hier langfristig attraktive Perspektiven.
Flughafen Frankfurt: Warum der wichtigste Standort Sorgen bereitet
Ausgerechnet der Heimatflughafen Frankfurt entwickelt sich weiterhin schwächer als erhofft. In den ersten neun Monaten 2026 wurden dort rund 47,5 Millionen Passagiere abgefertigt. Das entspricht einem Rückgang von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Während andere internationale Flughäfen wachsen, stagniert das Verkehrsaufkommen am wichtigsten deutschen Luftverkehrsdrehkreuz. Die Gründe sind vielfältig. Hohe regulatorische Kosten belasten den Standort Deutschland. Gleichzeitig haben Fluggesellschaften ihr Angebot teilweise reduziert. Besonders die Einstellung des CityLine-Betriebs und weitere Kapazitätskürzungen im Winter erschweren eine schnelle Erholung. Für Fraport ist diese Entwicklung problematisch, weil der Flughafen Frankfurt weiterhin eine zentrale Rolle im Konzern spielt. Eine schwächere Verkehrsentwicklung kann sich auf Flughafengebühren, Einzelhandelsumsätze und weitere Dienstleistungen auswirken. Genau diese Risiken hatte Jefferies-Analyst Graham Hunt bereits in seiner vorherigen Aktienanalyse vom 27. Oktober 2026 hervorgehoben. Damals senkte er das Kursziel von 85 auf 75 Euro, bestätigte aber das Rating "buy". Die aktuelle Analyse vom 4. November hält an dieser Bewertung fest. Für Anleger ist damit klar: Die positive Einschätzung von Jefferies bedeutet nicht, dass sämtliche operativen Probleme gelöst wären.
Jefferies-Analyst Graham Hunt: Warum das Kursziel zuvor gesenkt wurde
Ein genauer Blick auf die Entwicklung der Analysteneinschätzung ist besonders aufschlussreich. Bereits am 27. Oktober 2026 hatte Graham Hunt das Kursziel für Fraport von 85 auf 75 Euro reduziert. Das Rating "buy" blieb damals unverändert. Der Grund war die erwartete langsamere Erholung des Flughafens Frankfurt. Aufgrund zusätzlicher Kapazitätskürzungen im Winter senkte der Jefferies-Analyst seine Prognosen für das operative Ergebnis der Jahre 2027 und 2028 um jeweils rund zwei Prozent. Sinngemäß begründete Graham Hunt seine vorsichtigere Einschätzung damit, dass die Erholung am Standort Frankfurt langsamer verlaufen dürfte als zuvor angenommen. Diese Anpassung zeigt, dass Jefferies die strukturellen Herausforderungen des Heimatflughafens durchaus ernst nimmt. Gleichzeitig blieb Graham Hunt bei seiner Kaufempfehlung. Das bedeutet, dass der Analyst trotz der schwächeren Erwartungen für Frankfurt weiterhin ausreichend Potenzial im Gesamtkonzern sieht. Die jüngsten Quartalszahlen liefern nun einen zusätzlichen positiven Faktor. Besonders der starke Free Cashflow überzeugte. Deshalb bestätigt Jefferies am 4. November 2026 das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 75 Euro. Für Anleger ergibt sich daraus ein differenziertes Bild: Die kurzfristigen Herausforderungen bleiben bestehen, doch die finanzielle Entwicklung verbessert sich.
Fraport-Auslandsgeschäft: Griechenland, Brasilien und Peru überzeugen
Die internationale Expansion entwickelt sich zunehmend zum wichtigsten Wachstumsmotor von Fraport. Besonders die griechischen Flughäfen zeigen eine robuste Nachfrageentwicklung. Auch die brasilianischen Standorte und der Flughafen Lima in Peru tragen zum Wachstum bei. Für den Konzern ist diese internationale Präsenz aus mehreren Gründen attraktiv. Erstens profitiert Fraport von unterschiedlichen regionalen Wirtschaftsentwicklungen. Zweitens können langfristige Flughafenkonzessionen vergleichsweise gut planbare Einnahmen ermöglichen. Drittens entstehen nach größeren Ausbauprojekten zusätzliche Kapazitäten für zukünftiges Passagierwachstum. Besonders Lima bietet nach dem Ausbau des Flughafens langfristige Entwicklungsmöglichkeiten. Allerdings sind internationale Konzessionen nicht frei von Risiken. Politische Veränderungen, regulatorische Eingriffe und Wechselkursschwankungen können die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Zudem müssen die hohen Investitionen langfristig angemessene Renditen erwirtschaften. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen jedoch, dass das internationale Portfolio zunehmend an Bedeutung gewinnt. Im dritten Quartal erwirtschaftete es bereits 54 Prozent des Konzern-EBITDA. Für die Fraport-Aktie könnte diese Entwicklung langfristig entscheidend sein. Sie reduziert die wirtschaftliche Abhängigkeit vom schwächeren Standort Frankfurt und eröffnet zusätzliche Wachstumschancen.
Terminal 3 in Frankfurt: Milliardeninvestition vor der Bewährungsprobe
Ein wichtiger strategischer Meilenstein ist die Inbetriebnahme des neuen Terminals 3 am Flughafen Frankfurt. Das Projekt gehört zu den bedeutendsten Infrastrukturinvestitionen der vergangenen Jahre. Mit zusätzlichen Abfertigungskapazitäten möchte Fraport den Standort langfristig für zukünftiges Passagierwachstum positionieren. Die Inbetriebnahme verlief nach Unternehmensangaben reibungslos. Allerdings ist ein neues Terminal allein noch keine Garantie für steigende Gewinne. Entscheidend ist, wie schnell die zusätzlichen Kapazitäten ausgelastet werden und welche Einnahmen sich daraus erzielen lassen. Gleichzeitig erhöhen große Infrastrukturprojekte die Abschreibungen und können die Zinsbelastung beeinflussen. Genau diese Effekte sind bereits in den aktuellen Geschäftszahlen sichtbar. Während das operative EBITDA leicht stieg, ging das Konzernergebnis deutlich zurück. Für Anleger entsteht daraus ein typischer Zielkonflikt. Kurzfristig belasten die Investitionen den ausgewiesenen Gewinn. Langfristig können sie jedoch zusätzliche Einnahmen und höhere Cashflows ermöglichen. Die aktuelle Aktienanalyse von Jefferies zeigt, dass Graham Hunt insbesondere die verbesserte finanzielle Mittelgenerierung positiv bewertet. Das Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro bleiben deshalb bestehen.
Fraport-Gewinn sinkt: Warum Anleger genau hinschauen sollten
Trotz der robusten operativen Entwicklung musste Fraport beim ausgewiesenen Gewinn einen deutlichen Rückgang hinnehmen. In den ersten neun Monaten 2026 sank das Konzernergebnis um 28,8 Prozent auf 314,5 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte es deutlich höher gelegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ging von 4,30 auf 2,95 Euro zurück. Wesentliche Gründe waren höhere Zinsaufwendungen sowie gestiegene Abschreibungen im Zusammenhang mit den abgeschlossenen Ausbauprojekten in Lima und Frankfurt. Diese Entwicklung zeigt, weshalb Anleger bei Infrastrukturunternehmen zwischen operativem Ergebnis und Nettogewinn unterscheiden sollten. Das EBITDA beschreibt die Ertragskraft vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Der Nettogewinn berücksichtigt dagegen auch die Finanzierungskosten und den bilanziellen Werteverzehr der Anlagen. Gerade bei kapitalintensiven Unternehmen können diese Faktoren erheblich sein. Für die Fraport-Aktie ist deshalb entscheidend, ob die neuen Flughafenanlagen langfristig genügend zusätzliche Einnahmen erwirtschaften, um die höheren Abschreibungen und Finanzierungskosten wirtschaftlich zu rechtfertigen. Die positive Einschätzung von Jefferies basiert insbesondere auf der starken Cashflow-Entwicklung. Dennoch bleiben die gesunkenen Nettogewinne ein wichtiger Risikofaktor.
Fraport-Schulden sinken: Die Bilanz gewinnt an Stabilität
Ein weiterer positiver Faktor ist die Entwicklung der Nettoverschuldung. Nach den jüngsten Quartalszahlen reduzierte Fraport seine Nettofinanzschulden gegenüber dem zweiten Quartal um rund 430 Millionen Euro auf ungefähr 8,3 Milliarden Euro. Für einen Flughafenbetreiber mit umfangreichen Infrastrukturinvestitionen ist diese Entwicklung besonders wichtig. Denn hohe Schulden können die finanzielle Flexibilität einschränken und die Ergebnisse durch Zinszahlungen belasten. Eine nachhaltige Verbesserung des Free Cashflows könnte Fraport helfen, die Verschuldung schrittweise zu reduzieren. Gleichzeitig würde dadurch langfristig zusätzlicher finanzieller Spielraum entstehen. Allerdings bleibt das absolute Schuldenniveau hoch. Fraport muss deshalb weiterhin darauf achten, dass die operative Ertragskraft und die finanzielle Mittelgenerierung ausreichend stark bleiben. Besonders wichtig ist die Entwicklung der Zinskosten. Sollten Refinanzierungen zu höheren Konditionen notwendig werden, könnte dies die Profitabilität belasten. Für die Fraport-Aktie ist deshalb die Verbesserung des Cashflows ein zentraler Faktor. Genau diesen Punkt hebt Jefferies-Analyst Graham Hunt in seiner aktuellen Aktienanalyse ausdrücklich hervor. Das bestätigte Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro spiegeln weiterhin eine positive Gesamteinschätzung wider.
Fraport bestätigt Jahresprognose: Bis zu 1,5 Milliarden Euro EBITDA
Nach den ersten neun Monaten 2026 hält Fraport an seiner Jahresprognose fest. Der Konzern erwartet weiterhin ein EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2025 hatte das operative Ergebnis bei rund 1,44 Milliarden Euro gelegen. Damit rechnet das Management trotz der Herausforderungen am Standort Frankfurt mit einer weiteren Verbesserung der operativen Ertragskraft. Beim Konzernergebnis erwartet Fraport dagegen einen Rückgang auf 300 bis 400 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte der Gewinn 468,1 Millionen Euro betragen. Die Prognose verdeutlicht die unterschiedlichen Entwicklungen innerhalb des Konzerns. Während das operative Geschäft stabil bleibt und das internationale Portfolio wächst, belasten höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten den Nettogewinn. Für Anleger ist deshalb entscheidend, welche Kennzahlen sie bei der Bewertung stärker gewichten. Jefferies-Analyst Graham Hunt richtet seinen Blick insbesondere auf den überraschend starken Free Cashflow. Das Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro zeigen, dass er die positiven Faktoren trotz der Gewinnbelastungen weiterhin als attraktiv einschätzt.
Fraport-Aktie bei 67,75 Euro: Wie groß ist das Potenzial bis 75 Euro?
Beim aktuellen Xetra-Kurs von 67,75 Euro liegt die Fraport-Aktie unter dem Kursziel von Jefferies. Analyst Graham Hunt sieht mit 75 Euro einen rechnerischen Wertzuwachs von 7,25 Euro je Aktie. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 10,70 Prozent. Für Anleger ist diese Differenz interessant, aber keineswegs außergewöhnlich groß. Besonders nach dem Tagesanstieg von 2,6 Prozent stellt sich die Frage, wie viel der positiven Geschäftsentwicklung bereits im Aktienkurs berücksichtigt ist. Sollte Fraport seine Cashflow-Verbesserung fortsetzen und vom Wachstum der internationalen Flughäfen profitieren, könnte sich die positive Einschätzung von Jefferies als gerechtfertigt erweisen. Allerdings können enttäuschende Passagierzahlen, höhere Kosten oder eine schwächere Ergebnisentwicklung den Aktienkurs belasten. Das Rating "buy" von Jefferies sollte deshalb nicht als Garantie für einen Anstieg auf 75 Euro verstanden werden. Vielmehr spiegelt es die positive Einschätzung von Graham Hunt wider, dass Fraport auf dem aktuellen Bewertungsniveau weiterhin attraktiv erscheint. Entscheidend bleibt, ob der Konzern seine finanzielle Entwicklung nachhaltig verbessern kann.
Fraport-Aktie: Die größten Chancen für Anleger
Die positive Investmentthese für Fraport stützt sich auf mehrere wichtige Faktoren. Erstens verbessert sich die finanzielle Mittelgenerierung deutlich. Der Free Cashflow übertraf im dritten Quartal die Markterwartungen erheblich. Zweitens entwickelt sich das internationale Flughafengeschäft dynamisch. Besonders die Standorte in Griechenland, Brasilien und Peru tragen zum Wachstum bei. Drittens überschritt das gesamte Passagieraufkommen erstmals wieder das Vor-Corona-Niveau. Viertens eröffnen die abgeschlossenen Infrastrukturprojekte langfristig zusätzliche Kapazitäten. Fünftens könnte eine weitere Verbesserung des Free Cashflows den Schuldenabbau unterstützen. Sechstens bietet eine mögliche Erholung des Flughafens Frankfurt zusätzliches Potenzial. Allerdings ist gerade dieser letzte Punkt mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Jefferies-Analyst Graham Hunt hatte bereits Ende Oktober auf die langsamere Erholung in Frankfurt hingewiesen. Die aktuelle Aktienanalyse vom 4. November zeigt jedoch, dass die überraschend starke Cashflow-Entwicklung seine positive Gesamteinschätzung unterstützt. Das Rating "buy" und das Kursziel 75 Euro bleiben unverändert.
Fraport-Aktie: Diese Risiken könnten den Höhenflug stoppen
Trotz der positiven Cashflow-Entwicklung bestehen mehrere wichtige Risiken. Das größte operative Problem bleibt die schwache Verkehrsentwicklung am Flughafen Frankfurt. Hohe regulatorische Kosten und ein reduziertes Flugangebot belasten die Nachfrage. Besonders die Kapazitätskürzungen im Winter könnten eine schnelle Erholung erschweren. Genau deshalb hatte Jefferies-Analyst Graham Hunt seine Ergebnisschätzungen für 2027 und 2028 bereits um jeweils rund zwei Prozent reduziert. Ein zweites Risiko ist die hohe Verschuldung. Obwohl Fraport zuletzt Fortschritte beim Schuldenabbau erzielte, bleibt das absolute Niveau beträchtlich. Drittens können steigende Finanzierungskosten den Nettogewinn belasten. Viertens ist der internationale Flugverkehr von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Konflikte, höhere Kerosinpreise und wirtschaftliche Unsicherheit können die Reisetätigkeit beeinflussen. Fünftens müssen die abgeschlossenen Infrastrukturprojekte langfristig angemessene Renditen erzielen. Sechstens können regulatorische Veränderungen die Wirtschaftlichkeit internationaler Flughafenkonzessionen beeinflussen. Für die Fraport-Aktie ergibt sich daraus ein gemischtes Bild. Das internationale Wachstum und die starke Cashflow-Entwicklung sind positiv, während Frankfurt und die hohe Kapitalintensität weiterhin Herausforderungen darstellen. Jefferies bleibt mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 75 Euro dennoch optimistisch.
Fraport-Aktie: Drei Szenarien für die weitere Entwicklung
Im optimistischen Szenario setzt Fraport die starke Cashflow-Entwicklung fort. Das internationale Flughafengeschäft wächst weiter, während sich die Passagierzahlen in Frankfurt allmählich erholen. Gleichzeitig sinkt die Nettoverschuldung und die neuen Flughafenanlagen erwirtschaften steigende Einnahmen. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich die Fraport-Aktie dem Kursziel 75 Euro von Jefferies annähern. Im neutralen Szenario bleibt das internationale Geschäft robust, während Frankfurt weiterhin stagniert. Das operative EBITDA entwickelt sich solide, doch höhere Abschreibungen und Finanzierungskosten begrenzen das Gewinnwachstum. Die Aktie könnte dann stärker von einzelnen Quartalsergebnissen und Verkehrszahlen beeinflusst werden. Im pessimistischen Szenario verschlechtert sich das wirtschaftliche Umfeld. Höhere Kerosinpreise, geopolitische Spannungen und schwächere Flugangebote belasten die Passagierentwicklung. Gleichzeitig bleiben die Finanzierungskosten hoch und die neuen Infrastrukturprojekte erzielen zunächst geringere Erträge als erwartet. Dann könnte die Fraport-Aktie unter erheblichen Druck geraten. Diese Szenarien sind keine konkreten Kursprognosen. Sie verdeutlichen vielmehr, welche Faktoren für die weitere Entwicklung entscheidend sein dürften.
Fraport-Aktie: Fazit – Jefferies sieht 75 Euro, der Cashflow wird zum Kurstreiber
Die Fraport-Aktie bietet derzeit eine spannende Kombination aus internationalem Wachstum, verbesserter finanzieller Mittelgenerierung und erheblichen Herausforderungen am Heimatstandort Frankfurt. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass das internationale Portfolio zunehmend zum wichtigsten Wachstumsmotor wird. Im dritten Quartal entfielen bereits 54 Prozent des Konzern-EBITDA auf das Auslandsgeschäft. Gleichzeitig übertraf der Free Cashflow mit rund 461 Millionen Euro die Markterwartungen deutlich. Genau diese positive Überraschung hebt Jefferies-Analyst Graham Hunt in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 4. November 2026 hervor. Das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 75 Euro werden bestätigt. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 67,75 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,70 Prozent. Allerdings bleibt die schwache Entwicklung am Flughafen Frankfurt ein wichtiger Risikofaktor. Die Passagierzahlen stagnieren, während hohe regulatorische Kosten und Kapazitätskürzungen die Erholung bremsen. Hinzu kommen die weiterhin hohe Verschuldung und gestiegene Abschreibungen aus abgeschlossenen Infrastrukturprojekten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Fraport die starke Cashflow-Entwicklung nachhaltig fortsetzen und seine internationale Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen kann. Jefferies und Graham Hunt bleiben mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 75 Euro jedenfalls optimistisch. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird die Fraport-Aktie zum nächsten Börsenüberflieger oder sorgen die Probleme in Frankfurt für Turbulenzen?
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 4. November 2026
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