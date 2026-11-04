Fraport Aktie: Jetzt hebt die Kursfantasie ab!

Die Fraport-Aktie bietet derzeit eine spannende Kombination aus internationalem Wachstum, verbesserter finanzieller Mittelgenerierung und erheblichen Herausforderungen am Heimatstandort Frankfurt. Die jüngsten Geschäftszahlen zeigen, dass das internationale Portfolio zunehmend zum wichtigsten Wachstumsmotor wird. Im dritten Quartal entfielen bereits 54 Prozent des Konzern-EBITDA auf das Auslandsgeschäft. Gleichzeitig übertraf der Free Cashflow mit rund 461 Millionen Euro die Markterwartungen deutlich. Genau diese positive Überraschung hebt Jefferies-Analyst Graham Hunt in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 4. November 2026 hervor. Das Rating "buy" und das unveränderte Kursziel 75 Euro werden bestätigt. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 67,75 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 10,70 Prozent. Allerdings bleibt die schwache Entwicklung am Flughafen Frankfurt ein wichtiger Risikofaktor. Die Passagierzahlen stagnieren, während hohe regulatorische Kosten und Kapazitätskürzungen die Erholung bremsen. Hinzu kommen die weiterhin hohe Verschuldung und gestiegene Abschreibungen aus abgeschlossenen Infrastrukturprojekten. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Fraport die starke Cashflow-Entwicklung nachhaltig fortsetzen und seine internationale Wachstumsstrategie erfolgreich umsetzen kann. Jefferies und Graham Hunt bleiben mit dem Rating "buy" und dem Kursziel 75 Euro jedenfalls optimistisch. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Wird die Fraport-Aktie zum nächsten Börsenüberflieger oder sorgen die Probleme in Frankfurt für Turbulenzen?

Hat Ihnen diese Fraport-Aktienanalyse gefallen? Dann teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden! Schließlich kostet ein Flugticket inzwischen oft ein kleines Vermögen – dieser Börsenartikel dagegen nur einen Klick. Und wer nicht teilt, muss beim nächsten Börsenstammtisch sein Handgepäck selbst durch die Sicherheitskontrolle tragen!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.