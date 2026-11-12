Fraport Aktie: Frankfurt schwächelt, doch international boomt das Geschäft - jetzt winkt die Kursrally!

Die Fraport-Aktienanalyse von Jefferies vom 12. November 2026 liefert eine klare, aber differenzierte Botschaft. Analyst Graham Hunt bestätigt das Kursziel 75 Euro und hält unverändert am Rating "buy" fest. Dabei verweist Graham Hunt ausdrücklich auf die Stagnation der Passagierzahlen im Oktober, nachdem im September noch Wachstum verzeichnet worden war. Gleichzeitig hebt der Analyst die starke Entwicklung der internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei hervor. Genau darin liegt die wichtigste Chance für Fraport: Das Unternehmen verfügt über ein wachsendes internationales Flughafenportfolio, das die Schwäche des Heimatstandorts zunehmend ausgleichen kann. Hinzu kommen ein operatives Rekordergebnis und ein deutlich verbesserter Free Cashflow. Risiken bestehen insbesondere durch die langsame Erholung in Frankfurt, hohe Finanzierungskosten und geopolitische Unsicherheiten. Für Anleger ergibt sich damit eine interessante, aber keineswegs risikofreie Perspektive. Das Kursziel 75 Euro von Jefferies signalisiert gegenüber dem aktuellen Xetra-Kurs von 68,55 Euro ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 9,4 Prozent. Ob die Fraport-Aktie tatsächlich zu einem neuen Höhenflug ansetzt, dürfte vor allem davon abhängen, ob die internationalen Wachstumsmärkte ihre Dynamik beibehalten und die Investitionen der vergangenen Jahre zunehmend in steigende Gewinne und freie Mittelzuflüsse münden.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.