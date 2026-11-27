Die Frankreich-Rezession rückt näher: Das Bruttoinlandsprodukt ist im dritten Quartal 2026 um 0,2 Prozent zum Vorquartal gesunken, hat das Statistikamt Insee am Freitag in korrigierter Fassung gemeldet; zuvor waren minus 0,1 Prozent berechnet worden (Quelle: Reuters/Handelsblatt, 27.11.2026, 09:53 Uhr MEZ). Im zweiten Quartal hatte die Wirtschaft stagniert. Wenn auch im vierten Quartal ein Minus folgt, wäre Frankreich in einer technischen Rezession. Für Anleger der BNP Paribas Aktie (ISIN FR0000131104, Ticker BNP), des CAC 40 und anderer französischer Bankaktien stellt sich damit die Frage, wie stark Konjunktur und Staatsfinanzen den Euroraum belasten.
Frankreich Rezession: BIP schrumpft um 0,2 Prozent – droht Paris vor der Wahl die technische Rezession?
Frankreichs Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft, der Einkaufsmanagerindex liegt bei 46,2 Punkten, und der Finanzminister warnt vor einer gesenkten Wachstumsprognose. Was das für die BNP Paribas Aktie, den CAC 40, Bankaktien und den Euroraum bedeutet.
Die Daten
Wie schlecht ist Frankreichs Wirtschaft wirklich? Die Zahlen
Hinter dem Minus stehen laut Insee vor allem schwache Exporte und Investitionen. Die Ausfuhren sanken um 1,6 Prozent, die Investitionen um 0,9 Prozent. Der private Konsum legte um 0,3 Prozent zu, der Staatskonsum ebenfalls um 0,3 Prozent. Die Regierung rechnet bislang mit einem Wachstum von 1 Prozent für das Gesamtjahr.
|Kennzahl
|Wert
|BIP drittes Quartal
|-0,2 %
|BIP zweites Quartal
|0,0 %
|Exporte (drittes Quartal)
|-1,6 %
|Investitionen (drittes Quartal)
|-0,9 %
|Privater Konsum (drittes Quartal)
|+0,3 %
|Einkaufsmanagerindex November
|46,2 Punkte
|Inflation (HVPI) November
|3,2 %
BIP-Veränderung gegenüber dem Vorquartal; Einkaufsmanagerindex: Werte unter 50 zeigen Schrumpfung an.
Quelle: Insee, S&P Global (Reuters), dpa-AFX; Stand 27.11.2026
In den vergangenen Monaten hat sich das Geschäftsklima rapide verschlechtert.
Politik
Was sagt die Regierung zur Wachstumsprognose? Die Warnung
Finanzminister Roland Lescure sagte dem Sender franceinfo, die Regierung aktualisiere ihre Zahlen, aber die Prognose sei gefährdet. Ökonomen warnen laut Reuters vor einer technischen Rezession im vierten Quartal. Zugleich rücken die Haushaltssorgen vor den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027 wieder in den Fokus. Die Redaktion wertet diese politische Lage nicht; die Zahlen zeigen, dass der Spielraum für Konsolidierung und Konjunkturstützung gleichzeitig begrenzt ist.
Das große Bild
Was heißt das für Inflation, EZB und Anleihen? Die Verbindung
Die Inflation ist in Frankreich im November überraschend auf 3,2 Prozent gefallen, nach 3,7 Prozent im Oktober; Ökonomen hatten 3,6 Prozent erwartet (Quelle: dpa-AFX, 27.11.2026, 12:09 Uhr MEZ). Im Euroraum wird eine Teuerung von 4,0 Prozent erwartet, doppelt so viel wie das Ziel der EZB von 2 Prozent; die Daten folgen am Dienstag. Bantleon-Chefökonom Daniel Hartmann rechnet damit, dass die Inflation im Euroraum zum Jahreswechsel wieder über vier Prozent steigt, auch weil höhere Gaspreise weitergegeben werden. Für Frankreich entsteht so ein Dilemma aus schwacher Wirtschaft und hoher Teuerung.
An den Anleihemärkten steht Frankreich ohnehin unter Beobachtung: Medienberichten zufolge entscheidet die Ratingagentur S&P Global Ratings am Freitagabend über die Note des Landes. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss nicht vor.
Märkte
Welche Aktien sind betroffen? Die Schlagworte
Im Fokus stehen französische Banken wie die BNP Paribas Aktie und die Société Générale Aktie, weil Kreditnachfrage, Kreditausfälle und Staatsanleihen an der Konjunktur hängen. Dazu kommen Konsum- und Luxuswerte im CAC 40 und Exportwerte wie die Airbus Aktie. Die Redaktion hat dazu keine Kursreaktion von heute belegt; die Zusammenhänge sind eine Einschätzung der Redaktion.
Ausblick
Welche Termine sind jetzt wichtig? Der Kalender
Am Montag veröffentlicht Deutschland vorläufige Inflationsdaten (Prognose 2,9 Prozent), am Dienstag folgt die Schnellschätzung für den Euroraum. Im Dezember stehen die Zinsentscheide der Notenbanken an. Anleger beobachten außerdem die Wachstumsprognose der französischen Regierung und neue Konjunkturdaten für das vierte Quartal.
Häufige Fragen zur Frankreich-Rezession
Ist Frankreich in einer Rezession? Offiziell noch nicht: Das BIP ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent gesunken, nach Stagnation im zweiten Quartal. Eine technische Rezession setzt zwei Quartale in Folge mit Minus voraus.
Wie stark sinkt die Wirtschaft? Minus 0,2 Prozent zum Vorquartal; Exporte minus 1,6 Prozent, Investitionen minus 0,9 Prozent.
Was bedeutet das für die BNP Paribas Aktie? Banken reagieren auf Konjunktur, Zinsen und Staatsfinanzen. Eine Kursaussage trifft die Redaktion nicht.
Wann wird in Frankreich gewählt? Die Präsidentschaftswahlen finden im Frühjahr 2027 statt.
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