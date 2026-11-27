Ist Frankreich in einer Rezession? Offiziell noch nicht: Das BIP ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent gesunken, nach Stagnation im zweiten Quartal. Eine technische Rezession setzt zwei Quartale in Folge mit Minus voraus.

Wie stark sinkt die Wirtschaft? Minus 0,2 Prozent zum Vorquartal; Exporte minus 1,6 Prozent, Investitionen minus 0,9 Prozent.

Was bedeutet das für die BNP Paribas Aktie? Banken reagieren auf Konjunktur, Zinsen und Staatsfinanzen. Eine Kursaussage trifft die Redaktion nicht.

Wann wird in Frankreich gewählt? Die Präsidentschaftswahlen finden im Frühjahr 2027 statt.