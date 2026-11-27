Laut AFP-Bericht auf Boursorama vom 25. November halten manche Ökonomen einen negativen Ausblick für den logischsten Schritt. Éric Dor von der Hochschule Ieseg nennt eine Herabstufung auf A „assez logique“, aber schwer vorherzusagen. Anthony Morlet-Lavidalie von Rexecode hält eine Herabstufung für unwahrscheinlich. Stéphane Colliac von BNP Paribas hält den Status quo für plausibel und die Haushaltslage für „plus incertaine que négative“, also eher ungewiss als negativ. Die Entscheidung steht noch aus; alles Weitere ist Spekulation.

Zum Vergleich der Agenturen: Fitch hat Ende Oktober die Note A+ bestätigt, den Ausblick aber von stabil auf negativ gesenkt. Moody's führt Frankreich laut denselben Berichten bei Aa3 mit negativem Ausblick und hat im Oktober nicht gehandelt.