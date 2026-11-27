Die Ratingagentur S&P Global Ratings überprüft heute, am Freitag, 27. November 2026, die Kreditwürdigkeit Frankreichs. Die aktuelle Note lautet A+ mit stabilem Ausblick, sie wurde im Mai bestätigt. Die Entscheidung stand zum Redaktionsstand um 07:30 Uhr MEZ noch aus. Für die BNP Paribas Aktie (Euronext-Paris-Symbol BNP, ISIN FR0000131104), für französische Bankaktien und für die Staatsanleihen kommt es auf die Frage an, ob S&P den Ausblick auf „negativ“ senkt oder die Note sogar auf A herabstuft.
Frankreich-Rating: S&P entscheidet heute über die Note A+ – droht ein negativer Ausblick für BNP Paribas und französische Anleihen?
Heute steht die Überprüfung der französischen Kreditnote durch S&P an. Defizit von 5,5 Prozent, Schuldenquote über 119 Prozent, ein blockierter Haushalt und ein Renditeabstand von rund 148 Basispunkten zu Bundesanleihen machen den Termin zum Test für Frankreich, die Banken und die Eurozone.
Die Entscheidung
Was kann S&P heute beschließen?
Drei Szenarien stehen im Raum: Die Note A+ bleibt samt stabilem Ausblick, der Ausblick wird auf negativ gesetzt, oder S&P stuft auf A herab. Die Experten sind uneins.
Laut AFP-Bericht auf Boursorama vom 25. November halten manche Ökonomen einen negativen Ausblick für den logischsten Schritt. Éric Dor von der Hochschule Ieseg nennt eine Herabstufung auf A „assez logique“, aber schwer vorherzusagen. Anthony Morlet-Lavidalie von Rexecode hält eine Herabstufung für unwahrscheinlich. Stéphane Colliac von BNP Paribas hält den Status quo für plausibel und die Haushaltslage für „plus incertaine que négative“, also eher ungewiss als negativ. Die Entscheidung steht noch aus; alles Weitere ist Spekulation.
Zum Vergleich der Agenturen: Fitch hat Ende Oktober die Note A+ bestätigt, den Ausblick aber von stabil auf negativ gesenkt. Moody's führt Frankreich laut denselben Berichten bei Aa3 mit negativem Ausblick und hat im Oktober nicht gehandelt.
|Agentur
|Note
|Ausblick
|Stand
|S&P
|A+
|stabil
|Überprüfung heute, 27.11.
|Fitch
|A+
|negativ
|Ende Oktober bestätigt, Ausblick gesenkt
|Moody's
|Aa3
|negativ
|Oktober ohne Aktion
Stand der Berichte vom 25.11.2026; Ergebnis der S&P-Entscheidung vom 27.11. lag zum Redaktionsstand nicht vor.
Quelle: Boursorama/AFP, Moneyvox, 25.11.2026
Die Zahlen
Wie ernst ist die französische Haushaltslage?
Die EU-Kommission sieht in ihrer Herbstprognose vom 17. November für Frankreich ein Defizit von 5,5 Prozent in diesem und 5,4 Prozent im nächsten Jahr, danach 5,7 Prozent im Jahr 2028. Die Schuldenquote soll von 119,2 Prozent (2026) auf 122,1 Prozent (2027) und 123,2 Prozent (2028) steigen. Das Wachstum wird mit 0,4 Prozent für 2026 und 0,6 Prozent für 2027 beziffert. Die Regierung strebt für 2027 ein Defizit von unter 5 Prozent an und rechnet mit 0,5 Prozent Wachstum 2026 und 1 Prozent 2027, was laut AFP „à risque“ ist.
Die Konjunktur gibt wenig Rückenwind: Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im ersten Quartal um 0,2 Prozent, stagnierte im zweiten und ging im dritten Quartal um 0,1 Prozent zurück (Boursorama/AFP).
Die Politik
Warum steckt der Haushalt in der Sackgasse?
Premierminister Sébastien Lecornu regiert ohne eigene Mehrheit in der Nationalversammlung. Diese lehnte am 4. November den Einnahmenteil des Haushalts 2027 einstimmig ab, bei 458 Stimmen. Der Senat berät den Haushaltsentwurf vom 20. November bis zum 9. Dezember. Eine Einigung im anschließenden Vermittlungsausschuss gilt laut LCP als unwahrscheinlich. Als Optionen nennt LCP Artikel 49.3 mit der Gefahr eines Misstrauensantrags, eine Verordnung oder ein Sondergesetz. Lecornu hat dem Parlament Kompromissthemen angeboten, unter der Bedingung, dass das Defizit unter 5 Prozent bleibt.
Anleihen und Banken
Was bedeutet der Termin für Anleihen und BNP Paribas?
Am Donnerstag lag die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen laut dpa-AFX bei 4,74 Prozent, die der Bundesanleihen bei 3,26 Prozent. Der Abstand von rund 148 Basispunkten liegt unter dem Wert von Mitte November: Am 16. November hatte die Rendite bei 4,93 Prozent und der Abstand bei etwa 155 Basispunkten gelegen, nahe einem 17-Jahres-Hoch. Italien lag mit 4,33 Prozent und rund 106 Basispunkten Abstand darunter.
Einschätzung der Redaktion: Französische Banken halten viele heimische Staatsanleihen und gelten als empfindlich gegenüber dem Staatsrating. Für die BNP Paribas Aktie und andere Bankaktien wäre ein negativer Ausblick deshalb ein Thema; belegte Kursreaktionen gibt es zum Redaktionsstand nicht.
Heute im Kalender
Welche Zahlen kommen heute noch aus Frankreich?
Um 08:45 Uhr veröffentlicht das Statistikamt INSEE die vorläufige Inflationsrate für November. Erwartet wird ein Rückgang des Verbraucherpreisindex auf 3,2 Prozent nach 3,4 Prozent im Oktober, beim harmonisierten Index auf 3,6 Prozent nach 3,7 Prozent. Dazu kommt die zweite Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Die EZB entscheidet am 17. Dezember über die Zinsen; der Einlagensatz liegt laut aktiencheck.de bei 2,5 Prozent.
Häufige Fragen zum Frankreich-Rating
Welche Note hat Frankreich bei S&P?
A+ mit stabilem Ausblick, im Mai bestätigt; die nächste Überprüfung steht heute an.
Was passiert, wenn S&P den Ausblick auf negativ senkt?
Das wäre eine Warnung, aber noch keine Herabstufung; eine Herabstufung auf A wäre der nächste Schritt.
Wie hoch ist die französische Staatsverschuldung?
Laut EU-Kommission liegt die Schuldenquote 2026 bei 119,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, das Defizit bei 5,5 Prozent.
Wie stehen Frankreichs Anleihen im Vergleich zu Deutschland?
Die zehnjährige Rendite lag am Donnerstag rund 148 Basispunkte über der Bundesanleihe.
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