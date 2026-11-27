Der EZB-Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, nach Anhebungen im Juni und September. Am 29. Oktober hielt der Rat still. Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, einem Dreijahreshoch (Quelle: Yahoo Finance, 10.11.2026). Der Markt hatte laut tmgm (26.11.2026) eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent am 17. Dezember zu mehr als 90 Prozent eingepreist. Ob die schwachen Zahlen aus Frankreich und Spanien daran etwas ändern, hängt von der Euroraum-Schätzung am 1. Dezember um 11:00 Uhr MEZ ab. Die EZB-Mitglieder Joachim Nagel (13:50 Uhr) und Boris Vujcic (15:15 Uhr) sprechen heute noch; Zitate lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Nagel hatte Anfang November eine Dezember-Anhebung als „rather obvious“ bezeichnet (Quelle: Le Privatebanker, 10.11.2026, nur Titel geprüft).

Heute um 11:00 Uhr folgt zudem die Wirtschaftsstimmung der EU-Kommission (ESI); erwartet wird ein Wert von 97,2 nach 96,9 im Oktober.