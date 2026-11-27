Frankreichs Inflation kühlt im November deutlich stärker ab als erwartet, und die Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal stärker als zunächst gemeldet. Nach den heute Morgen veröffentlichten Daten des Statistikamts INSEE liegt die nach EU-Standard berechnete Teuerung (HVPI) bei 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent im Oktober; erwartet hatten Analysten 3,6 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt sank im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal. Für die EZB, die am 17. Dezember über eine weitere Zinserhöhung entscheidet, und für Bankaktien wie die BNP Paribas Aktie sind das Daten mit Sprengkraft.
Frankreich-Inflation: HVPI 3,2 Prozent, BIP minus 0,2 Prozent – wackelt jetzt die EZB-Zinserhöhung im Dezember?
Frankreichs Inflation fällt im November auf 3,2 Prozent (HVPI) und liegt klar unter den Erwartungen, die Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal um 0,2 Prozent. Was die Zahlen für die EZB, BNP Paribas, Bankaktien und den Euro bedeuten.
Inflation Frankreich
Wie stark fällt die Inflation in Frankreich?
Der nationale Verbraucherpreisindex (VPI) sank auf 2,9 Prozent nach 3,4 Prozent im Oktober; erwartet worden waren 3,2 Prozent. Vorsicht bei Schlagzeilen: „3,2 Prozent“ meint den HVPI, „2,9 Prozent“ den nationalen Index. Als Treiber nennt der Bericht niedrigere Energiepreise, vor allem bei Ölprodukten, sowie schwächere Preise bei Dienstleistungen wie Unterkunft und Transport; Gas wurde teurer. Auch Spanien meldete für November einen HVPI von 4,1 Prozent nach 4,9 Prozent im Oktober, erwartet waren 4,7 Prozent; als Treiber gelten günstigere Kraftstoffe (Quelle: Investing.com, 27.11.2026).
Zur Einordnung: Die Rohölpreise sind in den vergangenen Tagen wieder gestiegen, Brent notierte heute früh um 97 US-Dollar. Dieser Effekt ist in den Novemberzahlen noch nicht abgebildet.
Konjunktur Frankreich
Warum schrumpft die französische Wirtschaft?
Laut der zweiten Veröffentlichung sank das BIP im dritten Quartal um 0,2 Prozent, nach 0,0 Prozent im zweiten. Die erste Schätzung hatte minus 0,1 Prozent ergeben, die Revision fällt also negativ aus. Die Exporte fielen um 1,6 Prozent (zweites Quartal: +2,9 Prozent), die Investitionen um 0,9 Prozent, der private Konsum stieg dagegen um 0,3 Prozent (Quelle: wifc.com/Reuters, 27.11.2026; aus Medienberichten, nicht direkt bei INSEE geprüft).
|Indikator
|Ist
|Vorher
|Erwartung
|HVPI November (Jahr)
|3,2 %
|3,7 %
|3,6 %
|VPI November (Jahr)
|2,9 %
|3,4 %
|3,2 %
|BIP Q3 (Quartal)
|−0,2 %
|0,0 %
|−0,1 %
|Exporte Q3
|−1,6 %
|+2,9 %
|–
|Investitionen Q3
|−0,9 %
|−0,5 %
|–
Medienberichte; Primärquelle INSEE nicht direkt abgerufen.
Quelle: INSEE laut Investing.com und wifc.com (Reuters), 27.11.2026
EZB und Zinsen
Kippt die EZB-Zinserhöhung im Dezember?
Der EZB-Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent, nach Anhebungen im Juni und September. Am 29. Oktober hielt der Rat still. Die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent, einem Dreijahreshoch (Quelle: Yahoo Finance, 10.11.2026). Der Markt hatte laut tmgm (26.11.2026) eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 2,75 Prozent am 17. Dezember zu mehr als 90 Prozent eingepreist. Ob die schwachen Zahlen aus Frankreich und Spanien daran etwas ändern, hängt von der Euroraum-Schätzung am 1. Dezember um 11:00 Uhr MEZ ab. Die EZB-Mitglieder Joachim Nagel (13:50 Uhr) und Boris Vujcic (15:15 Uhr) sprechen heute noch; Zitate lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Nagel hatte Anfang November eine Dezember-Anhebung als „rather obvious“ bezeichnet (Quelle: Le Privatebanker, 10.11.2026, nur Titel geprüft).
Heute um 11:00 Uhr folgt zudem die Wirtschaftsstimmung der EU-Kommission (ESI); erwartet wird ein Wert von 97,2 nach 96,9 im Oktober.
Börse und Anleger
Was bedeutet das für BNP Paribas und Bankaktien?
Bankaktien profitieren grundsätzlich von höheren Zinsen, weil die Margen im Kreditgeschäft steigen. Weniger Inflation und ein schwächeres Wachstum bedeuten tendenziell weniger Zinserhöhungen, aber auch ein höheres Risiko für Kreditausfälle. Für die BNP Paribas Aktie, die Société Générale Aktie sowie deutsche Banken wie die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie ist die Frage, wie viele Zinsschritte noch kommen, deshalb zentral – eine Einschätzung der Redaktion. Eine belegte Kursreaktion der Banken auf die heutigen Daten lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor. Der Stoxx Europe 600 stand um 09:12 Uhr MEZ 0,9 Prozent höher bei 642,65 Punkten, getragen von Technologie- und Bergbauwerten (Quelle: Investing.com). Der Euro notierte laut Newsquawk knapp unter 1,10 US-Dollar.
Zusätzliche Brisanz: Die Ratingagentur S&P wollte heute über Frankreichs Note A+ entscheiden. Ein Ergebnis lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
Häufige Fragen
Frankreich-Inflation und EZB – die wichtigsten Antworten
Wie hoch ist die Inflation in Frankreich im November 2026? Der HVPI liegt bei 3,2 Prozent, der nationale VPI bei 2,9 Prozent.
Schrumpft die französische Wirtschaft? Das BIP sank im dritten Quartal um 0,2 Prozent zum Vorquartal, nach 0,0 Prozent im zweiten Quartal.
Was bedeutet das für die EZB-Zinsen? Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent; der Markt rechnete zuletzt mit einer Anhebung am 17. Dezember. Entscheidend sind die Euroraum-Inflation am 1. Dezember und die EZB-Reden.
Wie reagiert die BNP Paribas Aktie? Eine belegte Reaktion auf die Daten lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
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