Je höher der Spread, desto mehr zusätzliche Rendite fordern Investoren für Schulden, Haushaltsunsicherheit und politisches Risiko. In Frankreich kommen mehrere Faktoren zusammen. Die Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent, die Defizitsorgen bleiben, und die Präsidentschaftswahl 2027 sorgt für Unsicherheit. Präsident Macron hat zuletzt angekündigt, eine Schuldenregel in der Verfassung verankern zu wollen. Auf Monatssicht ist die Rendite um 24 Basispunkte gesunken, auf Jahressicht aber um 129 Basispunkte gestiegen.

Italien liegt zugleich deutlich darunter: Die zehnjährige BTP rentierte nach unseren Berichten bei 4,33 Prozent, rund 37 Basispunkte unter der OAT. Dass Paris mehr zahlt als Rom, gilt unter Beobachtern als Zeichen, wie sehr sich die Rangfolge der Euro-Schuldner verschoben hat.