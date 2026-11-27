Die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe (OAT) liegt am Freitag, 27. November 2026, bei 4,70 Prozent (Trading Economics, Tagesstand ohne Uhrzeit). Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei 3,27 Prozent, der Aufschlag für Frankreich beträgt damit rund 143 Basispunkte (1 Basispunkt = 0,01 Prozentpunkte). Auslöser der Aufmerksamkeit ist die für Freitag angesetzte Überprüfung der französischen Bonität durch die Ratingagentur S&P, die Trading Economics in seinem Marktbericht nennt.
Frankreich-Anleihen: OAT bei 4,70 Prozent, Abstand zum Bund rund 143 Basispunkte, S&P-Prüfung am Freitag – wie viel Rating-Risiko ist eingepreist?
Die zehnjährige französische Staatsanleihe (OAT) rentiert am 27. November 2026 bei 4,70 Prozent und damit rund 143 Basispunkte über der Bundesanleihe. Am Freitag steht laut Marktberichten eine Überprüfung durch S&P an. Was der Aufschlag über Frankreichs Haushalt, Inflation und Wachstum verrät.
Das große Bild
Warum zahlt Frankreich mehr als Deutschland – und was ist ein Spread?
Der Spread ist der Renditeabstand zwischen zwei Anleihen. Er misst, wie viel Risikoprämie Anleger von Frankreich im Vergleich zum Euro-Referenzschuldner Deutschland verlangen.
Je höher der Spread, desto mehr zusätzliche Rendite fordern Investoren für Schulden, Haushaltsunsicherheit und politisches Risiko. In Frankreich kommen mehrere Faktoren zusammen. Die Wirtschaft schrumpfte im dritten Quartal um 0,2 Prozent, die Defizitsorgen bleiben, und die Präsidentschaftswahl 2027 sorgt für Unsicherheit. Präsident Macron hat zuletzt angekündigt, eine Schuldenregel in der Verfassung verankern zu wollen. Auf Monatssicht ist die Rendite um 24 Basispunkte gesunken, auf Jahressicht aber um 129 Basispunkte gestiegen.
Italien liegt zugleich deutlich darunter: Die zehnjährige BTP rentierte nach unseren Berichten bei 4,33 Prozent, rund 37 Basispunkte unter der OAT. Dass Paris mehr zahlt als Rom, gilt unter Beobachtern als Zeichen, wie sehr sich die Rangfolge der Euro-Schuldner verschoben hat.
|Anleihe, 10 Jahre
|Rendite
|Abstand zum Bund
|Deutschland (Bund)
|3,27 %
|–
|Frankreich (OAT)
|4,70 %
|+143 Bp.
|Italien (BTP)
|4,33 %
|+106 Bp.
Abstände zum Bund in Basispunkten (Bp.) selbst berechnet. BTP-Wert aus unserem Bericht vom 27.11.2026.
Quelle: Trading Economics, Stand 27.11.2026 (ohne Uhrzeit); aktiencheck.de
Was bedeutet die S&P-Überprüfung für französische Staatsanleihen?
Ratingagenturen bewerten die Kreditwürdigkeit eines Staates. Eine Herabstufung kann Staatsanleihen verteuern, weil manche Investoren Mindestratings beachten müssen. Das Ergebnis der S&P-Überprüfung lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Zuletzt hatte Moody's die Einstufung am 24. Oktober laut Medienberichten unverändert gelassen, Fitch den Ausblick am 31. Oktober auf negativ gesetzt. Ein negativer Ausblick bedeutet, dass eine spätere Herabstufung wahrscheinlicher ist, aber nicht sicher.
Hinzu kommt die Geldpolitik. Die Inflation in Frankreich sank im November laut dpa-AFX auf 3,2 Prozent nach 3,7 Prozent im Oktober, den ersten Rückgang seit fast einem halben Jahr. Das ist noch deutlich über dem EZB-Ziel von zwei Prozent. Nach Angaben von LSEG, zitiert von Trading Economics, erwarten Anleger bis Juni 2027 zwei Zinsschritte der EZB um je 25 Basispunkte. Höhere Leitzinsen verteuern die Refinanzierung hoch verschuldeter Staaten.
Was bedeutet der Aufschlag für Sparer und Anleger?
Wer französische Staatsanleihen hält oder Anleihefonds mit hohem Frankreich-Anteil besitzt, spürt Spread-Bewegungen direkt im Kurs. Eine Rendite von 4,70 Prozent bedeutet für Käufer zum aktuellen Kurs die Verzinsung bis zur Fälligkeit, nicht den Kupon. Steigt der Spread, fällt der Kurs der OAT, ohne dass sich der Bund bewegen muss. Für Euro-Anleger gibt es kein Währungsrisiko, wohl aber ein Länderrisiko innerhalb der Eurozone. Prognosen zu Renditen oder Ratings gibt aktiencheck.de nicht ab.
Welche Termine sind für französische Anleihen jetzt wichtig?
Freitag, 27. November: Überprüfung der französischen Bonität durch S&P (Ergebnis bei Redaktionsschluss offen).
Anfang Dezember: Eurostat-Schnellschätzung zur Inflation im Euroraum für November.
17. Dezember: Zinsentscheid der EZB.
FAQ: Frankreich-Anleihen und OAT
Wie hoch ist die Rendite der zehnjährigen französischen Staatsanleihe?
Am 27.11.2026 lag sie laut Trading Economics bei 4,70 Prozent (ohne Uhrzeit).
Wie groß ist der Abstand zwischen OAT und Bundesanleihe?
Rund 143 Basispunkte, also 1,43 Prozentpunkte, bei 3,27 Prozent für den Bund.
Was ist eine OAT?
OAT steht für Obligation assimilable du Trésor, die langlaufende französische Staatsanleihe mit festem Kupon.
Welche Risiken haben französische Staatsanleihen?
Kursrisiko bei steigenden Zinsen oder Spreads, Rating- und Länderrisiko sowie Liquiditätsrisiko. Eine Empfehlung gibt aktiencheck.de nicht ab.
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