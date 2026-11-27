Das Geschäftsjahr 2025/2026 (bis 30. Juni) war ein Übergangsjahr: Der Umsatz stieg leicht von 79,7 auf 81,2 Millionen Euro und übertraf damit die zuvor gesenkte Prognose von 76 bis 80 Millionen Euro. Das berichtete EBIT rutschte jedoch von plus 1,9 auf minus 0,7 Millionen Euro, bereinigt um Einmaleffekte lag es bei plus 0,7 Millionen Euro. Die Differenz von rund 1,4 Millionen Euro entspricht den Einmalkosten für Restrukturierung und Transformation (Redaktionsrechnung). Für 2026/2027 will der Vorstand wieder ein positives EBIT von 1,4 bis 2,1 Millionen Euro erreichen.

Dazu sollen effizientere Fertigungsprozesse, eine engere Zusammenarbeit in Einkauf und Logistik und kürzere Durchlaufzeiten beitragen. Der neue Produktionsstandort in Tschechien soll zusätzliche Kapazitäten schaffen, zudem will FORTEC die Präsenz in Nordamerika stärken.