Die FORTEC Aktie (ISIN: DE0005774103, FSE: FEV) meldet sich zurück: Am Freitag legte das Papier nach der Vorlage der Quartalsmitteilung um rund 3 bis 4% auf etwa 11,30 Euro zu. Die FORTEC Aktie Prognose bekommt damit neuen Rückenwind, denn der Elektronikspezialist aus Germering ist deutlich besser ins Geschäftsjahr 2026/2027 gestartet als im Vorjahr.
FORTEC Elektronik-Aktie: Nach dem 6-Monats-Tief folgt die Wende - Quartalszahlen und Rüstungsaufträge machen Mut
Die FORTEC Aktie Prognose hellt sich auf: Im ersten Quartal 2026/2027 steigt der Umsatz um 18,0% auf 22,8 Mio. Euro, das EBIT springt auf 0,8 Mio. Euro. Die Analyse ordnet Zahlen, Aufträge im Rüstungssektor, Chartbild und Analystenmeinung ein.
Steckbrief
- Unternehmen
- FORTEC Elektronik AG
- Ticker
- FEV (Xetra)
- ISIN
- DE0005774103
- WKN
- 577410
- Geschäft
- Datenvisualisierung und Stromversorgungen
- Sitz
- Germering
- Marktkapitalisierung
- rund 37 Mio. €
- 52-Wochen-Spanne
- rund 10,15 bis 15,40 €
- Prognose 2026/2027
- Umsatz 78 bis 84 Mio. €, EBIT 1,4 bis 2,1 Mio. €
- Nächster Termin
- Hauptversammlung am 10. Februar 2027
Stand: 27.11.2026, Kurs: Vormittagshandel am 27.11.2026; Zahlen laut Quartalsmitteilung vom 27.11.2026
Der Weg dorthin war steinig. Erst am Dienstag markierte die FORTEC-Aktie nach Redaktionsangaben mit rund 10,40 Euro ein neues Sechs-Monats-Tief, am 28. Januar hatte sie bei rund 15,40 Euro ihr 52-Wochen-Hoch erreicht. Reicht der Gewinnsprung im ersten Quartal, um die Wende einzuläuten? Diese FORTEC Aktienanalyse mit Prognose ordnet die Lage ein: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Gesamtbild und den fundamentalen Zahlen.
Die aktuellen Zahlen
Erstes Quartal: Umsatz +18,0%, EBIT fast verfünffacht
Im Zeitraum von Juli bis September 2026 steigerte FORTEC den Konzernumsatz auf 22,8 Millionen Euro nach 19,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Das EBIT kletterte von 0,2 auf 0,8 Millionen Euro, die operative EBIT-Marge stieg auf 3,4% nach 0,9%.
|Kennzahl
|Q1 2026/27
|Q1 2025/26
|Veränderung
|Konzernumsatz
|22,8 Mio. €
|19,4 Mio. €
|+18,0%
|Konzern-EBIT
|0,8 Mio. €
|0,2 Mio. €
|+368,7%
|EBIT-Marge (operativ)
|3,4%
|0,9%
|+2,5 Prozentpunkte
|Periodenüberschuss
|0,6 Mio. €
|-0,04 Mio. €
|-
|Ergebnis je Aktie
|0,18 €
|-0,01 €
|-
|Auftragsbestand
|59,4 Mio. €
|54,6 Mio. €
|+8,8%
Auftragsbestand: Vergleichswert zum 30.06.2026. EBIT-Marge: operativ; EBIT operativ und berichtet sind im Quartal identisch.
Quelle: FORTEC Elektronik AG, Quartalsmitteilung vom 27.11.2026
Besonders erfreulich: Der Periodenüberschuss lag bei 0,6 Millionen Euro, nach einem kleinen Verlust im Vorjahr. Der Vorstand um Finanzvorstand Henrik Christiansen sieht das Unternehmen damit "auf einem guten Weg". Als Treiber nennt die Mitteilung vor allem Restrukturierungsmaßnahmen und das starke Wachstum in der Datenvisualisierung.
Die Segmente
Datenvisualisierung zieht, Stromversorgungen verlieren Marge
|Segment
|Umsatz
|Umsatz Vorjahr
|EBIT
|EBIT Vorjahr
|Datenvisualisierung
|12,8 Mio. €
|10,6 Mio. €
|0,5 Mio. €
|-0,7 Mio. €
|Stromversorgungen
|10,1 Mio. €
|8,7 Mio. €
|0,3 Mio. €
|0,8 Mio. €
Quelle: FORTEC Elektronik AG, Quartalsmitteilung vom 27.11.2026
Die Datenvisualisierung drehte von einem Segmentverlust in die Gewinnzone. Bei den Stromversorgungen wuchs der Umsatz zwar ebenfalls, das EBIT fiel aber von 0,8 auf 0,3 Millionen Euro. Das Unternehmen verweist auf einen vorübergehend höheren Anteil margenschwächerer Geschäfte und leicht gestiegene Personalkosten und erwartet im weiteren Jahresverlauf eine bessere Marge. Genau hier liegt ein Prüfstein für die FORTEC Aktie Prognose: Das margenstärkere Defense-Geschäft muss sich in den Zahlen niederschlagen.
Bemerkenswert ist, was der Vorstand nicht tat: Er bestätigte die Jahresprognose, hob sie aber nicht an. Erwartet werden weiterhin ein Konzernumsatz von 78 bis 84 Millionen Euro und ein EBIT von 1,4 bis 2,1 Millionen Euro. Rechnerisch (Redaktionsrechnung) hat FORTEC mit 0,8 Millionen Euro EBIT bereits gut ein Drittel bis mehr als die Hälfte der Jahresspanne erreicht, der Umsatz entspricht rund 27 bis 29% der Umsatzspanne. Das lässt Spielraum, bleibt aber eine Momentaufnahme: Im Vorjahr entfiel nur knapp ein Viertel des Jahresumsatzes auf das erste Quartal.
Rüstung und Marine
Defense-Pipeline: das zweite Standbein wächst
Der wichtigste Kurstreiber der vergangenen Wochen kam aus der Rüstungsbranche. Am 21. Oktober meldete FORTEC mehrere neue Aufträge: Die niederländische Tochter FORTEC Benelux gewann zwei bedeutende mehrjährige Verträge mit Kunden aus der Verteidigungsindustrie, Gesamtvolumen mehrere Millionen Euro. Sie umfassen Entwicklung, Qualifizierung und Serienlieferung maßgeschneiderter Displays. Dazu kommt ein Großauftrag für FORTEC Power im unteren einstelligen Millionenbereich in US-Dollar. Umsätze aus den Benelux-Verträgen sollen bereits 2026/2027 anlaufen, beim Stromversorgungsauftrag erst ab 2028.
Das passt zu einer Serie: Im Januar 2026 meldete FORTEC Power einen Defense-Auftrag über 3,8 Millionen US-Dollar, kurz darauf folgte für FORTEC Integrated ein Auftrag über 3,4 Millionen US-Dollar aus dem Verteidigungssektor. Im März kam ein Marineauftrag über rund 1 Million Euro, im Mai ein weiterer Defense-Auftrag über 4,4 Millionen US-Dollar. Mit der Übernahme des niederländischen Displayspezialisten Nottrot hatte FORTEC bereits im Juli 2025 den maritimen Markt erschlossen. Das Analysehaus Montega rechnet die Defense-Ankündigungen inzwischen auf einen deutlich zweistelligen Millionen-Euro-Betrag hoch.
Das Chartbild
Vom Hoch bei 15,40 Euro ins Tal und zurück
Charttechnisch ist die FORTEC-Aktie angeschlagen, aber nicht kaputt. Vom Januar-Hoch bei rund 15,40 Euro bis zum Tief um 10,40 Euro verlor das Papier rund ein Drittel. Die Zone um 10,15 bis 10,40 Euro ist damit die zentrale Unterstützung, auch das 52-Wochen-Tief liegt bei rund 10,15 Euro. Mit der Erholung auf etwa 11,30 Euro hat die Aktie vom Tief rund 8% zurückgewonnen. Nach oben ist die runde Marke von 12 Euro die erste Hürde, darüber richtet sich der Blick auf das Hoch bei 15,40 Euro. Wichtig: Bei Nebenwerten mit geringer Marktkapitalisierung bewegen schon kleine Umsätze den Kurs.
Das große Bild
Von der Restrukturierung zur Rückkehr in die Gewinnzone
Mittel- bis langfristig entscheidet sich die FORTEC Aktie Prognose an der Frage, ob der Konzern nach zwei schwachen Jahren dauerhaft zu auskömmlichen Margen zurückfindet.
Das Geschäftsjahr 2025/2026 (bis 30. Juni) war ein Übergangsjahr: Der Umsatz stieg leicht von 79,7 auf 81,2 Millionen Euro und übertraf damit die zuvor gesenkte Prognose von 76 bis 80 Millionen Euro. Das berichtete EBIT rutschte jedoch von plus 1,9 auf minus 0,7 Millionen Euro, bereinigt um Einmaleffekte lag es bei plus 0,7 Millionen Euro. Die Differenz von rund 1,4 Millionen Euro entspricht den Einmalkosten für Restrukturierung und Transformation (Redaktionsrechnung). Für 2026/2027 will der Vorstand wieder ein positives EBIT von 1,4 bis 2,1 Millionen Euro erreichen.
Dazu sollen effizientere Fertigungsprozesse, eine engere Zusammenarbeit in Einkauf und Logistik und kürzere Durchlaufzeiten beitragen. Der neue Produktionsstandort in Tschechien soll zusätzliche Kapazitäten schaffen, zudem will FORTEC die Präsenz in Nordamerika stärken.
Für Anleger interessant: Der Vorstand will der Hauptversammlung am 10. Februar 2027 eine Dividende von 0,20 Euro je Aktie vorschlagen, das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von rund 1,8%. Für das Vorjahr waren es noch 0,40 Euro. Bewertet wird die Aktie nach Einschätzung von Montega mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von rund 0,7, also deutlich unter dem Buchwert.
Die Analysten
Montega sieht 15 Euro - ein Drittel über dem Kurs
Das Analysehaus Montega bestätigte am 23. Oktober seine Kaufempfehlung für die FORTEC-Aktie mit einem Kursziel von 15 Euro auf Sicht von zwölf Monaten (Analyst: Patrick Speck). Montega sieht die operative Talsohle als wahrscheinlich durchschritten und erwartet für 2027 eine Trendwende, gestützt durch das margenstärkere Defense-Geschäft. Die Bewertung nahe 0,7-fachem Buchwert hält das Haus für nicht gerechtfertigt. Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 11,30 Euro läge das Ziel rund ein Drittel höher. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Prognose
FORTEC Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine Punktprognose ist bei einem Nebenwert dieser Größe nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Erholung auf dem Prüfstand
Die Zahlen liefern ein Argument für Käufer. Hält die Aktie die Zone um 10,40 Euro und gelingt der Sprung über 12 Euro, könnte die FORTEC Aktie Prognose kurzfristig freundlicher ausfallen. Fällt sie zurück unter das Tief, droht ein Test der Jahresuntergrenze um 10,15 Euro.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Marge entscheidet
Gelingt die Margenverbesserung bei den Stromversorgungen und laufen die Benelux-Aufträge planmäßig an, wäre die Prognose für 2026/2027 erreichbar, womöglich übertreffbar. Stockt die Umsetzung, bleibt die Aktie ein Wartewert.
Langfristig (ab 2028): Defense und Kapazität
Entscheidend ist, ob FORTEC das Rüstungsgeschäft zu einer tragenden Säule ausbaut, das neue Werk in Tschechien Früchte trägt und die Profitabilität dauerhaft anzieht. Gelingt das, könnte sich der Abschlag zum Buchwert verkleinern. Scheitert es, bleibt FORTEC ein zyklischer Nebenwert.
Termine
Was Anleger der FORTEC Aktie jetzt beobachten
10. Februar 2027: Hauptversammlung mit Beschluss über die vorgeschlagene Dividende von 0,20 Euro.
Ende März 2027 (voraussichtlich): Halbjahresmitteilung, Marktbeobachter achten auf die Marge bei den Stromversorgungen.
Ende Mai 2027 (voraussichtlich): Quartalsmitteilung zu den ersten neun Monaten.
Laufend: weitere Auftragsmeldungen im Defense- und Marinebereich, Anlauf des Standorts in Tschechien, Nachfolgeregelung im Finanzvorstand.
FAQ
Häufige Fragen zur FORTEC Aktie
Warum steigt die FORTEC Aktie heute? Der Konzern hat im ersten Quartal 2026/2027 den Umsatz um 18,0% auf 22,8 Millionen Euro gesteigert und das EBIT auf 0,8 Millionen Euro vervielfacht. Die Jahresprognose wurde bestätigt.
Wie lautet die FORTEC Aktie Prognose der Analysten? Montega rät zum Kauf, das Kursziel liegt bei 15 Euro (Stand 23. Oktober 2026).
Wie lautet die FORTEC Aktie Prognose des Unternehmens? Für 2026/2027 erwartet FORTEC einen Umsatz von 78 bis 84 Millionen Euro und ein EBIT von 1,4 bis 2,1 Millionen Euro.
Zahlt die FORTEC Aktie eine Dividende? Der Vorstand will 0,20 Euro je Aktie vorschlagen, die Hauptversammlung am 10. Februar 2027 entscheidet.
Ist die FORTEC Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
FORTEC Elektronik AG (FEV): Kaufen, Kursziel 15,00 EUR. Anlagehorizont 12 Monate.
- Quelle
- Empfehlung von Montega AG (Analyst Patrick Speck) vom 23.10.2026, 13:27 MESZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- aktiencheck.de AG
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- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Montega AG (Analyst Patrick Speck).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.