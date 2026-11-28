Ein Autokonzern, der beim Bau von Raumfahrzeugen hilft und über Bauteile für Militärdrohnen verhandelt – das klingt nach einer anderen Firma. Es ist Ford. Die Ford Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 12,33 US-Dollar, ein Plus von 1,31 Prozent. Es war der vierte Gewinntag in Folge; seit dem Schlusskurs der Vorwoche bei 11,17 US-Dollar hat die Aktie gut zehn Prozent zugelegt.
Ford Aktie: Raumschiffe, Drohnen, Energiespeicher – der älteste Autobauer Amerikas sucht sein Geschäft jenseits des Autos
Ford steigt bei einem Raumfahrtunternehmen ein und spricht mit dem Pentagon über Drohnenteile. Die Ford Aktie gewinnt in einer Woche gut zehn Prozent. Das Elektroautogeschäft verliert weiter Milliarden.
Ford Motor Company · ISIN: US3453708600 · WKN: 502391 · Handelssymbol: FMC1 · US-Handelssymbol: F
Die Nachrichten
Fertigungswissen für den Weltraum
Am 23. November gab Ford eine Minderheitsbeteiligung an dem Raumfahrtunternehmen Revolution Space bekannt. Der Konzern will seine Erfahrung in der Serienfertigung einbringen, um die Produktion von Raumfahrzeugen der nächsten Generation hochzufahren. Einem Medienbericht zufolge führt Ford außerdem Gespräche mit dem US-Verteidigungsministerium über die Lieferung von Komponenten für Militärdrohnen.
Beides passt in ein Muster. Ford baut auch ein Geschäft mit stationären Energiespeichern auf und setzt auf Software. Die Botschaft an die Börse: Wer Millionen Fahrzeuge bauen kann, kann auch anderes in großer Stückzahl fertigen.
Ford verdient sein Geld mit Pick-ups und Lieferwagen und verliert es mit Elektroautos. Die neuen Geschäftsfelder sind der Versuch, aus Fabriken mehr zu machen als Autos. Ob das Gewinn bringt oder nur Schlagzeilen, ist offen.
Das Kerngeschäft
Gewinn mit Verbrennern, Verlust mit Stromern
Im dritten Quartal übertraf Ford die Gewinnerwartungen und hob das untere Ende seiner Jahresprognose für das bereinigte operative Ergebnis an. Zugleich rechnet der Konzern für das Gesamtjahr mit rund vier Milliarden US-Dollar Verlust im Elektroautogeschäft. Beobachter nennen schwächere Stückzahlen, steigende Kosten und Rechtsrisiken als Belastungen.
Bei den Analysten hat sich die Stimmung zuletzt aufgehellt. Die DZ Bank stufte die Aktie am 19. November 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hoch, mit einem Kursziel von 15 US-Dollar. Seaport Research Partners nahm sie am 24. November mit „Buy“ und 14 US-Dollar neu auf. Insgesamt raten acht Häuser zum Kauf, vier zum Halten, eines zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund sechs Prozent im Minus.
Häufige Fragen zur Ford Aktie
Wo steht die Ford Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 12,33 US-Dollar (plus 1,31 Prozent).
Woran beteiligt sich Ford?
An dem Raumfahrtunternehmen Revolution Space, mit einer Minderheitsbeteiligung.
Wie hoch ist der Verlust mit Elektroautos?
Ford erwartet für das Gesamtjahr rund vier Milliarden US-Dollar.
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