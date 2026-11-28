Bei den Analysten hat sich die Stimmung zuletzt aufgehellt. Die DZ Bank stufte die Aktie am 19. November 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hoch, mit einem Kursziel von 15 US-Dollar. Seaport Research Partners nahm sie am 24. November mit „Buy“ und 14 US-Dollar neu auf. Insgesamt raten acht Häuser zum Kauf, vier zum Halten, eines zum Verkauf. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie rund sechs Prozent im Minus.