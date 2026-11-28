flatexDEGIRO Aktie: Plus 8,7 Prozent – der Onlinebroker ist MDAX Gewinner der Woche, der Rückkauf läuft

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:39 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 8,73 Prozent auf 24,16 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Am Montag startete der Aktienrückkauf, dazu kam die Markterholung.

Bild: flatexDEGIRO SE

Die flatexDEGIRO Aktie beendet die Woche deutlich höher. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Frankfurter Onlinebrokers um 8,73 Prozent und schloss am Freitag bei 24,16 Euro. Damit gehört flatexDEGIRO zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der flatexDEGIRO Aktie am Freitag 24,16 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +8,73 % Start des Aktienrückkaufs 23.11.2026 Wochenplus des DAX +2,6 % Quelle : Kursliste 27.11.2026; flatexDEGIRO; dpa-AFX Die Woche Warum die flatexDEGIRO Aktie MDAX Gewinner der Woche ist Zum Wochenstart begann flatexDEGIRO mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien. Ein Rückkauf schafft laufende Nachfrage nach dem Papier und verringert die Zahl der ausstehenden Aktien. Für Anleger ist er auch ein Signal, dass das Management die eigene Aktie für unterbewertet hält. Rückenwind kam vom Markt: Nach dem Technologie-Ausverkauf am Dienstag und dem DAX-Tief seit Juli am Mittwoch erholten sich die Börsen kräftig. Der S&P 500 schaffte die beste Woche seit April 2025. Steigende Kurse heben erfahrungsgemäß die Handelsaktivität von Privatanlegern, von der Onlinebroker leben. Was für die flatexDEGIRO Aktie sprechen könnte Laufender Aktienrückkauf

Erholung an den Börsen

Geschäftsmodell profitiert von Handelsaktivität Was Anleger bedenken sollten Abhängigkeit von der Börsenlaune

Wettbewerb durch Neobroker

Regulatorische Auflagen Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie ist MDAX Gewinner der Woche dank Rückkauf und Markterholung. Hält die Börsenlaune, bleibt das Umfeld für den Broker freundlich. FAQ Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie Warum war die flatexDEGIRO Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Der Aktienrückkauf startete am 23. November, zudem erholten sich die Börsen. Was bewirkt ein Aktienrückkauf?

Er schafft Nachfrage und verringert die Zahl der ausstehenden Aktien. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?

ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 24 Euro.

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