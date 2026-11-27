flatexDEGIRO Aktie: Rückkauf läuft, Aktivist drängt – der Online-Broker ist MDAX Gewinner und nimmt Kurs auf 24,50 Euro

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:31 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie steigt am Freitagmorgen um 2,46 Prozent auf 24,12 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern. Das Aktienrückkaufprogramm stützt, der Investor PrimeStone fordert eine strategische Überprüfung. Die Erholung vom Jahrestief geht weiter.

Bild: flatexDEGIRO SE

Die flatexDEGIRO Aktie zieht wieder an. Am Freitagmorgen notiert das Papier des Online-Brokers bei 24,12 Euro, ein Plus von 0,58 Euro oder 2,46 Prozent. Damit gehört flatexDEGIRO zu den MDAX Gewinnern. Kurs der flatexDEGIRO Aktie am Morgen 24,12 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +2,46 % Volumen des Aktienrückkaufs bis 100 Mio. EUR fairer Wert je Aktie laut PrimeStone über 40 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026, 09:02 Uhr; flatexDEGIRO; PrimeStone Der Auslöser Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine neue Meldung gibt es nicht. flatexDEGIRO profitiert von der wieder gestiegenen Risikobereitschaft an den Märkten, die laut dpa-AFX den Freitag prägt. Zudem kauft das Unternehmen seit dem 23. November eigene Aktien zurück: Das Programm umfasst bis zu 100 Millionen Euro und kann bis spätestens 26. Mai 2027 laufen. Hinzu kommt Druck von einem Aktionär. Der Investor PrimeStone, der nach eigenen Angaben 1,5 Prozent hält, fordert in einem Brief an Vorstand und Aufsichtsrat eine strategische Überprüfung bis hin zur Suche nach Interessenten. Den fairen Wert sieht PrimeStone bei mehr als 40 Euro je Aktie. Mitte November war die Aktie noch auf ein Jahrestief von gut 21 Euro gefallen. Die Fundamentaldaten Gewinn rauf, Kurs hinkt hinterher Operativ läuft es gut. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13,8 Prozent auf 150,3 Millionen Euro, die Prognose für 2026 hat flatexDEGIRO bestätigt. Was für die flatexDEGIRO Aktie sprechen könnte Aktienrückkauf bis 100 Millionen Euro

Druck des Aktionärs PrimeStone

Umsatzwachstum im dritten Quartal Was Anleger bedenken sollten Kein konkreter Bieter bekannt

Keine Stellungnahme des Unternehmens zur Forderung

Abhängigkeit vom Handelsvolumen Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie ist MDAX Gewinner, weil Rückkauf und Aktivistendruck zusammenwirken. Ob aus der Forderung eine Überprüfung wird, ist offen. FAQ Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?

Die Risikobereitschaft am Markt steigt, der Aktienrückkauf und der Druck von PrimeStone stützen. Wie lange läuft der Aktienrückkauf von flatexDEGIRO?

Bis spätestens 26. Mai 2027. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?

ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie ist am Morgen MDAX Gewinner. Rückkauf und Aktivistendruck treiben die Erholung vom Jahrestief.

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