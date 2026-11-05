Fielmann Aktie: Umsatzwachstum beschleunigt sich - startet jetzt die große Kursrally?

Die Fielmann-Gruppe präsentiert sich im dritten Quartal 2026 in einer robusten Verfassung. Der Umsatz steigt um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro. Deutschland wächst wieder dynamischer, die internationalen Märkte entwickeln sich noch schneller und die Expansion des Filialnetzes erreicht ein bemerkenswertes Tempo. Gleichzeitig investiert Fielmann in künstliche Intelligenz, Hörakustik und den Ausbau seines US-Geschäfts. Besonders positiv ist die stabile europäische Profitabilität. Mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 24,9 Prozent zeigt das europäische Geschäft eine hohe operative Widerstandsfähigkeit. Die Konzernmarge bleibt trotz umfangreicher Investitionen mit 23,4 Prozent auf einem hohen Niveau. Allerdings offenbaren die Zahlen auch Herausforderungen. Die bereinigte EBITDA-Marge in den USA sinkt von 13,9 auf 10,9 Prozent. Gleichzeitig führt die stärkere Nachfrage nach günstigeren Produkten zu niedrigeren durchschnittlichen Auftragswerten. Für die Fielmann-Aktie ist deshalb entscheidend, ob die internationale Expansion langfristig attraktive Gewinne erwirtschaftet. Der Vorstand bestätigt seine Jahresprognose mit einem Umsatz von 2,50 bis 2,55 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 560 bis 580 Millionen Euro. Damit besitzt Fielmann eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung. Die Analystenbewertungen zeigen teilweise erhebliches rechnerisches Kurspotenzial. Die Deutsche Bank hatte am 5. Oktober ein Kursziel von 62 Euro bestätigt, während die Baader Bank am 13. Oktober ihre Zielmarke auf 43 Euro senkte. Ältere Bewertungen von Berenberg und Kepler Capital liegen bei 55 beziehungsweise 65 Euro. Diese Kursziele dürfen jedoch nicht als aktuelle Reaktionen auf die jüngsten Quartalszahlen verstanden werden. Aus redaktioneller Sicht überzeugt Fielmann vor allem durch seine starke Marktposition, die Widerstandsfähigkeit des europäischen Geschäfts und seine langfristigen Wachstumsmöglichkeiten. Die größte Herausforderung besteht darin, die internationale Expansion profitabel zu gestalten. Sollte dies gelingen, könnte Fielmann seine Ertragskraft in den kommenden Jahren deutlich verbessern. Bleiben die Investitionskosten hoch und die US-Margen unter Druck, könnte sich die Gewinnentwicklung dagegen schwächer gestalten als erhofft. Die Fielmann-Aktie bleibt damit eine interessante langfristige Wachstumsstory mit einer starken operativen Basis, aber auch mit Risiken, die Anleger nicht unterschätzen sollten. Der aktuelle Xetra-Kurs von 41,75 Euro und das Tagesplus von 0,8 Prozent zeigen eine freundliche Börsenreaktion. Ob daraus eine nachhaltige Aufwärtsbewegung entsteht, wird vor allem von der weiteren Gewinnentwicklung abhängen. Für langfristig orientierte Anleger ist Fielmann deshalb ein Unternehmen, bei dem sich ein genauer Blick auf die fundamentalen Kennzahlen lohnt. Die entscheidende Frage lautet nicht, wie viele neue Filialen eröffnet werden, sondern wie viel zusätzlicher Gewinn durch diese Expansion langfristig entsteht.

Fielmann-Aktie: Wer jetzt nicht genau hinsieht, braucht vielleicht eine neue Brille!

Teile diesen Artikel unbedingt mit deinen Börsenfreunden! Denn wer bei einer Fielmann-Aktie mit bis zu 56 Prozent rechnerischem Kurspotenzial aus älteren Analystenstudien nicht wenigstens zweimal hinschaut, sollte dringend seine Sehstärke überprüfen lassen. Und falls deine Freunde behaupten, sie hätten die Chancen längst erkannt, frag sie einfach, ob sie die Quartalszahlen wirklich gelesen haben oder nur mit der rosaroten Börsenbrille unterwegs waren. Also schnell weiterleiten – gute Aktieninformationen sind schließlich wie eine perfekt angepasste Brille: Man sieht plötzlich viel klarer, wo die Chancen liegen und wo man besser nicht blind zugreift!

Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 5. November 2026

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