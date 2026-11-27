Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Fielmann Aktie hat einen starken Lauf hinter sich und stößt an eine bekannte Marke. Am 5. November war sie nach den Quartalszahlen um bis zu 6,3 Prozent auf 44 Euro gesprungen. Seither pendelt der Kurs knapp darunter. Im Oktober hatte der Titel zeitweise noch um 37 Euro notiert.

Dazu kommt die Rotation am Markt. Am Freitag sind Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte gefragt, die zuvor stark gefallen waren. Ein defensiver Titel wie Fielmann, der sich in den turbulenten Wochen gut gehalten hat, wird dafür eher abgegeben. Der SDAX Verlierer zahlt gewissermaßen den Preis für seine Stabilität.