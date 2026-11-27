Kleine Delle im Aufwärtstrend: Die Fielmann Aktie gibt am Freitagmorgen um 0,68 Prozent auf 43,50 Euro nach und ist siebtgrößter SDAX Verlierer (Stand 09:10 Uhr, comdirect). Mit rund 120.000 Euro Xetra-Umsatz ist der Handel für diese Uhrzeit rege.
Fielmann Aktie: SDAX Verlierer am Morgen – 44 Euro bleiben die Hürde, der Optiker verschnauft nach dem Zahlen-Sprung
Die Fielmann Aktie verliert am Freitagmorgen 0,68 Prozent auf 43,50 Euro und zählt zu den SDAX Verlierern. Der Hamburger Optikerkonzern konsolidiert nach der Erholung der vergangenen Wochen. Operativ hat sich das Wachstum im dritten Quartal beschleunigt.
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Der Auslöser
Warum fällt die Fielmann Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Fielmann Aktie hat einen starken Lauf hinter sich und stößt an eine bekannte Marke. Am 5. November war sie nach den Quartalszahlen um bis zu 6,3 Prozent auf 44 Euro gesprungen. Seither pendelt der Kurs knapp darunter. Im Oktober hatte der Titel zeitweise noch um 37 Euro notiert.
Dazu kommt die Rotation am Markt. Am Freitag sind Technologie-, Auto- und Rohstoffwerte gefragt, die zuvor stark gefallen waren. Ein defensiver Titel wie Fielmann, der sich in den turbulenten Wochen gut gehalten hat, wird dafür eher abgegeben. Der SDAX Verlierer zahlt gewissermaßen den Preis für seine Stabilität.
Der Hintergrund
Wachstum beschleunigt, Prognose bestätigt
Europas größter Augenoptiker hat sein Wachstum zuletzt beschleunigt. Im dritten Quartal stieg der Konzernumsatz um 5,1 Prozent auf 649 Millionen Euro, nach neun Monaten stehen 1,90 Milliarden Euro zu Buche. Der Gewinn je Aktie legte in den ersten neun Monaten um 5,8 Prozent auf 2,02 Euro zu. Die im August gesenkte Jahresprognose bekräftigte der Vorstand: 2,50 bis 2,55 Milliarden Euro Umsatz und ein bereinigtes EBITDA von 560 bis 580 Millionen Euro. Rund 70 neue Niederlassungen sollen 2026 hinzukommen, die meisten außerhalb Deutschlands.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Fielmann Aktie
Warum ist die Fielmann Aktie heute SDAX Verlierer?
Der Kurs konsolidiert nach der Erholung, Anleger schichten in zyklische Werte um. Eine Unternehmensnachricht fehlt.
Wie lautet die Prognose für 2026?
2,50 bis 2,55 Milliarden Euro Umsatz und 560 bis 580 Millionen Euro bereinigtes EBITDA.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fielmann Aktie?
ISIN DE0005772206, WKN 577220, Handelssymbol FIE (Xetra), US-Handelssymbol FLMNF (außerbörslich).
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