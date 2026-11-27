Die Ferrovial-Aktie (ISIN: NL0015001FS8, WKN: A3EG0H, deutsches Handelssymbol: 8ZQ, US-Handelssymbol: FER (Nasdaq)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 54,88 Euro und damit 2,20 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Ferrovial damit Platz neun. Am Morgen hatte die Aktie noch nur 0,37 Prozent im Plus gelegen, bis zum Handelsschluss baute sie den Gewinn deutlich aus.
Ferrovial-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mautstraßen-Betreiber legt zu – Nasdaq-Notiz zahlt sich aus
Die Ferrovial-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 2,20 Prozent auf 54,88 Euro profitiert der Infrastrukturkonzern von der festen Wall Street. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Infrastrukturwerte mit Schwerpunkt Nordamerika waren am Freitag gefragt. Ferrovial gehörte zu den Gewinnern.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ferrovial-Aktie heute zulegt
Eine eigene Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Ferrovial verdient den Großteil seines Gewinns mit Mautstraßen in Nordamerika, vor allem mit der 407 ETR bei Toronto und Express-Strecken in Texas. Die Aktie ist zudem an der Nasdaq notiert. Nach unserer Einschätzung half deshalb vor allem die feste Wall Street nach dem Thanksgiving-Feiertag: Mit Öffnung der US-Börsen am Nachmittag baute Ferrovial das Plus deutlich aus.
Feste Wall Street
Die US-Börsen legten nach dem Feiertag zu.
Mautstraßen
Mauteinnahmen steigen oft mit der Inflation.
US-Börsennotiz
Ferrovial ist auch an der Nasdaq notiert.
Das Unternehmen
Ferrovial: Mautstraßen, Flughäfen und Bau
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 nach Amsterdam verlegt und ist seit 2024 auch an der Nasdaq notiert. Der Konzern betreibt Mautstraßen, vor allem die 407 ETR in Kanada und Express-Spuren in Texas. Daneben baut Ferrovial Infrastruktur und ist an Flughäfen beteiligt.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Ferrovial-Aktie
Warum ist die Ferrovial-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Ferrovial-Aktie stieg um 2,20 Prozent. Eine eigene Meldung gab es nicht. Der Infrastrukturkonzern mit großem Nordamerika-Geschäft profitierte von der festen Wall Street.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?
Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER (Nasdaq).
Wie stark ist die Ferrovial-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Ferrovial-Aktie schloss bei 54,88 Euro und damit 2,20 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (53,70 Euro).
Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.
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