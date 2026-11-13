Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Ferrari N.V. (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, Ticker-Symbol: 2FE, Borsa Italiana-Symbol: RACE, NYSE-Symbol: RACE) unter die Lupe.
Ferrari Aktie: Vollgas!
Vielversprechende Chartechnik
Der italienische Luxus-Sportwagenbauer gebe im Jahr 2026 bisher Vollgas. Die vor kurzem veröffentlichten Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal seien absolut überzeugend gewesen. In den vergangenen Tagen hätten diverse Analysten ihre Kursziele nach oben revidiert. Charttechnisch sei die Lage bei Ferrari ebenfalls vielversprechend, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.11.2026)
Die Sendung mit Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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