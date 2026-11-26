Ferrari ist an der Börse beides zugleich: Autobauer und Luxusmarke. Am Donnerstagmorgen sind beide Branchen gefragt. Die Ferrari-Aktie (ISIN: NL0011585146, WKN: A2ACKK, deutsches Handelssymbol: 2FE, US-Handelssymbol: RACE an der NYSE) steigt um 10:25 Uhr um 2,05 Prozent auf 373,20 Euro und zählt damit zu den Eurostoxx50 Gewinnern. Das sind 7,50 Euro mehr als am Vortag.
Ferrari-Aktie Eurostoxx50 Gewinner: Plus 2,1 Prozent – volle Auftragsbücher bis 2028 vor dem Rennen in Katar
Die Ferrari-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den Eurostoxx50 Gewinnern: Um 10:25 Uhr steigt der Sportwagenbauer um 2,05 Prozent auf 373,20 Euro. Luxus- und Autowerte sind gefragt, das Auftragsbuch reicht nach Berichten bis 2028. Die Gründe für den Kursgewinn und die Einordnung.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ferrari-Aktie heute zulegt
Ferrari verkauft wenige Autos zu sehr hohen Preisen. Das macht die Aktie zu einem Luxuswert, und Luxuswerte gehören heute zu den Gewinnern.
Die europäischen Börsen folgen der späten Erholung an der Wall Street. Der Euro Stoxx 50 gewinnt 2,03 Prozent auf 6.013,89 Punkte. Unter den Gewinnern stehen die Luxuskonzerne LVMH und Hermès ebenso wie die Autobauer BMW und Mercedes-Benz. Ferrari gehört zu beiden Gruppen.
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Das Unternehmen liefert aber die Argumente, die Anleger in unruhigen Zeiten suchen. Nach Berichten reicht das Auftragsbuch bis ins Jahr 2028. Wer heute einen Ferrari bestellt, wartet lange, und das Unternehmen weiß auf Jahre hinaus, was es produziert. Dazu kauft Ferrari eigene Aktien zurück, was den Kurs stützt. Für Gesprächsstoff abseits der Bilanz sorgt die Formel 1: Vor dem Rennen in Katar wird über Spannungen mit Fahrer Lewis Hamilton berichtet. Für den Aktienkurs ist das Nebensache, für die Marke nicht ganz.
Markterholung
Der Euro Stoxx 50 gewinnt gut 2 Prozent.
Luxus und Autos gefragt
LVMH, Hermès, BMW und Mercedes-Benz stehen ebenfalls im Plus.
Langes Auftragsbuch
Die Bestellungen reichen laut Berichten bis 2028.
Aktienrückkauf
Ferrari kauft eigene Aktien zurück.
Das Unternehmen
Weniger Autos, mehr Gewinn
Ferrari aus Maranello hält die Stückzahlen bewusst knapp. Das Unternehmen verdient an jedem Auto so viel wie kaum ein anderer Hersteller, auch weil Kunden hohe Summen für Sonderausstattungen zahlen. Die Margen liegen auf dem Niveau der großen Luxuskonzerne und weit über denen der Autoindustrie. Deshalb ist die Aktie auch deutlich höher bewertet als die anderer Autobauer. Ein Risiko sind Zölle: Die USA sind einer der wichtigsten Märkte, und Washington hat neue Abgaben gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die EU. Ferrari baut alle Fahrzeuge in Italien.
Häufige Fragen zur Ferrari-Aktie
Warum ist die Ferrari-Aktie heute ein Eurostoxx50 Gewinner?
Die Ferrari-Aktie profitiert von der Markterholung und der Nachfrage nach Luxus- und Autowerten. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die Ferrari-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 10:25 Uhr lag sie in Mailand bei 373,20 Euro, ein Plus von 2,05 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrari-Aktie?
Die ISIN lautet NL0011585146, die WKN A2ACKK. In Deutschland wird die Aktie unter 2FE gehandelt, in Mailand und an der NYSE unter RACE.
Wie weit reicht das Auftragsbuch von Ferrari?
Nach Berichten bis ins Jahr 2028.
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