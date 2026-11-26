Ferrari aus Maranello hält die Stückzahlen bewusst knapp. Das Unternehmen verdient an jedem Auto so viel wie kaum ein anderer Hersteller, auch weil Kunden hohe Summen für Sonderausstattungen zahlen. Die Margen liegen auf dem Niveau der großen Luxuskonzerne und weit über denen der Autoindustrie. Deshalb ist die Aktie auch deutlich höher bewertet als die anderer Autobauer. Ein Risiko sind Zölle: Die USA sind einer der wichtigsten Märkte, und Washington hat neue Abgaben gegen 14 Handelspartner vorgeschlagen, darunter die EU. Ferrari baut alle Fahrzeuge in Italien.