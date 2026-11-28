Ferrari Aktie: Aus 1.000 Euro wurden 7.337 – und der Kurs steht nur drei Prozent unter dem Rekord

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 20:13 3 Min.

Während andere Autobauer ums Überleben kämpfen, nähert sich die Ferrari Aktie ihrem Hoch. JPMorgan bleibt bei 420 Euro. Was den Sportwagenbauer von der Branche unterscheidet.

Bild: Ferrari N.V.

In derselben Woche, in der ein Massenhersteller auf ein Jahrestief fiel, kletterte ein anderer Autobauer fast auf sein Rekordhoch. Die Ferrari Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 377,00 Euro, ein Plus von 0,91 Prozent. Auf Wochensicht gewann sie 3,73 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch vom 5. November liegt bei 388,45 Euro. Ferrari N.V. · ISIN: NL0011585146 · WKN: A2ACKK · Handelssymbol: 2FE · US-Handelssymbol: RACE JPMorgan Chase & Co. · ISIN: US46625H1005 · WKN: 850628 · Handelssymbol: CMC · US-Handelssymbol: JPM Kursgewinn in zehn Jahren +634 % Xetra-Schluss am 27. November, plus 0,91 Prozent 377,00 € 52-Wochen-Hoch vom 5. November 388,45 € 52-Wochen-Tief vom 23. März 267 € Quelle : Xetra-Kursdaten laut ad-hoc-news und boerse.de, Stand 27. November 2026 Die Bilanz Zehn Jahre, sieben Mal so viel Wer vor zehn Jahren 1.000 Euro in die Aktie steckte, hält heute 7.337 Euro – Dividenden nicht mitgerechnet. Das entspricht einem Plus von rund 22 Prozent pro Jahr. Seit dem Tief im März bei 267 Euro hat der Kurs gut 41 Prozent zugelegt. In New York schloss die Aktie am Freitag bei 414,14 US-Dollar. Der Grund liegt im Geschäftsmodell. Ferrari baut bewusst weniger Autos, als Kunden kaufen wollen. Die Wartelisten sind lang, die Preise hoch, die Margen eher mit Luxusgüterkonzernen vergleichbar als mit Autoherstellern. Konjunkturschwächen treffen die Kundschaft kaum. Die Woche Analystenlob und Ärger auf der Rennstrecke JPMorgan bestätigte am 24. November 2026 die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 420 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Auf der Produktseite stellte Ferrari am 21. November eine neue, leichtere Variante seines Sportwagens 296 ohne Hybridantrieb vor. Für Schlagzeilen sorgte die Formel 1. Die beiden Fahrer Lewis Hamilton und Charles Leclerc ringen um die Vormacht im Team, obwohl die Titel der Saison bereits an die Konkurrenz vergeben sind. Nach Gesprächen gibt es einen Kompromiss, über Verhaltensregeln wird diskutiert. Für den Aktienkurs ist das Nebensache – der Rennsport ist Marketing, verdient wird mit den Straßenautos. Was für die Ferrari Aktie spricht Knappes Angebot, hohe Preissetzungsmacht, zahlungskräftige Kundschaft, bestätigtes Analystenvotum und ein Kurs nahe dem Rekord. Was dagegen spricht Sehr hohe Bewertung, wenig Abstand zum Hoch, Übergang zur Elektromobilität und Abhängigkeit vom Markenimage. Häufige Fragen zur Ferrari Aktie Wo steht die Ferrari Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 377,00 Euro (plus 0,91 Prozent). Wie weit ist das Rekordhoch entfernt?

Rund drei Prozent; das 52-Wochen-Hoch liegt bei 388,45 Euro. Was sagt JPMorgan?

Die Bank bleibt bei „Overweight“ mit einem Kursziel von 420 Euro. Fazit: Die Ausnahme der Autobranche Die Ferrari Aktie spielt in einer eigenen Liga. Sie ist teuer, weil das Geschäft kaum schwankt. Das Risiko liegt weniger im Unternehmen als in der Bewertung: Bei diesem Preis darf wenig schiefgehen.

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