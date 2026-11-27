Wer ist Felix Zulauf?

Felix Zulauf, Jahrgang 1950, ist ein Schweizer Vermögensverwalter und Makrostratege. Er gründete Zulauf Asset Management und war über Jahrzehnte Mitglied des Barron's Roundtable.

Erwartet Zulauf einen Börsencrash?

Ja, aber nicht sofort. Er rechnet erst mit einem Boden und einer Rally auf neue Hochs, den großen Einbruch erwartet er im Lauf des Jahres 2027.

Was sagt Zulauf zu Gold?

Er erwartet langfristig deutlich höhere Preise und sieht Rückschläge als Gelegenheit. In einer Liquiditätskrise könne Gold aber vorübergehend mit fallen.

Welche Aktien hält Zulauf?

Dazu gibt es keine öffentlichen Angaben. Zulauf arbeitet als Berater und veröffentlicht kein Depot.