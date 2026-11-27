Felix Zulauf hat den Crash von 1987 kommen sehen und saß jahrzehntelang am Barron's Roundtable. Nach mehr als einem Jahr ohne öffentlichen Auftritt hat sich der Makrostratege aus Zug Mitte November zurückgemeldet, mitten im Ausverkauf der Technologiewerte. Seine Botschaft passt weder den Optimisten noch den Crash-Propheten.
Felix Zulauf sieht den Boden nahe: Erst neue Rekorde, dann der große Absturz 2027
Der Schweizer Börsenveteran meldet sich nach über einem Jahr zurück und widerspricht der Panik. Felix Zulauf erwartet noch eine letzte Rally an den Aktienmärkten, bevor im kommenden Jahr ein Einbruch folgt, der den Nasdaq halbieren könnte.
Die Prognose
Drei Akte: Boden, Rally, Panik
Zulauf hat die laufende Korrektur nach eigenen Angaben seit dem Sommer erwartet. Nun sieht er sie kurz vor einem mittelfristigen Boden, den er beim S&P 500 knapp über 7.000 Punkten vermutet. Danach rechnet er mit einer letzten Aufwärtsbewegung auf neue Höchststände oberhalb von 8.000 Punkten, die bis Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals 2027 laufen könnte.
Erst dann komme der eigentliche Bruch. Weil der Markt in wenigen großen Titeln konzentriert sei, könne aus einer Korrektur von 20 Prozent schnell ein Minus von 30 Prozent werden, im Nasdaq 100 sogar von 50 Prozent.
4000 Dollar und darunter ist Kaufniveau.
Der Satz bezieht sich auf Gold. Zulauf erwartet, dass das Edelmetall in einem Einbruch 2027 zunächst mit nach unten gezogen wird, weil in einer Liquiditätskrise alles verkauft wird. Danach aber fliehe Kapital in Gold, das nach seiner Darstellung schrittweise die Rolle des Dollar als Reservewährung übernimmt. Im Lauf des nächsten Jahres hält er Preise von über 6.000 Dollar je Unze für erreichbar.
Die Logik
Warum er nicht jetzt den Crash erwartet
Die Korrektur ist alt
Zulauf warnte seine Kunden schon zu Jahresbeginn vor einer zähen, frustrierenden Korrektur. Was andere als Beginn eines Crashs lesen, ist für ihn deren Endphase.
Die Konzentration wirkt später
Die Abhängigkeit der Indizes von wenigen Schwergewichten macht den Markt verwundbar. Zum Problem wird sie in seinem Szenario erst nach der letzten Rally.
Die Retter kommen
Den großen Einbruch erwartet er als Ereignis, nach dem Notenbanken und Regierungen das System stützen müssen. Davon profitiere am Ende Gold.
Die Positionen
In was ist Zulauf investiert?
Hier endet, was sich belegen lässt. Zulauf hat seinen Hedgefonds vor Jahren an Partner übergeben und berät mit Zulauf Consulting institutionelle Kunden. Ein öffentliches Depot gibt es nicht, Pflichtmeldungen ebenso wenig. In den zugänglichen Teilen seiner jüngsten Interviews nennt er keine einzelnen Aktien. Seine Aussagen sind Marktprognosen für Indizes und Gold, keine Auskunft über eigene Bestände.
Wer nach Depots sucht, die zu ähnlichen Schlüssen kommen, findet sie bei anderen: Paul Singers Elliott hält Verkaufsoptionen auf den Nasdaq 100, Stanley Druckenmiller hat sich bei Aktien neutral gestellt. Eine Übersicht bietet die Seite der Investoren-Depots.
FAQ
Häufige Fragen zu Felix Zulauf
Wer ist Felix Zulauf?
Felix Zulauf, Jahrgang 1950, ist ein Schweizer Vermögensverwalter und Makrostratege. Er gründete Zulauf Asset Management und war über Jahrzehnte Mitglied des Barron's Roundtable.
Erwartet Zulauf einen Börsencrash?
Ja, aber nicht sofort. Er rechnet erst mit einem Boden und einer Rally auf neue Hochs, den großen Einbruch erwartet er im Lauf des Jahres 2027.
Was sagt Zulauf zu Gold?
Er erwartet langfristig deutlich höhere Preise und sieht Rückschläge als Gelegenheit. In einer Liquiditätskrise könne Gold aber vorübergehend mit fallen.
Welche Aktien hält Zulauf?
Dazu gibt es keine öffentlichen Angaben. Zulauf arbeitet als Berater und veröffentlicht kein Depot.
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