Die kurzen US-Staatsanleihen erzählen am Freitag die Geschichte der nächsten Fed-Sitzung. Die Drei-Monats-Bill rentiert mit 4,27 Prozent und damit 27 Basispunkte über dem Leitzins von 4,00 Prozent, den Trading Economics ausweist. Die Zweijährige liegt mit 4,71 Prozent sogar 71 Basispunkte darüber. Beides passt zu einem Markt, der für die Dezember-Sitzung der Fed eine Anhebung um 25 Basispunkte als nahezu sicher einpreist und eine weitere im Januar für möglich hält.
Fed-Zinserhöhung im Dezember: Drei-Monats-Bill bei 4,27 Prozent, Zweijährige bei 4,71 – wie viel Anhebung steckt schon in der US-Zinskurve?
Die kurzen US-Staatsanleihen rentieren klar über dem Leitzins von 4,00 Prozent. Was die Zinskurve von der Drei-Monats-Bill bis zur Dreißigjährigen über die erwartete Fed-Anhebung verrät und wo der Markt vorsichtig bleibt.
Das ist bemerkenswert, weil die Fed erst kürzlich als Notenbank galt, die ihre Zinsen senkt. Nun deuten die kurzen Renditen in die Gegenrichtung. Wer die Zinskurve liest, erkennt, wie weit der Markt der Fed schon voraus ist.
Die Kurve
Wie sieht die US-Zinskurve aus, und was bedeuten die Abstände?
|Laufzeit
|Rendite
|Abstand zum Leitzins
|3 Monate (Bill)
|4,27 %
|+27 Basispunkte
|6 Monate (Bill)
|4,49 %
|+49 Basispunkte
|2 Jahre
|4,71 %
|+71 Basispunkte
|5 Jahre
|4,74 %
|+74 Basispunkte
|7 Jahre
|4,83 %
|+83 Basispunkte
|10 Jahre
|4,94 %
|+94 Basispunkte
|30 Jahre
|5,33 %
|+133 Basispunkte
Abstände zum Leitzins von 4,00 % eigene Berechnung. Stand 27.11.2026, Abruf gegen 18 Uhr MEZ.
Quelle: Trading Economics
Die Kurve steigt mit jeder Laufzeit, aber unterschiedlich steil: Am Anfang, zwischen Drei-Monats-Bill und Zweijähriger, geht es um 44 Basispunkte nach oben, danach flacht sie ab. Zwischen Zwei- und Fünfjähriger liegen nur drei Basispunkte. Erst am langen Ende, zwischen Zehn- und Dreißigjähriger, wächst der Abstand wieder auf rund 39 Basispunkte.
Der Zinsschritt
Wie viel Fed-Anhebung steckt schon in den kurzen Renditen?
Die Drei-Monats-Bill deckt rechnerisch die Zeit bis Ende Februar ab, und damit die Dezember- und die Januar-Sitzung der Fed. Ihre Rendite von 4,27 Prozent liegt etwa eine Viertelprozentschritt über dem Leitzins: Der Markt rechnet demnach mit der erwarteten Anhebung. Die Sechs-Monats-Bill mit 4,49 Prozent schließt auch spätere Schritte ein. Die Zweijährige bei 4,71 Prozent zeigt dann den erwarteten Zinsgipfel.
Eine solche Rechnung bleibt ein Überschlag. T-Bills werden anders quotiert als Anleihen, der Leitzins ist ein Korridor, und die Renditen enthalten eine kleine Prämie für Liquidität und Angebot. Dennoch gilt: Je weiter die kurzen Renditen über dem Leitzins liegen, desto mehr Anhebung ist bereits im Preis.
Das Argument der Fed
Warum erwartet der Markt eine Zinserhöhung?
Der Markt stützt sich auf zwei Zahlen: Die Kerninflation liegt bei 3,3 Prozent und damit deutlich über dem Ziel von zwei Prozent, und das Wachstum im dritten Quartal wurde laut Trading Economics auf 4,3 Prozent revidiert. Eine Wirtschaft, die so stark wächst, braucht aus Sicht der Notenbank keine Zinssenkung. Hinzu kommen höhere Ölpreise, die die Teuerung anheizen können, und neue Zölle, die Importgüter verteuern.
Das große Bild
Was bedeutet das für Sparer, Unternehmen und Aktien?
Für Anleger mit kurzen Laufzeiten sind die Renditen von 4,27 bis 4,71 Prozent attraktiv, solange die Fed die Zinsen nicht wieder senkt. Wer Geld bis zu zwei Jahren braucht, kann Kursrisiken weitgehend vermeiden, weil kurze Laufzeiten kaum auf Renditeänderungen reagieren. Für Unternehmen bedeutet die Kurve höhere Finanzierungskosten: Kredite und Anleihen richten sich an den Treasury-Renditen aus. Aktien, besonders hoch bewertete Wachstumswerte, leiden unter höheren Zinsen, weil künftige Gewinne weniger wert sind.
Termine
Was sollten Anleger jetzt beobachten?
die Dezember-Sitzung der Fed (voraussichtlich 8. und 9. Dezember),
den US-Arbeitsmarktbericht vor der Sitzung,
die nächsten Inflationsdaten (Verbraucherpreise, PCE),
die Auktionen von Treasuries, bei denen sich Angebot und Nachfrage zeigen.
FAQ
Häufige Fragen zu Fed und US-Zinskurve
Was ist eine T-Bill? Ein US-Schatzwechsel mit Laufzeit bis zu einem Jahr. Er zahlt keinen Kupon, sondern wird mit Abschlag ausgegeben und zum Nennwert zurückgezahlt.
Warum liegt die Zweijährige über dem Leitzins? Sie enthält die erwarteten Zinsschritte der Fed. Je mehr Anhebungen der Markt erwartet, desto größer ist der Abstand.
Was zeigt die Steilheit der Zinskurve? Sie vergleicht kurze und lange Laufzeiten. Flach bedeutet: Der Markt erwartet kaum noch höhere Zinsen auf lange Sicht.
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