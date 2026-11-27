Die Drei-Monats-Bill deckt rechnerisch die Zeit bis Ende Februar ab, und damit die Dezember- und die Januar-Sitzung der Fed. Ihre Rendite von 4,27 Prozent liegt etwa eine Viertelprozentschritt über dem Leitzins: Der Markt rechnet demnach mit der erwarteten Anhebung. Die Sechs-Monats-Bill mit 4,49 Prozent schließt auch spätere Schritte ein. Die Zweijährige bei 4,71 Prozent zeigt dann den erwarteten Zinsgipfel.

Eine solche Rechnung bleibt ein Überschlag. T-Bills werden anders quotiert als Anleihen, der Leitzins ist ein Korridor, und die Renditen enthalten eine kleine Prämie für Liquidität und Angebot. Dennoch gilt: Je weiter die kurzen Renditen über dem Leitzins liegen, desto mehr Anhebung ist bereits im Preis.