Am 28. Oktober ließ der Offene Marktausschuss (FOMC) die Zielspanne unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Abstimmung endete mit 10 zu 2: Lisa Cook und Beth Hammack votierten laut einer Zusammenfassung der Pressekonferenz für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Die letzte Anhebung hatte die Fed am 16. September beschlossen.

Warsh beschrieb das Wirtschaftswachstum in den USA als kräftig und verwies darauf, dass die Inflation seit fast sechs Jahren über dem Ziel liege. Er machte zugleich deutlich, dass er außerhalb von Krisen wenig von Forward Guidance hält und keinen eigenen Punkt in den Zinsprojektionen („Dot Plot“) einreicht. Für Anleger heißt das: Die Notenbank legt sich weniger auf einen Pfad fest, Daten und Äußerungen einzelner Mitglieder gewinnen an Gewicht.