Die Fed-Zinsentscheidung im Dezember rückt in den Mittelpunkt der Börsenwoche, nach dem US-Feiertag Thanksgiving, der die US-Börsen am Donnerstag geschlossen hielt. Die US-Notenbank hat den Leitzins Ende Oktober unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, doch zwei Mitglieder stimmten bereits für eine Anhebung. Am deutschen Aktienmarkt stand der DAX am Freitag um 12:09 Uhr (MEZ, Xetra, Quelle: finanzen.net) bei 25.433,73 Punkten, ein Plus von 0,87 Prozent. Für den S&P 500 und andere US-Indizes bleibt der Zinspfad das zentrale Thema der kommenden Wochen.
Fed-Zinsentscheid im Dezember: Warsh vor der nächsten Zinserhöhung – was bedeutet das für den S&P 500?
Die US-Notenbank hielt Ende Oktober still, doch zwei Stimmen wollten schon erhöhen. Vor dem Zinsentscheid am 9. Dezember preist der Terminmarkt laut Medienberichten eine Erhöhung fast sicher ein. Was das für Wall Street, DAX und Anleger bedeutet.
Der Hintergrund
Was hat die Fed im Oktober entschieden – und warum war es knapp?
Am 28. Oktober ließ der Offene Marktausschuss (FOMC) die Zielspanne unverändert bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Abstimmung endete mit 10 zu 2: Lisa Cook und Beth Hammack votierten laut einer Zusammenfassung der Pressekonferenz für eine Erhöhung um 25 Basispunkte. Die letzte Anhebung hatte die Fed am 16. September beschlossen.
Warsh beschrieb das Wirtschaftswachstum in den USA als kräftig und verwies darauf, dass die Inflation seit fast sechs Jahren über dem Ziel liege. Er machte zugleich deutlich, dass er außerhalb von Krisen wenig von Forward Guidance hält und keinen eigenen Punkt in den Zinsprojektionen („Dot Plot“) einreicht. Für Anleger heißt das: Die Notenbank legt sich weniger auf einen Pfad fest, Daten und Äußerungen einzelner Mitglieder gewinnen an Gewicht.
Die Datenlage
Wie stark spricht die Inflation für eine Erhöhung – und was sagt der Arbeitsmarkt?
Nach Berichten von Cash. vom 17. November stiegen die US-Verbraucherpreise im Oktober gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent, die Kernrate um 0,3 Prozent. Beim bevorzugten Inflationsmaß der Fed, dem PCE-Preisindex, lag die Rate im September bei 3,6 Prozent, ohne Energie und Nahrungsmittel bei 3,1 Prozent. Der Arbeitsmarkt zeigte im Oktober ein Plus von 165.000 Stellen bei einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.
|Größe
|Stand
|Leitzins (Zielspanne)
|3,75–4,00 %
|Letzte Erhöhung
|16. September 2026
|PCE-Inflation September
|3,6 %
|Kern-PCE September
|3,1 %
|US-Arbeitslosenquote Oktober
|4,1 %
|Neue Stellen Oktober
|165.000
|Nächster Zinsentscheid
|9. Dezember 2026
Stand der Daten wie angegeben; Terminmarkt-Werte schwanken täglich.
Quelle: Admirals (28.10.2026), Cash. (17.11.2026)
Die Erwartungen
Wie viele Zinserhöhungen preist der Markt ein – und was erwarten Ökonomen?
Die Wahrscheinlichkeit einer Erhöhung im Dezember stieg laut Cash. nach dem Datenmaterial im November von etwa 67 Prozent Anfang des Monats auf zeitweise über 95 Prozent. Goldman-Sachs-Ökonom David Mericle erwartet demnach eine Erhöhung im Dezember und eine weitere im März 2027; die erste Zinssenkung verschiebt er auf Dezember 2027. Neil Dutta von Renaissance Macro hält sogar vier bis fünf weitere Schritte für denkbar. Notenbanker Christopher Waller neigt laut dem Bericht zu 25 Basispunkten, hält bei schwachen Daten aber auch einen größeren Schritt für denkbar. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Das große Bild
Was heißt steigender Zins für Aktien – Gewinner und Verlierer an der Börse?
Höhere Leitzinsen verteuern Kredite und senken den Barwert künftiger Gewinne. Besonders zinssensibel gelten Wachstums- und Technologiewerte, die im Index S&P 500 und im Nasdaq ein hohes Gewicht haben. Banken können dagegen von höheren Zinsmargen profitieren, solange Kreditausfälle gering bleiben. Auch der Dollar reagiert üblicherweise auf Zinsdifferenzen zur Eurozone, was Exporteuren im DAX je nach Richtung nutzt oder schadet. Einschätzung der Redaktion: Ein ohnehin erwarteter Schritt kann an der Börse weniger Wirkung entfalten als die Frage, wie viele weitere Erhöhungen die neuen Projektionen am 9. Dezember andeuten.
Termine
Was sollten Anleger bis zum 9. Dezember beobachten?
US-Preisdaten und Arbeitsmarktbericht: Neue Inflations- und Jobzahlen vor der Sitzung können die Erwartungen verschieben.
Reden einzelner FOMC-Mitglieder: Ohne Forward Guidance gewinnen Aussagen von Cook, Hammack, Waller und anderen an Bedeutung.
FOMC-Sitzung am 8. und 9. Dezember: Zinsentscheid, Projektionen und Pressekonferenz von Warsh.
Häufige Fragen zur Fed-Zinsentscheidung
Wann entscheidet die Fed über den Leitzins im Dezember? Der Offene Marktausschuss tagt am 8. und 9. Dezember 2026; die Entscheidung fällt am zweiten Sitzungstag.
Wie hoch ist der Fed-Leitzins aktuell? Die Zielspanne liegt seit der Sitzung vom 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Wer sitzt an der Spitze der Fed? Kevin Warsh leitet die Notenbank.
Was bedeutet die Zinserhöhung für den S&P 500 und den DAX? Höhere Zinsen belasten tendenziell zinssensible Wachstumswerte, die genaue Wirkung hängt von Erwartungen und Gewinnen ab.
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