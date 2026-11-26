Die Frage, wer nach Christine Lagarde die Europäische Zentralbank führt, scheint beantwortet: Nach Angaben von Diplomaten gegenüber der Nachrichtenagentur dpa soll der Spanier Pablo Hernández de Cos neuer EZB-Präsident werden, der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier soll Chefvolkswirt der Notenbank werden. Den Weg frei machten die Niederlande, die ihren Kandidaten zurückzogen. Der DAX schloss am Donnerstag mit 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent – eine eigene Marktreaktion auf die Personalie ist in den ausgewerteten Quellen nicht belegt.
EZB-Präsident: Niederlande machen den Weg frei für Hernández de Cos – was ändert sich für Zinsen, Euro und Bankaktien?
Nach Diplomatenangaben soll der Spanier Pablo Hernández de Cos neuer EZB-Präsident werden, Markus Brunnermeier Chefvolkswirt. Die Niederlande ziehen ihren Kandidaten zurück. Was die Personalie für Zinsen, Bundrendite und DAX-Banken bedeutet.
Der EZB-Präsident prägt die Geldpolitik für den Euroraum acht Jahre lang. Für Anleger zählt deshalb weniger der Name als die Frage, wohin der Zins unter der neuen Führung steuert – gerade jetzt, da die Notenbank mit einer erwarteten Zinserhöhung im Dezember vor ihrem nächsten Schritt steht. Bundrenditen, Euro und die Bankaktien im DAX reagieren seit Wochen auf jede Zinsnachricht.
Die Nachricht
Wer soll die EZB künftig führen?
Laut dpa-Informationen, die sich auf Diplomaten nach den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel stützen, soll Hernández de Cos (55), bislang Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die Nachfolge von Lagarde antreten. Die Niederlande ebneten den Weg, indem sie ihren Kandidaten Klaas Knot zurückzogen. Brunnermeier, Krisenforscher und von der Bundesregierung ins Spiel gebracht, soll Chefvolkswirt werden.
Wichtig ist der Status: Es handelt sich um Berichte unter Berufung auf Diplomaten, nicht um eine förmliche Ernennung. Am Morgen hatten Vorberichte Knot und Hernández de Cos noch als Favoriten genannt. Dass sich die Lage binnen Stunden klärte, zeigt, wie schnell Personalpakete in Brüssel geschnürt werden.
Das Verfahren ist geregelt: Das Europäische Parlament und der EZB-Rat werden angehört, danach ernennen die Staats- und Regierungschefs offiziell. Als Termin für die förmliche Ernennung wird nach Angaben einer Quelle der nächste reguläre EU-Gipfel im Dezember genannt. Lagarde scheidet am 7. Februar 2027 aus dem Amt, deutlich vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit im Oktober 2027.
Zinsen
Was bedeutet der neue EZB-Präsident für die Zinspolitik?
Der Einlagensatz liegt bei 2,50 Prozent und blieb Ende Oktober unverändert. Der Markt rechnet für die Sitzung am 17. Dezember 2026 (Zinsentscheidung 14:15 Uhr MEZ, Pressekonferenz 14:45 Uhr) mit einer Anhebung um 25 Basispunkte; Stand Mitte November waren rund 91 Prozent eingepreist. Die Dekabank erwartet nach Berichten vom Donnerstag sogar zwei weitere Zinserhöhungen. Die Inflation im Euroraum lag nach Eurostat-Angaben im Oktober bei 4,0 Prozent.
Hernández de Cos wird in einer Quelle als Vertreter einer eher lockeren Geldpolitik beschrieben. Das ist eine Wertung dieser Quelle und keine belegte Aussage des Kandidaten. Ob sich daraus ein anderer Zinspfad ergibt, hängt vom EZB-Rat ab, der gemeinsam entscheidet; ein Präsident kann das Gremium moderieren, aber nicht überstimmen. Die Redaktion weist deshalb darauf hin: Die Zinsentscheidung im Dezember fällt noch unter Lagardes Führung.
Der Markt
Wie reagieren Bundesanleihen, Euro und DAX?
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Donnerstag auf 3,26 Prozent (Stand 17:03 Uhr MEZ, finanzen.net), nach 3,21 Prozent am Mittwoch, dem tiefsten Stand seit August. Der Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 123,01 nach. Als Treiber nennen die Berichte den Ölpreis und die Turbulenzen am Technologiemarkt, nicht die Personalie.
Die Geldmenge M3 im Euroraum wuchs im Oktober um 3,6 Prozent zum Vorjahr, wie im Vormonat; der September wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent nach oben revidiert, meldete die EZB am Donnerstag. Eine robuste Geldmenge spricht nicht für eine abrupte Kreditverknappung.
Am Aktienmarkt trugen vor allem Banken und Technologiewerte die Erholung. Nach Reuters-Angaben von 12:23 Uhr legte der europäische Bankenindex um rund 2,4 Prozent zu, die Deutsche Bank Aktie gewann rund 2,5 Prozent. Der DAX schloss laut dpa-AFX mit 25.215,52 Punkten, dem Plus von 2,08 Prozent nach dem tiefsten Stand seit Juli. Ein klarer Zusammenhang zwischen der EZB-Personalie und den Kursen lässt sich daraus nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.
|Amt
|Kandidat laut Berichten
|Hintergrund
|EZB-Präsident
|Pablo Hernández de Cos (Spanien)
|Derzeit BIZ-Chef, 55 Jahre; Lagarde scheidet am 7.2.2027 aus
|Chefvolkswirt
|Markus Brunnermeier (Deutschland)
|Von der Bundesregierung ins Spiel gebracht
|Zurückgezogen
|Klaas Knot (Niederlande)
|Niederlande ebnen den Weg für den Spanier
Quelle: dpa/ad-hoc-news, 26.11.2026, 16:00 Uhr; Diplomatenangaben, nicht offiziell bestätigt
Ausblick
Was Anleger jetzt beobachten
Die offizielle Bestätigung der Nominierung durch den Europäischen Rat und die Termine der Anhörungen.
Die EZB-Zinsentscheidung am 17. Dezember 2026 um 14:15 Uhr MEZ, dazu die Pressekonferenz um 14:45 Uhr.
Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen um die Marke von 3,26 Prozent.
Die Entwicklung der Bankaktien im DAX, darunter die Deutsche Bank Aktie und die Commerzbank Aktie.
Häufige Fragen zum neuen EZB-Präsidenten
Wer soll neuer EZB-Präsident werden? Nach Diplomatenangaben gegenüber der dpa der Spanier Pablo Hernández de Cos. Eine offizielle Bestätigung steht aus.
Wann tritt Lagarde ab? Christine Lagarde scheidet laut den Berichten am 7. Februar 2027 aus dem Amt aus.
Wer soll EZB-Chefvolkswirt werden? Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für diesen Posten vorgesehen.
Ändert sich der Zins im Dezember? Die Zinsentscheidung fällt am 17. Dezember 2026. Der Markt rechnete zuletzt mit einer Erhöhung um 25 Basispunkte; die Entscheidung trifft der EZB-Rat.
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