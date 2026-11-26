Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg am Donnerstag auf 3,26 Prozent (Stand 17:03 Uhr MEZ, finanzen.net), nach 3,21 Prozent am Mittwoch, dem tiefsten Stand seit August. Der Bund-Future gab um 0,11 Prozent auf 123,01 nach. Als Treiber nennen die Berichte den Ölpreis und die Turbulenzen am Technologiemarkt, nicht die Personalie.

Die Geldmenge M3 im Euroraum wuchs im Oktober um 3,6 Prozent zum Vorjahr, wie im Vormonat; der September wurde um 0,1 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent nach oben revidiert, meldete die EZB am Donnerstag. Eine robuste Geldmenge spricht nicht für eine abrupte Kreditverknappung.

Am Aktienmarkt trugen vor allem Banken und Technologiewerte die Erholung. Nach Reuters-Angaben von 12:23 Uhr legte der europäische Bankenindex um rund 2,4 Prozent zu, die Deutsche Bank Aktie gewann rund 2,5 Prozent. Der DAX schloss laut dpa-AFX mit 25.215,52 Punkten, dem Plus von 2,08 Prozent nach dem tiefsten Stand seit Juli. Ein klarer Zusammenhang zwischen der EZB-Personalie und den Kursen lässt sich daraus nicht ableiten – das ist eine Einschätzung der Redaktion.