Die Euro-Länder haben sich beim EU-Gipfel in Brüssel auf die Spitzenbesetzung der Europäischen Zentralbank verständigt: Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll Präsident werden, der Deutsche Markus Brunnermeier Chefvolkswirt, die Französin Laurence Boone ebenfalls ins Direktorium einziehen. Die Börse nahm die Personalie gelassen: Der DAX schloss am Donnerstag laut dpa-AFX bei 25.215,52 Punkten, ein Plus von 2,08 Prozent, getrieben von Technologiewerten und dem US-Feiertag Thanksgiving, nicht von der EZB. Für Anleger ist die Frage dennoch zentral: Wer entscheidet ab 2027 über die Zinsen, die Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie, Anleihen und den Euro bewegen?
EZB-Direktorium: Hernández de Cos, Brunnermeier und Boone sollen die Notenbank 2027 führen – wie viel Zinsstraffung bleibt?
Nach der Einigung beim EU-Gipfel steht das neue EZB-Führungstrio fast fest: Hernández de Cos als Präsident, Brunnermeier als Chefvolkswirt, Boone im Direktorium. Was das für den Zinsschritt am 17. Dezember, Bankaktien wie die Deutsche Bank Aktie und den DAX bedeutet.
Die Nachricht
Wer soll die EZB ab 2027 führen?
Nach Angaben von Diplomaten, über die dpa und die Financial Times berichteten, hat sich der Kreis der Staats- und Regierungschefs auf Hernández de Cos verständigt. Der 55-Jährige leitet derzeit die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war zuvor Gouverneur der spanischen Notenbank. Der Weg wurde frei, nachdem die Niederlande laut Berichten ihren Kandidaten Klaas Knot nicht weiter unterstützten. Brunnermeier soll als Chefvolkswirt auf Philip Lane folgen, der laut Reuters am 31. Mai ausscheidet. Boone soll nach Reuters-Angaben wahrscheinlich die Marktoperationen übernehmen.
Offiziell ist noch nichts: Nach Anhörungen im Europäischen Parlament und im EZB-Rat sollen die Staats- und Regierungschefs die Ernennung beim EU-Gipfel im Dezember formell beschließen. Christine Lagarde verlässt die Notenbank dem Vernehmen nach am 7. Februar 2027, fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Die erste Zinssitzung unter dem Nachfolger wäre laut Reuters am 18. März 2027.
Das große Bild
Wie wird die EZB unter Hernández de Cos ticken?
Die Einordnung fällt uneinheitlich aus. Der SRF rechnet ihn eher dem lockeren Lager zu, Reuters beschreibt ihn als pragmatisch und gemäßigt. Bei Reuters Instant View nannte Peter Schaffrik von RBC den Konsens zwar „dovish“, seine jüngste Rede habe aber falkenhaft geklungen. Carsten Brzeski von ING sprach von einem „excellent candidate“ und hält ihn für schwer in Falke oder Taube einzuordnen. Schaffrik fasste zusammen:
The times usually shape the president, rather than the other way around.
Das ist der Kern: Der Präsident entscheidet nicht allein, der EZB-Rat stimmt ab. Und die Lage ist angespannt. Der Einlagensatz liegt seit Oktober unverändert bei 2,50 Prozent, die Inflation im Euroraum lag im Oktober laut Eurostat bei 4,0 Prozent, also doppelt so hoch wie das Ziel. Das EZB-Protokoll zeigt, dass viele Ratsmitglieder schon im Oktober erhöhen wollten; Lane hatte laut Dow Jones vorgeschlagen, wegen erhöhter Unsicherheit stillzuhalten. Die Aussagen deuten auf eine Straffung am 17. Dezember hin, die noch unter Lagarde fällt.
|Quelle
|Erwartung
|Geldmarkt (Reuters)
|Einlagensatz Ende 2027 bei rund 3,1 %
|Dekabank
|zwei weitere Zinserhöhungen
|Muzinich & Co (Dow Jones)
|Erhöhung um 25 Basispunkte im Dezember
|Saltmarsh Economics (Reuters)
|weitere Erhöhungen auch 2027
Erwartungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Reuters, Dow Jones, dpa-AFX, Stand 26.11.2026
Märkte
Was heißt das für Bankaktien, Euro und Anleihen?
Die Bundesanleihe rentierte am Donnerstag laut finanzen.net um 17:03 Uhr MEZ mit 3,26 Prozent nach 3,21 Prozent am Vortag; Reuters nennt ein Plus von rund fünf Basispunkten. Der Euro stand laut WSJ um 15:05 Uhr GMT bei 1,0977 Dollar, die Reaktion auf die Nominierung beschrieben Devisenberichte als gering. Höhere Zinsen stützen die Margen der Banken. Der europäische Bankenindex legte laut Reuters bis 12:23 Uhr rund 2,4 Prozent zu, die Deutsche Bank Aktie rund 2,5 Prozent; als Haupttreiber nennen Berichte aber Technologiewerte und die breite Erholung, nicht die Personalie. Die Commerzbank gab dagegen nach, Auslöser war Berichten zufolge die Übernahmedebatte um UniCredit, nicht die EZB.
Termine
Was müssen Anleger jetzt beobachten?
30. November: Anhörung Lagardes im Europäischen Parlament (laut Dow-Jones-Kalender).
1. Dezember: erste Schätzung der Inflation im Euroraum.
Dezember: EU-Gipfel mit formeller Ernennung; 17. Dezember, 14:15 Uhr MEZ: EZB-Zinsentscheid, Pressekonferenz 14:45 Uhr.
7. Februar 2027: geplanter Abgang Lagardes; 18. März 2027: erste Sitzung unter dem Nachfolger.
FAQ
Häufige Fragen zur neuen EZB-Spitze
Wer wird neuer EZB-Präsident? Pablo Hernández de Cos soll laut Diplomaten Lagarde nachfolgen; die formelle Ernennung steht noch aus.
Wann beginnt die neue Amtszeit? Lagarde soll am 7. Februar 2027 gehen; die Amtszeit ihres Nachfolgers beträgt acht Jahre ohne Wiederwahl.
Wird die EZB im Dezember die Zinsen erhöhen? Marktteilnehmer erwarten laut Reuters und Dow Jones eine Erhöhung um 25 Basispunkte; entschieden wird am 17. Dezember.
Was bedeutet das für die Deutsche Bank Aktie und andere Bankaktien? Höhere Zinsen können die Margen stützen, ein belegter Kurseffekt der Personalie liegt nicht vor.
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