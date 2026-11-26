Nach Angaben von Diplomaten, über die dpa und die Financial Times berichteten, hat sich der Kreis der Staats- und Regierungschefs auf Hernández de Cos verständigt. Der 55-Jährige leitet derzeit die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war zuvor Gouverneur der spanischen Notenbank. Der Weg wurde frei, nachdem die Niederlande laut Berichten ihren Kandidaten Klaas Knot nicht weiter unterstützten. Brunnermeier soll als Chefvolkswirt auf Philip Lane folgen, der laut Reuters am 31. Mai ausscheidet. Boone soll nach Reuters-Angaben wahrscheinlich die Marktoperationen übernehmen.

Offiziell ist noch nichts: Nach Anhörungen im Europäischen Parlament und im EZB-Rat sollen die Staats- und Regierungschefs die Ernennung beim EU-Gipfel im Dezember formell beschließen. Christine Lagarde verlässt die Notenbank dem Vernehmen nach am 7. Februar 2027, fast neun Monate vor dem regulären Ende ihrer Amtszeit. Die erste Zinssitzung unter dem Nachfolger wäre laut Reuters am 18. März 2027.