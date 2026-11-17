Barclays hebt in der Exxon Mobil-Aktienanalyse vom 16.11.2026 das Kursziel von 200 USD auf 206 USD an und bestätigt das Rating "overweight" für Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker: XOM). Die Aktie beendete den Handel am 16. November bei 166,87 USD, ein Minus von 2,65 USD beziehungsweise 1,56 %. Vorbörslich lag sie am 17. November um 5:18 Uhr EST bei 167,12 USD und damit 0,25 USD beziehungsweise 0,15 % höher.