Exxon Mobil Aktie: Raffinerierekorde und LNG-Offensive - Goldman Sachs bleibt vorsichtig

Die Investmentbank habe das Management des Unternehmens zu Investorengesprächen empfangen. Das Management habe die starke operative Umsetzung in den verschiedenen Geschäftsbereichen hervorgehoben, darunter Rekordleistungen im Raffineriegeschäft bei der weltweiten Auslastung der Kraftstoffproduktion, der Dieselausbeute und den Dieselproduktionsmengen in Nordamerika, erkläre Goldman in einer Research-Note.