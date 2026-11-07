Die Analysten von Goldman Sachs stufen die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) unverändert mit dem Votum "neutral" ein und heben das Kursziel von 178 auf 179 USD an.
Exxon Mobil Aktie: Raffinerierekorde und LNG-Offensive - Goldman Sachs bleibt vorsichtig
Exxon Mobil Aktie mit neuem Kurspotenzial? Rekordleistungen im Raffineriegeschäft und wichtige Produktionsmeilensteine sorgen für Rückenwind
Die Investmentbank habe das Management des Unternehmens zu Investorengesprächen empfangen. Das Management habe die starke operative Umsetzung in den verschiedenen Geschäftsbereichen hervorgehoben, darunter Rekordleistungen im Raffineriegeschäft bei der weltweiten Auslastung der Kraftstoffproduktion, der Dieselausbeute und den Dieselproduktionsmengen in Nordamerika, erkläre Goldman in einer Research-Note.
Hinzu kämen bedeutende Produktionsmeilensteine im Upstream-Geschäft in Guyana und Kanada sowie die neue Rolle als Betreiber des Papua-LNG-Projekts und höhere Beteiligungsanteile an den Projekten Papua und Rovuma in Mosambik.
Exxon Mobil Einschätzung im Überblick:
Kursziel: ⬆️ 179 USD (zuvor: 178 USD)
Rating: 🟡 "neutral" (unverändert)
Analyst: 🏛️ Goldman Sachs | 05.11.2026
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