Herzstück des Uaru-Projekts ist die schwimmende Förder-, Lager- und Verladeeinheit (FPSO) Errea Wittu. Der Name stammt aus der Sprache der indigenen Warrau und bedeutet laut ExxonMobil „Fülle“. Die Anlage soll im ersten Quartal 2027 eine Anfangskapazität von 250.000 Barrel Öl pro Tag erreichen und kann bis zu 2 Millionen Barrel lagern.

Errea Wittu ergänzt die vier bereits produzierenden Schiffe Destiny, Unity, Prosperity und ONE GUYANA. Gebaut und gestellt wurde das Schiff vom japanischen Spezialisten MODEC, der damit erstmals eine Anlage in Guyana betreibt. Upstream-Chef Dan Ammann sprach von einem weiteren großen Meilenstein für Guyana und ExxonMobil.