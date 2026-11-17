Der nächste Ölhahn vor Südamerika ist offen: ExxonMobil hat am Montag die Förderung im Uaru-Projekt vor der Küste Guyanas gestartet. Mit dem fünften Förderschiff im Stabroek-Block steigt die installierte Produktionskapazität des Landes nach Konzernangaben auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag. Für die Exxon-Mobil-Aktie (Kürzel: XOM, ISIN: US30233Q1085) ist das ein weiterer Baustein im wichtigsten Wachstumsfeld des US-Ölriesen.
Exxon-Mobil-Aktie: Fünftes Förderschiff vor Guyana läuft – Kapazität steigt auf 1,1 Millionen Barrel am Tag
ExxonMobil hat die Produktion im Uaru-Projekt vor Guyana aufgenommen. Das Förderschiff Errea Wittu soll im ersten Quartal 2027 bis zu 250.000 Barrel Öl pro Tag liefern, die installierte Kapazität im Land steigt damit auf 1,1 Millionen Barrel täglich.
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Produktionsstart
Was hat ExxonMobil vor Guyana in Betrieb genommen?
Herzstück des Uaru-Projekts ist die schwimmende Förder-, Lager- und Verladeeinheit (FPSO) Errea Wittu. Der Name stammt aus der Sprache der indigenen Warrau und bedeutet laut ExxonMobil „Fülle“. Die Anlage soll im ersten Quartal 2027 eine Anfangskapazität von 250.000 Barrel Öl pro Tag erreichen und kann bis zu 2 Millionen Barrel lagern.
Errea Wittu ergänzt die vier bereits produzierenden Schiffe Destiny, Unity, Prosperity und ONE GUYANA. Gebaut und gestellt wurde das Schiff vom japanischen Spezialisten MODEC, der damit erstmals eine Anlage in Guyana betreibt. Upstream-Chef Dan Ammann sprach von einem weiteren großen Meilenstein für Guyana und ExxonMobil.
Partner und Anteile
Wer verdient an der Uaru-Förderung mit?
Operator ist die Tochter ExxonMobil Guyana mit einem Anteil von 45 Prozent. Hess Guyana Exploration hält 30 Prozent, CNOOC Petroleum Guyana 25 Prozent.
Damit profitiert auch Chevron vom Projekt: Der Konzern hat Hess übernommen und ist so über die Hess-Tochter am Stabroek-Block beteiligt. Für den chinesischen Staatskonzern CNOOC ist Guyana ebenfalls ein wichtiges Auslandsengagement.
Laut ExxonMobil haben das Unternehmen und seine Partner seit 2015 mehr als 3,9 Milliarden US-Dollar bei Lieferanten aus Guyana ausgegeben.
Pipeline
Wie geht es im Stabroek-Block weiter?
Uaru ist nicht das Ende der Ausbaupläne. Als nächstes Projekt soll Whiptail nach Angaben des Fachdienstes World Oil 2027 starten, Hammerhead ist für 2029 vorgesehen. Zudem hat ExxonMobil jüngst die finale Investitionsentscheidung für Longtail getroffen – die achte Entwicklung im Stabroek-Block und laut World Oil das erste Gas- und Kondensatprojekt im Block.
Fünftes Förderschiff am Netz
Mit Errea Wittu produzieren nun fünf FPSOs im Stabroek-Block – Guyana bleibt damit der Wachstumsmotor im Upstream-Geschäft von ExxonMobil.
Hochlauf bis 2027
Die volle Anfangskapazität von 250.000 Barrel pro Tag erwartet der Konzern erst im ersten Quartal 2027. Der Ergebnisbeitrag baut sich also schrittweise auf.
Weitere Projekte in der Pipeline
Mit Whiptail, Hammerhead und Longtail sind bereits drei weitere Entwicklungen angekündigt beziehungsweise beschlossen.
Einordnung
Was bedeutet der Start für die Exxon-Mobil-Aktie?
Für Anleger ist der Produktionsstart vor allem eine Bestätigung des Fahrplans: Guyana gilt als eines der Kernprojekte, mit denen ExxonMobil seine Ölproduktion ausbauen will. Jeder neue Förderschritt erhöht die Mengen aus einem Gebiet, das der Konzern zu seinen wichtigsten Wachstumsfeldern zählt. Die Exxon-Mobil-Aktie bleibt dabei aber stark vom Ölpreis abhängig – mehr Fass bringen nur dann mehr Ertrag, wenn der Preis pro Fass mitspielt.
Häufige Fragen zur Exxon-Mobil-Aktie und Uaru
Was ist das Uaru-Projekt? Die fünfte Ölförderentwicklung von ExxonMobil im Stabroek-Block vor Guyana, betrieben über das Förderschiff Errea Wittu.
Wie viel Öl soll Uaru fördern? Anfangs bis zu 250.000 Barrel pro Tag, erwartet im ersten Quartal 2027. Guyanas installierte Kapazität steigt damit auf 1,1 Millionen Barrel pro Tag.
Wer ist an Uaru beteiligt? ExxonMobil (45 Prozent, Operator), Hess (30 Prozent) und CNOOC (25 Prozent).
Unter welchem Kürzel wird die Exxon-Mobil-Aktie gehandelt? An der NYSE unter XOM; in Deutschland unter anderem unter XONA. ISIN: US30233Q1085.
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