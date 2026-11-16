Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Exxon Mobil-Aktie (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker: XOM).
Exxon Mobil Aktie: Erhebliches Abwärtsrisiko
Potenzial ausgereizt
Wie seine Mitbewerber profitiere aktuell auch Exxon Mobil von den höheren Öl- und Gaspreisen. Bis zur vollständigen Beilegung des USA-Iran-Konflikts sei weiterhin mit einer gewissen Volatilität an den Energiemärkten zu rechnen. Durch die Umstellung auf alternative Lieferanten sowie höhere Produktionsmengen durch Förderländer abseits des Nahen Ostens habe das globale Angebotsdefizit zuletzt aber beseitigt werden können, weshalb die RBI drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürfte im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen.
Im Aktienkurs von Energieunternehmen sollte dies schon im Vorfeld vorweggenommen werden, weshalb die RBI die Aktie von Exxon Mobil trotz der aktuell noch formidablen Gewinnentwicklung von "kaufen" auf "verkaufen" zurückstufe. Das Kursziel von EUR 160 (zuvor: EUR 170) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Performanceerwartung schließe auch die Dividendenrendite mit ein, so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse, (Analyse vom 16.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:
Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity
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