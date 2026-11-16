Exxon Mobil Aktie: Erhebliches Abwärtsrisiko

Wie seine Mitbewerber profitiere aktuell auch Exxon Mobil von den höheren Öl- und Gaspreisen. Bis zur vollständigen Beilegung des USA-Iran-Konflikts sei weiterhin mit einer gewissen Volatilität an den Energiemärkten zu rechnen. Durch die Umstellung auf alternative Lieferanten sowie höhere Produktionsmengen durch Förderländer abseits des Nahen Ostens habe das globale Angebotsdefizit zuletzt aber beseitigt werden können, weshalb die RBI drastische Ölpreisspitzen in nächster Zeit für unwahrscheinlich halte. Vielmehr dürfte im Jahresverlauf 2027 ein strukturelles Überangebot auf dem globalen Ölmarkt in den Fokus rücken und damit die Preise wieder deutlich fallen. Dies sollte auch zu einer flachen oder rückläufigen Ergebnisentwicklung bei den Energieunternehmen führen.