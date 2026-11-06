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Expedia Aktie: Rekordverdächtiges Quartal, aber Wachstum verliert an Tempo

aktiencheck.de Redaktion 06.11.2026, 23:34 1 Min. Piper Sandler

Starke Quartalszahlen, aber neue Risiken! Der Reisekonzern übertrifft die Erwartungen, doch der verhaltene Ausblick auf das Schlussquartal sorgt für Unsicherheit

Bild: Pexels

Die Analysten von Piper Sandler stufen die Aktie von Expedia Group Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) weiterhin mit dem Votum "neutral" ein und erhöhen das Kursziel von 325 auf 335 USD. Expedia habe im dritten Quartal die Erwartungen klar übertroffen und dabei sogar das obere Ende der eigenen Prognosespanne übertroffen, erkläre Piper Sandler. Die Prognose für das vierte Quartal deute auf eine sequenzielle Abschwächung hin, wobei die Buchungen um 3,3% bis 5,2% und der Umsatz um 4,0% bis 5,7% steigen dürften. Das Management habe auf einen schwächeren Start in das vierte Quartal, den Vergleich mit Werbeaktionen von B2B-Partnern im Vorjahreszeitraum sowie eine Herbstverkaufsaktion verwiesen, die Buchungen in das dritte Quartal vorgezogen habe. Der durch künstliche Intelligenz generierte Traffic sei weiterhin gering. Piper Sandler halte den Ansatz des Managements, neue Möglichkeiten zu testen und aus den Ergebnissen zu lernen, für angemessen, betone jedoch, dass sich diese Entwicklung noch in einem frühen Stadium befinde. Expedia Einschätzung im Überblick: Kursziel: ⬆️ 335 USD (zuvor: 325 USD)

Rating: 🟡 "neutral" (unverändert)

Analyst: 🏛️ Piper Sandler | 05.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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