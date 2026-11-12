Expedia Aktie: Historische Unterbewertung könnte zur großen Kaufchance werden!

Argus habe das Kursziel für die Aktie der Expedia Group Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) von 360 auf 300 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Das Papier des Online-Reisekonzerns werde derzeit mit historisch niedrigen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt. Angesichts der deutlichen Anzeichen einer Erholung der Reisebranche erscheine diese niedrige Bewertung jedoch ungerechtfertigt. Mit Blick auf die kommenden Quartale rechne Argus mit einer positiven Entwicklung der Buchungszahlen. Diese dürften insbesondere von einer anhaltenden Verbesserung der Umsätze und Gewinnmargen im Geschäft mit Privatkunden (B2C) profitieren. Zusätzlichen Rückenwind verspreche sich das Analysehaus von der weiterhin starken US-Reisebranche.