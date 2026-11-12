Argus habe das Kursziel für die Aktie der Expedia Group Inc. (ISIN: US30212P3038, WKN: A1JRLJ, Ticker-Symbol: E3X1, NASDAQ-Symbol: EXPE) von 360 auf 300 USD gesenkt, das Rating "buy" jedoch bestätigt. Das Papier des Online-Reisekonzerns werde derzeit mit historisch niedrigen Bewertungsmultiplikatoren gehandelt. Angesichts der deutlichen Anzeichen einer Erholung der Reisebranche erscheine diese niedrige Bewertung jedoch ungerechtfertigt. Mit Blick auf die kommenden Quartale rechne Argus mit einer positiven Entwicklung der Buchungszahlen. Diese dürften insbesondere von einer anhaltenden Verbesserung der Umsätze und Gewinnmargen im Geschäft mit Privatkunden (B2C) profitieren. Zusätzlichen Rückenwind verspreche sich das Analysehaus von der weiterhin starken US-Reisebranche.
Expedia Aktie: Historische Unterbewertung könnte zur großen Kaufchance werden!
Argus senkt Kursziel
Fazit: Trotz der deutlichen Kurszielsenkung bleibe Argus optimistisch für Expedia. Die historisch niedrige Aktienbewertung könnte nach Einschätzung des Analysehauses eine attraktive Gelegenheit für Anleger darstellen, sofern sich die Erholung des Reisegeschäfts fortsetze, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 11.11.2026)
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