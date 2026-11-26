Die Expedia Aktie (ISIN: US30212P3038, FSE: E3X1, Nasdaq: EXPE) steht an einer Weggabelung. Am 25. November hat der Reisekonzern die Übernahme des tschechischen Flugvermittlers Kiwi.com vereinbart, den vierten Zukauf des Jahres. Nur Tage zuvor bestätigte Expedia einen Cyberangriff über einen externen Datenplattform-Dienstleister, und die Frage, ob KI-Assistenten das Geschäft der Online-Reisebüros aushöhlen, belastet die Bewertung seit Monaten. Wie passt das zusammen, und was bedeutet es für die Expedia Aktie Prognose? Die Redaktion ordnet ein.
Expedia Aktie Prognose: Kiwi.com-Übernahme, B2B-Offensive, KI-Druck und Datenleck - Chance oder Falle für die Reise-Aktie?
Expedia kauft den tschechischen Flugvermittler Kiwi.com, treibt den Umbau zum B2B-Reiseplattformanbieter voran und kämpft zugleich mit KI-Konkurrenz und einem Cyberangriff über einen Dienstleister. Die große Expedia Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Expedia Group, Inc.
- Börse / Ticker
- Nasdaq, EXPE
- Kerngeschäft
- Online-Reisebuchung (Expedia, Hotels.com, Vrbo), B2B-Plattform, trivago
- 52-Wochen-Spanne
- rund 185 bis 342 $
- Dividende
- 0,48 $ je Quartal, zahlbar am 10.12.2026
- Offene Verfahren
- Kiwi.com-Übernahme (Abschluss erwartet im ersten Halbjahr 2027), Untersuchung des Cyberangriffs
- Nächste Termine
- Zahlen zum vierten Quartal voraussichtlich Februar 2027 (Termin nicht bestätigt)
Stand: 26.11.2026, Kursangaben siehe Chartbild; letzter belegter US-Schlusskurs vom 13.11.2026
Die aktuellen News
Kiwi.com: Expedia kauft sich in die Luft
Expedia verstärkt das Fluggeschäft in Europa: Der Konzern hat am Mittwoch eine Vereinbarung zur Übernahme von Kiwi.com geschlossen, einem Flugvermittler mit Sitz in Tschechien.
Einen Kaufpreis nennt Expedia nicht. Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant und steht unter den üblichen Vollzugsbedingungen. Kiwi.com bringt laut Skift Flugangebot, eine eigene Suchtechnologie und Kundenservice mit, darunter die sogenannte virtuelle Interlining-Technik: Sie kombiniert Flüge von Airlines, die keine Vertriebsabkommen miteinander haben, zu einer einzigen Reise. Expedia will damit sein starkes US-Fluggeschäft in Europa ausbauen, für Endkunden wie für B2B-Partner.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz 2025
|227 Mio. €
|Umsatz-Höchststand 2023
|284 Mio. €
|Operativer Gewinn 2025
|15 Mio. € (rund Faktor 5 gegenüber Vorjahr)
|Wandelanleihe
|100 Mio. €, fällig am 28.6.2027
|Hauptaktionär
|General Atlantic (66,7% der Stammaktien, Stand Dezember 2025)
Angaben zum Kaufpreis und zu den Konditionen wurden nicht veröffentlicht.
Quelle: Skift, 25.11.2026; Expedia Group
Für Anleger ist das Bild zweigeteilt. Kiwi.com ist ein Sanierungsfall auf dem Weg der Besserung: Der Umsatz liegt rund 20% unter dem Höchststand von 2023, der operative Gewinn ist dank gesunkener Personal- und Servicekosten aber deutlich gestiegen. Ob sich der Kauf rechnet, hängt vom Preis ab, den niemand kennt.
Dazu kommt das Regulierungsrisiko im Flugvertrieb: Die EU-Kommission hatte 2023 die 1,63 Milliarden Euro schwere Übernahme von Etraveli durch Booking Holdings untersagt, die Entscheidung wurde im September bestätigt und ist im Berufungsverfahren. Die Expedia Aktie Prognose muss deshalb auch mögliche Auflagen einpreisen.
Die Quartalszahlen
Rekordumsatz, aber der Markt wollte mehr
Expedia hat am 4. November die Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt und Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Dennoch reagierte der Markt laut StockStory deutlich negativ, vor allem wegen der vorsichtigen Aussagen zur Marge im vierten Quartal. Das Management hob die Jahresprognose an, warnte aber laut Zacks vor einem verhaltenen Schlussquartal.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Umsatz
|4.938 Mio. $
|4.412 Mio. $
|+12%
|Gross Bookings
|34.008 Mio. $
|30.727 Mio. $
|+11%
|Gebuchte Zimmernächte
|115,7 Mio.
|108,2 Mio.
|+7%
|B2B-Umsatz
|1,71 Mrd. $
|-
|+23%
|B2B-EBITDA-Marge (bereinigt)
|27,5%
|-
|-134 Basispunkte
Quelle: Expedia Group, Pressemitteilung vom 4.11.2026; Skift
Der Aktienrückkauf lief weiter: Im dritten Quartal kaufte Expedia rund 2 Millionen Aktien für 576 Millionen Dollar zurück. Die Quartalsdividende von 0,48 Dollar wird am 10. Dezember gezahlt. Der Free Cashflow war im dritten Quartal wie in der Reisebranche üblich negativ.
Die B2B-Strategie
Vom Reisebüro zum Reise-Betriebssystem
Der eigentliche Wachstumsmotor ist das B2B-Geschäft, in dem Expedia Reiseanbietern, Banken und Fluggesellschaften seine Plattform samt Hotelangebot, Technologie und Daten zur Verfügung stellt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 23% auf 1,71 Milliarden Dollar. Die Marge sank allerdings um 134 Basispunkte auf 27,5%, denn Wachstum kostet Geld.
Mit Kiwi.com setzt Expedia die Einkaufstour fort. In den ersten neun Monaten 2026 gab der Konzern laut Skift 676 Millionen Dollar für drei Übernahmen aus: den Aktivitäten-Anbieter Tiqets, den Mietwagen- und Transfer-Spezialisten CarTrawler und den KI-Reiseplaner Layla. Das erklärte Ziel von B2B-Chef Alfonso Paredes ist der "One-Stop-Shop für B2B-Reisen": Partner sollen über eine Schnittstelle nicht nur Hotels, sondern auch Flüge, Mietwagen, Aktivitäten und Reiseschutz verkaufen können. Kiwi.com ergänzt die Lücke bei Flügen.
Die KI-Frage
Bedrohung oder Vertriebskanal?
Die größte Unsicherheit für die Expedia Aktie ist die künstliche Intelligenz. Im Geschäftsbericht für 2025 stuft Expedia generative und agentische KI erstmals ausdrücklich als Wettbewerbsrisiko ein, mit der Warnung vor neuen Anbietern, die KI-gestützte Suche und Buchung schneller anbieten könnten. Im Februar lösten solche Sorgen eine Verkaufswelle aus: Laut Finviz verlor die Expedia Aktie innerhalb des Monats rund 27%, Booking Holdings 24%.
Das Management setzt auf Kooperation statt Konfrontation. Expedia ist in Googles KI-Modus vertreten und hat eine Integration mit Metas KI-Assistent Muse angekündigt. Konzernchefin Ariane Gorin sagte laut StockStory, die Wirtschaftlichkeit der neuen KI-Kanäle sei noch nicht geklärt. Genau das ist der Knackpunkt: Wenn KI-Assistenten Reisen künftig direkt buchen, könnte Expedia zum austauschbaren Zulieferer werden und höhere Vermarktungskosten oder Provisionen zahlen müssen.
Das Datenleck
Cyberangriff über einen Dienstleister
Als wäre das nicht genug, musste Expedia am 12. November einen Cyberangriff einräumen. Laut Skift handelt es sich um einen Angriff auf die Lieferkette über einen externen Anbieter von Datenplattformen. Die Erpressergruppe n0n behauptet, Daten gestohlen zu haben, und spricht laut Cybernews von fast einer Milliarde Kundendatensätzen. Das ist eine unbestätigte Behauptung der Angreifer. Expedia hat den Umfang nicht beziffert, erklärt aber, das Problem eingedämmt zu haben, mit externen Experten zu ermitteln und die Plattformen für sicher zu halten.
Für die Expedia Aktie Prognose zählen zwei Fragen: Wie viele Kunden sind tatsächlich betroffen, und welche Folgen haben Meldepflichten, Sammelklagen und Bußgelder? Beides ist noch offen. Erfahrungen der Vergangenheit, etwa mit einem Datenvorfall bei der Tochter Orbitz im Jahr 2018, zeigen, dass die Kosten sich über Jahre ziehen können.
Das Chartbild
Von der Sommerspitze zurück ins Mittelfeld
Charttechnisch hat die Expedia Aktie seit dem Hoch von rund 342 Dollar vom 26. August deutlich nachgegeben. Der letzte belegte US-Schlusskurs vom 13. November lag laut Fox Business bei rund 258 bis 261 Dollar, also rund 24% unter dem Jahreshoch. Auf Monatssicht stand ein Minus von gut 10%, auf drei Monate ein Minus von rund 22%. Die Jahrestiefs liegen bei rund 185 Dollar. Beschreibend: Die Aktie bewegt sich in einer breiten Spanne zwischen den Februartiefs und den Sommerhochs, ein klarer Trend ist nicht erkennbar.
Analystenstimmen
Gemischtes Bild zwischen Optimismus und Skepsis
Nach den Quartalszahlen ist die Analystenlandschaft geteilt. Nach Daten von Investing.com stufen 17 von 38 Analysten die Expedia Aktie positiv ein, 19 sehen sie neutral, 2 negativ. Das ist die Einschätzung Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Skeptiker verweisen auf den Margendruck im B2B-Geschäft und die KI-Unsicherheit, Optimisten auf das hohe Wachstum, den Aktienrückkauf und die Bewertung: Das erwartete KGV liegt laut Datenanbietern im mittleren Zehnerbereich.
Prognose
Expedia Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist nach einer Phase wie dieser nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es sind Einschätzungen der Redaktion, keine Kursziele und keine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Nachrichtenlage entscheidet
Die Expedia Aktie Prognose hängt an Details zum Cyberangriff und am Reiseverkehr in der Weihnachtssaison. Klärt sich der Datenvorfall ohne große Folgen, könnte die Aktie die Sommerspanne wieder anpeilen. Neue Enthüllungen oder Sammelklagen würden dagegen zusätzlichen Druck bringen.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Integration und Marge
Gelingt es, Kiwi.com, CarTrawler und Tiqets zu integrieren, ohne dass die B2B-Marge weiter sinkt, wäre das ein starkes Argument für eine höhere Bewertung. Entscheidend sind die Zahlen zum vierten Quartal und der Ausblick für 2027, voraussichtlich im Februar.
Langfristig (ab 2028): Wer besitzt den Kunden?
Langfristig entscheidet sich, ob Expedia in der KI-Welt eigene Kundenbeziehungen behält oder zum reinen Anbieter von Reiseangeboten für fremde Plattformen wird. Das B2B-Geschäft ist die Versicherung gegen dieses Szenario, denn es verdient auch dann, wenn andere den Kunden besitzen.
Termine
Was Anleger der Expedia Aktie jetzt beobachten
Laufend: Ermittlungen zum Cyberangriff, mögliche Meldepflichten und Klagen.
Laufend: Details zu Kaufpreis und Finanzierung der Kiwi.com-Übernahme.
10. Dezember 2026: Zahlung der Quartalsdividende von 0,48 Dollar.
Erstes Halbjahr 2027: erwarteter Abschluss der Kiwi.com-Übernahme, vorbehaltlich Genehmigungen.
Voraussichtlich Februar 2027: Zahlen zum vierten Quartal und Ausblick auf 2027 (Termin nicht bestätigt).
FAQ
Häufige Fragen zur Expedia Aktie
Warum kauft Expedia Kiwi.com? Expedia will sein Fluggeschäft in Europa ausbauen. Kiwi.com liefert Flugangebot, Technologie und Kundenservice. Einen Kaufpreis hat Expedia nicht genannt.
Wann wird die Übernahme abgeschlossen? Der Abschluss ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen.
Was bedeutet der Cyberangriff für die Expedia Aktie? Expedia hat einen Angriff über einen externen Datenplattform-Dienstleister bestätigt. Das Ausmaß ist offen. Die Behauptung der Angreifer, fast eine Milliarde Datensätze erbeutet zu haben, ist nicht bestätigt.
Wie bedroht KI das Geschäft von Expedia? Expedia selbst nennt agentische KI ein wachsendes Wettbewerbsrisiko. Zugleich arbeitet der Konzern mit Google und Meta zusammen und baut eigene KI-Funktionen.
Wie lautet die Expedia Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig dominiert die Nachrichtenlage, mittelfristig die Integration der Zukäufe und die B2B-Marge, langfristig die Rolle im KI-Zeitalter. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die Expedia Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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