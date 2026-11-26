Der eigentliche Wachstumsmotor ist das B2B-Geschäft, in dem Expedia Reiseanbietern, Banken und Fluggesellschaften seine Plattform samt Hotelangebot, Technologie und Daten zur Verfügung stellt. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 23% auf 1,71 Milliarden Dollar. Die Marge sank allerdings um 134 Basispunkte auf 27,5%, denn Wachstum kostet Geld.

Mit Kiwi.com setzt Expedia die Einkaufstour fort. In den ersten neun Monaten 2026 gab der Konzern laut Skift 676 Millionen Dollar für drei Übernahmen aus: den Aktivitäten-Anbieter Tiqets, den Mietwagen- und Transfer-Spezialisten CarTrawler und den KI-Reiseplaner Layla. Das erklärte Ziel von B2B-Chef Alfonso Paredes ist der "One-Stop-Shop für B2B-Reisen": Partner sollen über eine Schnittstelle nicht nur Hotels, sondern auch Flüge, Mietwagen, Aktivitäten und Reiseschutz verkaufen können. Kiwi.com ergänzt die Lücke bei Flügen.