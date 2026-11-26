Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie schloss 3,94 Prozent höher bei 73,80 Euro. Sie folgte der kräftigen Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.

Woran ist Exor beteiligt?

Unter anderem an Ferrari, Philips, CNH und Stellantis. Exor ist laut eigenen Angaben jeweils größter Aktionär.

Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?

NL0012059018, Symbol in Amsterdam EXO.