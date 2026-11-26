Wenn Ferrari, Philips und Co. steigen, steigt Exor oft mehr. Die Exor-Aktie (ISIN: NL0012059018, WKN: A2DHZ4, Handelssymbol Amsterdam: EXO, US-Handelssymbol: EXXRF) schließt am Donnerstag 3,94 Prozent höher bei 73,80 Euro. Die Holding der Familie Agnelli ist damit zweitgrößter AEX Gewinner des Tages. Am Morgen hatte das Plus erst bei 2,2 Prozent gelegen.
Exor-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 3,9 Prozent auf 73,80 Euro – die Agnelli-Holding springt an
Die Exor-Aktie schließt am Donnerstag 3,94 Prozent höher bei 73,80 Euro und gehört zu den stärksten AEX Gewinnern. Die Holding hinter Ferrari und Philips profitiert vom Börsenrebound.
Die Gründe
Ein Hebel auf die Marktstimmung
Eine Unternehmensmeldung von Exor gibt es nicht. Der AEX Gewinner folgt dem Gesamtmarkt: Der AEX legte 1,86 Prozent zu, die Midkap sogar 2,4 Prozent. Eine Holding verstärkt solche Bewegungen, weil ihr Wert an den Kursen ihrer Beteiligungen hängt. Hinzu kommt der hohe Abschlag: Exor notiert laut früheren Berichten deutlich unter dem Wert seines Portfolios, was bei steigenden Börsen Aufholpotenzial schafft.
Aktienrückkauf
Im September beschloss Exor einen Rückkauf, weil der Börsenwert weit unter dem Wert der Beteiligungen liegt.
Mehr Gesundheit
Am 19. November kündigte Exor an, seinen Anteil an bioMérieux aufzustocken.
Ferrari als Anker
Ferrari hob Anfang November die Prognose für 2026 an und ist die größte Beteiligung.
Häufige Fragen zur Exor-Aktie
Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie schloss 3,94 Prozent höher bei 73,80 Euro. Sie folgte der kräftigen Erholung des Gesamtmarkts, eine Unternehmensmeldung gab es nicht.
Woran ist Exor beteiligt?
Unter anderem an Ferrari, Philips, CNH und Stellantis. Exor ist laut eigenen Angaben jeweils größter Aktionär.
Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?
NL0012059018, Symbol in Amsterdam EXO.
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