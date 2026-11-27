Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?

Die Aktie stieg um 1,02 Prozent auf 74,55 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Exor folgt dem Markt.

Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?

NL0012059018. In Amsterdam lautet das Symbol EXO.

Was ist Exor?

Exor ist die Investmentholding der Familie Agnelli mit Beteiligungen an Ferrari, Stellantis und weiteren Unternehmen.