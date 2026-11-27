Die Exor-Aktie (ISIN: NL0012059018, Handelssymbol Amsterdam: EXO) steigt am Freitagmorgen 1,02 Prozent auf 74,55 Euro. Exor ist damit AEX Gewinner. Die Holding hält Beteiligungen unter anderem an Ferrari, Stellantis und Juventus.
Exor-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 1,0 Prozent auf 74,55 Euro – die Agnelli-Holding zieht an
Die Exor-Aktie steigt am Freitagmorgen 1,02 Prozent auf 74,55 Euro und ist AEX Gewinner. Die Beteiligungsholding der Familie Agnelli folgt dem freundlichen Markt, eine Firmenmeldung gibt es nicht.
Die Gründe
Holding im Marktsog
Eine Unternehmensmeldung liegt nicht vor. Der AEX gewinnt 1,24 Prozent, getragen von den Chipwerten. Als Holding folgt Exor dem Wert seiner Beteiligungen und der Stimmung an den Märkten.
Marktklima
Die Erholung an den Börsen hebt auch Beteiligungswerte.
Breite Basis
Banken, Versicherer und Chipwerte stehen im Plus.
Dünner Handel
Die Wall Street schließt am Black Friday früh.
Häufige Fragen zur Exor-Aktie
Warum ist die Exor-Aktie heute AEX Gewinner?
Die Aktie stieg um 1,02 Prozent auf 74,55 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Exor folgt dem Markt.
Wie lautet die ISIN der Exor-Aktie?
NL0012059018. In Amsterdam lautet das Symbol EXO.
Was ist Exor?
Exor ist die Investmentholding der Familie Agnelli mit Beteiligungen an Ferrari, Stellantis und weiteren Unternehmen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.