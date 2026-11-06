Evotec Aktie: Vertex-Partnerschaft stärkt Ausblick - Berenberg erhöht Kursziel trotz langfristiger Zweifel

Besonders interessant ist die Begründung: Höhere Schätzungen für das laufende Geschäftsjahr und die Erwartung geringerer Investitionsausgaben verbessern die Bewertung des Wirkstoffforschers. Gleichzeitig betrachtet Berenberg die aktualisierten Unternehmensziele für 2030 mit einer gewissen Skepsis. Sie erscheinen dem Analysten ehrgeizig. Für Anleger ergibt sich damit eine spannende Ausgangslage: Evotec liefert operative Fortschritte, doch reichen diese bereits aus, um die langfristigen Wachstumsversprechen glaubwürdig zu untermauern?