Evotec Aktie: TecDAX-Spitze mit +7,14% - RBC sieht Kursziel 5 Euro

Die Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker: EVT) setzt ein kräftiges Lebenszeichen: Mit einem angegebenen Tagesplus von 7,14% auf 3,09 Euro steht der Wirkstoffentwickler am 5. November an der Spitze des TecDAX. Gleichzeitig bleibt die kanadische Bank RBC bei ihrer positiven Einschätzung. In der Evotec-Aktienanalyse vom 05.11.2026 bestätigt Charles Weston das Kursziel 5 Euro und das Rating "outperform". Zwischen dem angegebenen Schlusskurs und dem Analystenziel liegen damit rechnerisch rund 62% – eine erhebliche Spanne, die Chancen signalisiert, aber auch die Unsicherheit über die weitere Entwicklung sichtbar macht.